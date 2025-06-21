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Израиль сообщил о ликвидации командиров «Аль-Кудс» в Дохе
Армия обороны Израиля объявила о ликвидации двух высокопоставленных представителей спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции.
По данным армейской пресс-службы, уничтожены командир Палестинского корпуса и командир подразделения по переброске оружия в составе иранских сил «Кудс», передает ТАСС.
В тексте сообщения отмечалось, что оба иранских командира были причастны к военным операциям и переброске вооружений на Ближнем Востоке. Другие подробности инцидента не приводятся.
Накануне два дрона упали на юге Сирии в результате обмена ударами между Израилем и Ираном. Израильская армия сообщила об атаке на 35 объектов, связанных с хранением и запуском ракет, на территории Ирана.