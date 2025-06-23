  • Новость часаРоссийские войска закрепились в запорожской Малиновке возле Гуляйполя
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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Нужно постоянно напоминать Западу о концлагере

    Почему европейцы так боятся России, почему готовы так самозабвенно верить любой, даже самой нелепой лжи о нас? Наверное, потому что они десятилетиями, если не веками, внушали себе, что Россия – страна тюрем, пыток и палачей. Западный человек накачан этим до судорог и липкого ночного пота.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский В июне 1941-го на СССР напала вся Европа

    22 июня 1941 года континентальная Европа, объединенная немецким национал-социализмом, пошла на нас войной. Но в этой страшной, решающей для всего человечества войне, она была повержена силой и волей нашего народа.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева Алименты можно заменить более справедливой системой

    В России в подавляющем большинстве случаев при разводе ребенок остается с матерью, а отец платит алименты. А ведь бывают случаи, когда мужчина зарабатывает действительно немного, и получает в ответ: нет алиментов – нет свиданий.

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    23 июня 2025, 08:53 • Новости дня

    Пожар на промпредприятии Ростовской области после удара дроном потушен

    Слюсарь: Пожар на промпредприятии Ростовской области после удара дроном потушен

    Tекст: Вера Басилая

    Пожарные потушили пожар на промышленном предприятии Каменского района Ростовской области после атаки беспилотного летательного аппарата, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

    Пожар на промышленном предприятии в Каменском районе Ростовской области, возникший после атаки беспилотника, удалось полностью потушить, следует из сообщения Слюсаря в Telegram-канале.

    Временно исполняющий обязанности губернатора региона уточнил, что возгорание ликвидировано к 07.50 по местному времени. Также он отметил, что оперативные службы продолжают работу на месте происшествия.

    Ранее сообщалось, что после атаки украинского беспилотника на промышленном предприятии в Ростовской области произошло возгорание.

    За ночь силы противовоздушной обороны сбили 14 беспилотников над Ростовской областью.

    22 июня 2025, 22:16 • Новости дня
    Опубликовано видео удара «Искандера» по полигону ВСУ
    Опубликовано видео удара «Искандера» по полигону ВСУ
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Нанесен ракетный удар по учебно-тренировочному полигону вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Давыдов Брод (Херсонская область), потери ВСУ составили более 70 человек, сообщило Минобороны России.

    Ракетный удар был нанесен расчетом ОТРК «Искандер-М». Сообщается, что для атаки использовался боеприпас с кассетной боевой частью. Удар пришелся в момент наибольшего скопления личного состава ВСУ на полигоне, сообщило Минобороны России в Telegram.

    В результате были уничтожены более десяти автомобилей ВСУ, а потери в живой силе ВСУ превысили 70 человек. Также сообщается об уничтожении прикрывавшего полигон расчета ПВО и дрона-перехватчика типа «Таран».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Минобороны России показало кадры уничтожения пункта временной дислокации подразделения отдельной штурмовой бригады «Лють» ВСУ в районе Степановки в ДНР.

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    23 июня 2025, 04:06 • Новости дня
    Новые взрывы прогремели в Киеве
    Новые взрывы прогремели в Киеве
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве прогремела вторая после полуночи серия взрывов, сообщают украинские СМИ.

    В Киеве после первой серии взрывов отменили воздушную тревогу, передает ТАСС.

    Однако в 3.44 мск сирены снова сработали, передает РИА «Новости».

    «К Киеву несутся крылатые ракеты: всю ночь удары идут по району аэропорта Жуляны с позиционным районом ЗРК Patriot и по заводу Антонова», – пишут «Военкоры Русской весны».

    Кроме того, «налет идет на ряд объектов на левом берегу Киева». Начались пожары в Соломенском, Святошинском и Дарницком районах.

    Ранее «Военкоры Русской весны» сообщили, что по объектам в Киеве «нанесено множество ударов». Сначала цели в Киеве и Киевской области Украины атаковал «рой» «Гераней», затем по украинской столице «ударили баллистические ракеты». Уточняется, что в атаке задействовали «более 100 дронов».

    Напомним, украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и подконтрольном украинским войскам городе Херсоне.

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    21 июня 2025, 12:00 • Видео
    Почему мусульмане предали Иран

    Срок принятия окончательного решения по Ирану сдвинут в Вашингтоне на две недели, но президент Дональд Трамп склоняется к участию в бомбардировках. Почему Иран, по сути, остался в одиночестве, а исламские страны не оказали ему поддержки в борьбе с Израилем как общим врагом?

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    22 июня 2025, 12:37 • Новости дня
    Российские войска освободили Петровское в Харьковской области и Перебудово в ДНР
    Российские войска освободили Петровское в Харьковской области и Перебудово в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы России провели успешные операции, в ходе которых были освобождены населенные пункты Петровское в Харьковской области и Перебудово в ДНР, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства уточнили: «В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Петровское в Харьковской области». Также подразделения группировки «Восток» завершили освобождение Перебудово в ДНР.

    Помимо этого, Минобороны отмечает продвижение российских войск в других районах. По их данным, подразделения группировки «Север» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение скоплениям войск ВСУ у Павловки, Андреевки, Хотени, Запселья, Новой Сечи, Яблоновки и других населенных пунктов Сумской области. Потери ВСУ, по оценке министерства, превысили 240 военнослужащих, также были уничтожены бронетехника, автомобили, артиллерийские орудия, средства РЭБ и склад.

    Как указали в пресс-службе, группировка «Юг» улучшила тактическое положение, атаковав четыре механизированные, мотопехотную, горно-штурмовую, штурмовую, аэромобильную бригады ВСУ, а также подразделения теробороны и «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) в ДНР. По данным Минобороны, суммарные потери украинских формирований в этом районе составили более 140 военнослужащих, уничтожены боевая машина, артиллерийское орудие, автомобили, склады боеприпасов и материальных средств.

    В ведомстве сообщили, что группировка «Центр» заняла более выгодные позиции, нанеся потери восьми механизированным, горно-штурмовой, штурмовой, двум десантно-штурмовым, а также бригадам морской пехоты и нацгвардии ВСУ в ряде населенных пунктов ДНР. Заявлено об уничтожении более 500 украинских военных, бронеавтомобилей «Казак», пикапов и четырех артиллерийских орудий, в том числе британской САУ AS-90.

    Кроме того, группировка «Днепр» атаковала позиции ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, уничтожив до 70 военнослужащих, автомобили, станции РЭБ, склады и материальные средства. Всего в течение суток, по информации Минобороны, российские войска нанесли удары по объектам военной инфраструктуры в 143 районах, сбили шесть управляемых авиабомб JDAM, два реактивных снаряда HIMARS, а также 164 беспилотника самолетного типа, говорится в сообщении.

    По итоговым данным Минобороны, с начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 64 846 беспилотников, 611 зенитных ракетных комплексов, 24 006 танков и других бронированных машин, 1572 боевые машины РСЗО, 26 486 артиллерийских орудий и минометов, 37 138 единиц специальной военной техники.

    Накануне в Минобороны сообщили, что группировка «Восток» освободила село Запорожье в ДНР.

    На прошлой неделе российские войска освободили Торское и Новоалександровку в ДНР. До этого группировка войск «Центр» освободила Михайловку в ДНР.

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    23 июня 2025, 07:24 • Новости дня
    ПВО уничтожила за ночь 23 БПЛА над тремя областями

    Минобороны сообщило об уничтожении 23 БПЛА над тремя областями

    Tекст: Вера Басилая

    Системы ПВО уничтожили 23 беспилотника самолетного типа над Ростовской, Волгоградской и Астраханской областями, причем 14 из них – над Ростовской областью, сообщило Министерство обороны России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, в ночь на 23 июня силы ПВО России уничтожили 23 ударных беспилотника самолетного типа над Ростовской, Волгоградской и Астраханской областями. В Ростовской области сбиты 14 аппаратов, в Волгоградской – пять, в Астраханской – четыре дрона.

    В сообщении Минобороны также указывается, что с 22:00 22 июня по 7:00 23 июня перехвачены и уничтожены 16 украинских БПЛА, из которых 13 сбиты над Ростовской областью, два – над Астраханской, один – над Волгоградской областью.

    Ранее сообщалось, что после атаки украинского беспилотника на промышленном предприятии в Ростовской области произошло возгорание.

    Силами ПВО вечером в воскресенье были перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотников самолетного типа над Волгоградской, Астраханской и Ростовской областями.

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    22 июня 2025, 19:21 • Новости дня
    Пушилин сообщил о продвижении ВС России к Днепропетровской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что российские войска успешно продвигаются по всем направлениям, освобождая новые населенные пункты, включая Великоновоселковское направление.

    О продвижении российских войск в сторону Днепропетровской области сообщил Пушилин в интервью РИА «Новости». По его словам, фронт сдвигается практически по всем направлениям, а подразделения ВС России движутся вперед, что позволяет освобождать новые населенные пункты на территории ДНР.

    Пушилин уточнил, что на Великоновоселковском направлении после освобождения населенного пункта Комар подразделения продвинулись еще дальше в сторону Днепропетровской области. Он подчеркнул, что это подтверждает слова президента России о поступательном движении российских войск на этом участке фронта.

    Накануне Пушилин сообщал, что подразделения ВС России продолжают охватывать Красноармейск (украинское название Покровск) для его дальнейшего освобождения, одновременно перекрывая логистику между этим городом и Константиновкой и укрепляя позиции на территории Днепропетровской области.

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    22 июня 2025, 18:02 • Новости дня
    ВС России нанесли удары по складам и позициям ВСУ в Черниговской и Запорожской областях

    Tекст: Дарья Григоренко

    В районе Нежина в Черниговской области и на подконтрольной украинским военным территории Запорожской области были нанесены удары по складам и позициям ВСУ, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    «Черниговская область – два удара. В районе Нежина снова замечены взрывы – работа по скрытым складам и перемещениям техники... Запорожская область – два удара. Целью стали склады и оборонные позиции в районе Запорожского района», – заявил Лебедев, передает РИА «Новости».

    Ранее Лебедев заявил, что в селе Ивашки Харьковской области ударом ВС России повреждены здание с украинскими военными и постройки, где размещались склад боеприпасов и станция обслуживания техники.

    Кроме того, подполье сообщило о поражении центра подготовки диверсантов под Одессой.

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    22 июня 2025, 19:59 • Новости дня
    Силы ПВО сбили над Ростовской областью два украинских беспилотника

    Tекст: Ольга Иванова

    Дежурные расчеты ПВО перехватили и уничтожили два беспилотника самолетного типа на территории Ростовской области в вечернее время.

    Дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Ростовской областью, сообщили в Telegram-канале Минобороны.

    В сообщении ведомства уточняется, что оба аппарата были сбиты в промежутке с 18.00 до 19.00 по московскому времени. Министерство не приводит информации о возможных разрушениях или пострадавших в результате инцидента.

    Власти подчеркивают, что все необходимые меры по обеспечению безопасности жителей региона принимаются в полном объеме.

    Ранее Минобороны сообщало, что с вечера субботы до раннего утра воскресенья средства ПВО уничтожили 11 дронов ВСУ над тремя регионами России.

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    23 июня 2025, 03:18 • Новости дня
    Атака БПЛА привела к пожару на промышленном предприятии в Ростовской области

    Tекст: Антон Антонов

    Ростовская область подверглась атаке беспилотников, на промышленном предприятии произошло возгорание, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

    Работники предприятия в Каменском районе не пострадали, сообщил Слюсарь в Telegram.

    По его словам, силы ПВО отражают воздушную атаку на севере региона, беспилотники сбиты в пяти районах области.

    Напомним, вечером в воскресенье российская ПВО за час сбила семь украинских беспилотников над тремя регионами, в том числе над Ростовской областью. Кроме того, ранее силы ПВО сбили над Ростовской областью еще два украинских БПЛА.

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    23 июня 2025, 07:32 • Новости дня
    Командование ВСУ перебросило неукомплектованные части под Сумы

    Tекст: Вера Басилая

    Командование ВСУ в спешке направило на сумское направление недоукомплектованную 48-ю артиллерийскую бригаду, сообщили в силовых структурах.

    По данным силовых структур, командование ВСУ спешно направило на сумское направление недоукомплектованную 48-ю артиллерийскую бригаду, чтобы попытаться сдержать российское наступление, передает ТАСС.

    В российских силовых структурах сообщили, что эта бригада была сформирована в прошлом году и сейчас оснащена вооружением лишь на 30%, а личным составом – на 70%.

    По информации собеседника агентства, подразделение перебрасывалось в условиях нехватки времени и средств. В то же время отмечается, что на сегодняшний день ВС России освободили уже 14 населенных пунктов в Сумской области.

    СМИ сообщали, что российское наступление на севере Украины привело к тому, что до центра Сумской области ВС России осталась пара десятков километров.

    Ранее сообщалось, что бойцы российской армии ведут активные бои почти в десяти поселениях Сумской области.

    Президент России Владимир Путин заявил, что перед российскими военными не стоит задача взять под контроль город Сумы, но не исключил такого хода развития событий.

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    22 июня 2025, 22:45 • Новости дня
    Российская ПВО за час сбила семь украинских беспилотников над тремя регионами

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотников самолетного типа над Волгоградской, Астраханской и Ростовской областями, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Telegram, что с 20.00 мск до 21.00 мск над Волгоградской областью сбили четыре беспилотника, над Астраханской – два, над Ростовской – один.

    Напомним, ведомство сообщало, что с 18.00 до 19.00 мск силы ПВО сбили над Ростовской областью два украинских беспилотника. В небе над Белгородской областью в воскресенье днем уничтожили три украинских беспилотника.

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    22 июня 2025, 23:43 • Новости дня
    В результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области пострадал подросток

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский беспилотник атаковал автомобиль в Белгородской области, пострадали водитель и 16-летний пассажир, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в Telegram, что атака произошла на участке дороги Уразово – Борки Валуйского округа. Пострадавшие сами обратились за медицинской помощью. «У мужчины диагностировали ушибленную рану головы, у подростка – сотрясение головного мозга», – говорится в сообщении. Госпитализация не потребовалась.

    Напомним, над Белгородской областью в воскресенье днем уничтожили три украинских беспилотника.

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    23 июня 2025, 08:55 • Новости дня
    Российские войска закрепились в запорожской Малиновке возле Гуляйполя
    Российские войска закрепились в запорожской Малиновке возле Гуляйполя
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России заняли позиции в селе Малиновка на гуляйпольском направлении запорожской линии фронта, где продолжаются ожесточенные столкновения, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    По словам Рогова, российские войска закрепились в селе Малиновка на гуляйпольском направлении запорожской линии фронта, идут бои за его освобождение, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что российские подразделения продвинулись к центральной части населенного пункта, бои за освобождение Малиновки продолжаются, российские войска развивают наступление.

    Ранее военный корреспондент Борис Рожин сообщил, что российские военные закрепились в районе Малиновки на Запорожском направлении СВО.

    Наступление российской армии отмечается на стыке Запорожской области и Донецкой Народной Республики, где ширина фронта превышает 30 км.

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    23 июня 2025, 07:03 • Новости дня
    Сальдо заявил о переоборудовании высоток Херсона под базы БПЛА ВСУ

    Сальдо сообщил о переоборудовании ВСУ высоток Херсона под пункты управления БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    Высотные здания на высоком берегу Днепра в Херсоне используются украинскими военными для управления беспилотниками, что затрудняет восстановление гражданской жизни, сообщил на ПМЭФ губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    По словам Сальдо, ВСУ переоборудуют многоэтажные дома в Херсоне под пункты управления беспилотными летательными аппаратами, передает РИА «Новости».

    Губернатор отметил, что город расположен на высоком берегу, выше левого берега Днепра, а высотные здания дают преимущество для развертывания систем управления БПЛА.

    По его словам, украинские военные используют эти здания «беспринципно», что серьезно мешает возвращению мирной жизни на территории города. Сальдо подчеркнул, что такие действия создают дополнительные сложности для местных жителей и власти региона.

    Ранее ВС России нанесли ракетный удар по зданию областной администрации в Херсоне, где находился пункт управления беспилотниками, а также зарубежные советники, наемники и офицеры ВСУ.

    Администрация Херсона, назначенная Киевом, покинула город, уничтожив часть документации перед уходом.

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    23 июня 2025, 08:36 • Новости дня
    Марочко сообщил о стратегическом отступлении ВСУ в ЛНР

    Марочко заявил о потерях и отступлении ВСУ и продвижении армии России в ЛНР

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска за минувшую неделю оставили стратегические позиции на рубежах Луганской Народной Республики, несмотря на попытки стабилизировать фронт, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко заявил, что военные формирования Украины всю неделю оставляли занятые позиции и теряли стратегические высоты на рубежах Луганской Народной Республики, передает ТАСС.

    По словам военного эксперта, попытки украинского командования стабилизировать фронт успеха не имели: противник нес значительные потери в вооружении, технике и живой силе.

    Марочко отметил, что российские силы не только улучшили тактическое положение по переднему краю, но и продвинулись в глубину обороны противника. Он также уточнил, что подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Новониколаевка Сумской области, а группировка «Запад» – населенные пункты Московка и Долгенькое Харьковской области.

    Эксперт сообщил, что за минувшую неделю в боях на рубежах ЛНР украинская армия потеряла убитыми и ранеными 4,1 тыс. солдат и иностранных наемников – это на 255 человек больше, чем неделей ранее. Основные потери в живой силе украинская сторона понесла в зоне ответственности группы войск «Запад».

    Кроме того, по его информации, за указанный период российская армия уничтожила два танка, 40 орудий полевой артиллерии, 21 станцию радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, около 140 различных боевых машин, а также 50 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

    Ранее представитель ЛНР Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы России установили огневой контроль над Редкодубом в Харьковской области.

    Военный аналитик Михаил Онуфриенко отметил, что на территории ЛНР осталось освободить несколько десятков километров.

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    23 июня 2025, 06:42 • Новости дня
    «Северяне» за сутки ликвидировали почти 200 украинских военных

    Tекст: Антон Антонов

    Потери вооруженных сил Украины в боях с группировкой российских войск «Север» за сутки составили более 190 человек на Теткинском и Глушковском, а также на Сумском, Волчанском и Липцовском направлениях.

    «За сутки потери противника составили свыше 190 человек (из них более 100 на Сумском и свыше 40 на Теткинском направлениях)», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный ветер».

    На Теткинском и Глушковском направлениях ВСУ пытаются прорваться на российскую территорию. Отражены две попытки прорыва из Рыжевки в Теткино, уничтожены две группы ВСУ в районе Бессаловки, также украинские военные предприняли неудачную попытку «просочиться» в поселок Новый Путь.

    «В результате нашего огневого воздействия в окрестностях украинских сел Бояро-Лежачи, Кружок, Соляники и Степановка уничтожены ПУ БПЛА противника и артиллерийские расчеты», – говорится в сообщении. На Теткинском и Глушковском направлениях за сутки уничтожено пять единиц техники ВСУ.

    Группировка российских войск «Север» «продолжает ожесточенные бои» на Сумском направлении. ВСУ за сутки предприняли 11 безуспешных контратак – «на направлении Кондратовки, около Алексеевки, в Юнаковке, четыре – на позиции «Северян» в окрестностях села Садки, по две – в районах Яблоновки и Новониколаевки». В них было задействовано более 80 человек, 30 из которых ликвидированы российскими войсками. Еще 20 бойцов ВСУ «остались ранеными лежать на линии боевого соприкосновения». Остальные украинские военные «бежали на исходные позиции», сообщил «Северный ветер».

    Российские силы продвигаются «в лесных массивах», выбивают ВСУ из опорных пунктов. Бои идут в Юнаковке и лесополосах Сумского района. Как следует из анализа некрологов, в боях за Яблоновку «утратило боеспособность несколько рот 41 омбр» ВСУ, сказано в сообщении.

    На Волчанском и Липцовском направлениях в результате огневого поражения уничтожены девять штурмовых групп ВСУ вместе с автомобильной техникой, зенитное орудие и ПУ БПЛА. «Северяне» продвинулись в Волчанске и выбили украинских военных из нескольких опорных пунктов на направлении села Волчанские Хутора.

    Накануне сообщалось, что потери ВСУ в боях с группировкой российских войск «Север» за сутки превысили 210 человек.

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Почему мусульмане предали Иран

      Срок принятия окончательного решения по Ирану сдвинут в Вашингтоне на две недели, но президент Дональд Трамп склоняется к участию в бомбардировках. Почему Иран, по сути, остался в одиночестве, а исламские страны не оказали ему поддержки в борьбе с Израилем как общим врагом?

    • Эстония хочет войны с Россией. Побереглась бы

      Глава МИД Эстонии Маргус Цакхна заявил о новой концепции НАТО, согласно которой «война будет перенесена на территорию России». Что это значит? И о чем нужно срочно напомнить прибалтам?

    • Трамп хочет добить Иран

      Президент США Дональд Трамп намекнул, что в ближайшие часы Пентагон может присоединиться к атакам Израиля на Иран, если Тегеран не капитулирует. Что случилось с «президентом-миротворцем»?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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