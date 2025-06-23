22 июня 1941 года континентальная Европа, объединенная немецким национал-социализмом, пошла на нас войной. Но в этой страшной, решающей для всего человечества войне, она была повержена силой и волей нашего народа.15 комментариев
Атака БПЛА привела к пожару на промышленном предприятии в Ростовской области
Ростовская область подверглась атаке беспилотников, на промышленном предприятии произошло возгорание, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
Работники предприятия в Каменском районе не пострадали, сообщил Слюсарь в Telegram.
По его словам, силы ПВО отражают воздушную атаку на севере региона, беспилотники сбиты в пяти районах области.
Напомним, вечером в воскресенье российская ПВО за час сбила семь украинских беспилотников над тремя регионами, в том числе над Ростовской областью. Кроме того, ранее силы ПВО сбили над Ростовской областью еще два украинских БПЛА.