Flydubai продлила отмену рейсов в Петербург

Tекст: Валерия Городецкая

Представитель авиакомпании уточнил, что сообщение с другими городами России уже восстановлено, за исключением северной столицы, передает РИА «Новости».

«Наши рейсы в Россию возобновились за исключением Санкт-Петербурга. Рейсы flydubai в Иран, Ирак, Израиль, Сирию и Санкт-Петербург остаются приостановленными до 30 июня», – сказал он.

Собеседник агентства заметил, что компания следит за развитием ситуации и при необходимости будет корректировать расписание. Также он отметил, что полеты по остальным направлениям возобновлены, но задержки возможны из-за ограничений воздушного пространства.

Ранее эмиратская авиакомпания Flydubai отменила все рейсы в Россию, запланированные на 13 и 14 июня. Позже в авиакомпании сообщили об отмене рейсов в Петербург и Минск отменены до 17 июня.