В России в подавляющем большинстве случаев при разводе ребенок остается с матерью, а отец платит алименты. А ведь бывают случаи, когда мужчина зарабатывает действительно немного, и получает в ответ: нет алиментов – нет свиданий.16 комментариев
NYT: Хаменеи назвал трех претендентов на пост лидера
NYT сообщила о назначении аятоллой Хаменеи трех вероятных преемников
Находясь в бункере, верховный лидер Ирана Али Хаменеи определил круг высокопоставленных священнослужителей, которых рассматривает в качестве возможных преемников, сообщает The New York Times (NYT).
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, находясь в бункере, назвал имена потенциальных преемников на случай своей ликвидации, передает Lenta.Ru.
По данным издания, аятолла выбрал нескольких кандидатов для руководства военным командованием страны в случае ликвидации ряда его ценных помощников. Три иранских чиновника, пожелавших остаться анонимными, уточнили, что Хаменеи перечислил трех высокопоставленных священнослужителей, рассматриваемых в качестве будущих верховных лидеров.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи ограничил личное общение с военными из-за опасений за свою безопасность и пользуется только доверенными помощниками.
Сообщалось, что дипломаты ведут тайные переговоры о будущем главе Ирана.
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что угрозы в адрес Али Хаменеи не воплотятся в жизнь.