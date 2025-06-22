NYT: Десятки тысяч военных США на Ближнем Востоке уязвимы перед Ираном

Tекст: Алексей Дегтярев

Тысячи из этих военных и гражданских могут оказаться под огнем иранских вооруженных сил, у многих будут лишь считанные минуты, чтобы найти укрытие от ракетных ударов, сообщает New York Times.

Бывший при Джо Байдене главным представителем Пентагона по ближневосточной политике Дана Строул заявил, что США укрепили свои позиции в регионе после атаки на Израиль в октябре 2023 года, а также ввели дополнительные меры безопасности для своих военных баз и персонала.

В то же время аналитик Адель Абдель Гафар указал, что военные США в Ираке, Бахрейне и Кувейте могут стать первыми целями для ответных действий Тегерана. В этих странах уже эвакуировали несрочный персонал и семьи сотрудников посольств.

Ранее Ирана пообещал отреагировать на удары США по ядерным объектам и указал на свое право защиты национальных интересов.

В ночь на 22 июня США нанесли удар по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.



