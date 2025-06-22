Лихачев: Повреждение блока АЭС «Бушер» чревато образованием радиоактивного облака

Tекст: Дарья Григоренко

Лихачев заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, что атака на иранскую АЭС «Бушер» не имеет военного смысла. Он подчеркнул: «Пусть там всего лишь один блок, но и его хватит для того, чтобы была ядерная авария и понятие «радиоактивное облако» из теоретического перешло в практическое, чего допустить, естественно, нельзя не только в интересах наших людей – в интересах иранцев, в интересах соседних стран». По словам Лихачева, необходимо исключить даже гипотетическую возможность радиоактивного заражения региона, передает РИА «Новости».

Ранее Москва выразила готовность поддержать восстановление иранских мирных ядерных объектов после израильских ударов, основываясь на успешном опыте работы на АЭС «Бушер».

Официальный представитель армии Израиля Авихай Адраи сообщил о нанесении израильскими военными удара по ядерным объектам в Бушере, Исфахане и Натанзе.

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