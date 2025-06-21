Пушков оценил возможность отделения Калифорнии от США

Пушков заявил о снижении протестных настроений в США и отверг отделение Калифорнии

Tекст: Вера Басилая

По словам Пушкова, пока нет реальных перспектив отделения Калифорнии от Соединенных Штатов, передает РИА «Новости».

Он заявил, что протесты, вызванные действиями президента Дональда Трампа, постепенно ослабеют.

Пушков отметил, что массовые беспорядки в США стали следствием политики неконтролируемой миграции, а не только инициатив Трампа. Сенатор считает, что накопление большого количества мигрантов, включая нелегальных, особенно из Латинской Америки и стран Ближнего Востока, должно было рано или поздно привести к социальному конфликту.

Он добавил, что причиной беспорядков могли бы также стать действия преступных групп, межэтнические противоречия или расовые волнения, однако решение о высылке нелегальных мигрантов стало лишь поводом для начала протестов.

Акции протеста вспыхнули во многих штатах после событий в Лос-Анджелесе 7 июня, когда иммиграционная служба провела рейд против нелегальных мигрантов. Столкновения сопровождались опасениями по поводу возможных сокращений федерального финансирования. Позднее в город были введены подразделения национальной гвардии.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, можно ли считать начавшимся развал США.