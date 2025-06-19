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Израильские военные атаковали объекты в Бушере, Исфахане и Натанзе
Официальный представитель армии Израиля Авихай Адраи сообщил о нанесении израильскими военными удара по ядерным объектам в Бушере, Исфахане и Натанзе.
Также были поражены десятки военных целей, связанных с производством баллистических ракет, в районе Тегерана и других частях страны, передает ТАСС.
По словам представителя армии, удары наносились сорока боевыми самолетами на основании точных разведывательных данных. Адраи отметил, что среди целей оказалось здание, в котором находился реактор, потенциально способный стать ключевым элементом в производстве плутония при завершении его строительства. Представитель израильской армии подтвердил также удары по комплексам в Араке и Натанзе.
Ранее Иран провел массированную атаку на Тель-Авив, Хайфу и другие военные объекты Израиля, применив сотни ударных беспилотников и современное вооружение.
Иранские силы также нанесли удар по разведцентру Израиля рядом с больницей «Сорока» в Беэр-Шеве, в результате чего медицинское учреждение оказалось под воздействием взрывной волны.