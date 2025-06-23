Российские войска освободили Петровское в Харьковской области и Перебудово в ДНР

Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале ведомства уточнили: «В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Петровское в Харьковской области». Также подразделения группировки «Восток» завершили освобождение Перебудово в ДНР.

Помимо этого, Минобороны отмечает продвижение российских войск в других районах. По их данным, подразделения группировки «Север» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение скоплениям войск ВСУ у Павловки, Андреевки, Хотени, Запселья, Новой Сечи, Яблоновки и других населенных пунктов Сумской области. Потери ВСУ, по оценке министерства, превысили 240 военнослужащих, также были уничтожены бронетехника, автомобили, артиллерийские орудия, средства РЭБ и склад.

Как указали в пресс-службе, группировка «Юг» улучшила тактическое положение, атаковав четыре механизированные, мотопехотную, горно-штурмовую, штурмовую, аэромобильную бригады ВСУ, а также подразделения теробороны и «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) в ДНР. По данным Минобороны, суммарные потери украинских формирований в этом районе составили более 140 военнослужащих, уничтожены боевая машина, артиллерийское орудие, автомобили, склады боеприпасов и материальных средств.

В ведомстве сообщили, что группировка «Центр» заняла более выгодные позиции, нанеся потери восьми механизированным, горно-штурмовой, штурмовой, двум десантно-штурмовым, а также бригадам морской пехоты и нацгвардии ВСУ в ряде населенных пунктов ДНР. Заявлено об уничтожении более 500 украинских военных, бронеавтомобилей «Казак», пикапов и четырех артиллерийских орудий, в том числе британской САУ AS-90.

Кроме того, группировка «Днепр» атаковала позиции ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, уничтожив до 70 военнослужащих, автомобили, станции РЭБ, склады и материальные средства. Всего в течение суток, по информации Минобороны, российские войска нанесли удары по объектам военной инфраструктуры в 143 районах, сбили шесть управляемых авиабомб JDAM, два реактивных снаряда HIMARS, а также 164 беспилотника самолетного типа, говорится в сообщении.

По итоговым данным Минобороны, с начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 64 846 беспилотников, 611 зенитных ракетных комплексов, 24 006 танков и других бронированных машин, 1572 боевые машины РСЗО, 26 486 артиллерийских орудий и минометов, 37 138 единиц специальной военной техники.

Накануне в Минобороны сообщили, что группировка «Восток» освободила село Запорожье в ДНР.

На прошлой неделе российские войска освободили Торское и Новоалександровку в ДНР. До этого группировка войск «Центр» освободила Михайловку в ДНР.