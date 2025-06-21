  • Новость часаПутин заявил о праве Ирана использовать ядерные технологии в мирных целях
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    Экономика России переходит от сырья к «цифре»
    Путин не исключил взятие под контроль города Сумы на севере Украины
    Президент Индонезии объяснил, почему выбрал ПМЭФ вместо G7
    Министр Италии поставил под сомнение необходимость существования НАТО
    Путин: Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины
    Путин: Россия и Китай не формируют новый миропорядок, мы его только оформляем
    Путин: Использование Киевом «грязной бомбы» станет последней ошибкой неонацистов
    Путин назвал Израиль почти русскоговорящей страной
    Путин назвал экономический эффект от экспорта водки в ЮАР
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Длинная воля Москвы снова должна победить

    Всё, что нам нужно – это не упускать из виду наши цели на Украине. Ведь если мы откажемся от стремления вернуться в Киев, Харьков, Одессу как в свои родные места, значительная часть смысла нашего исторического существования будет утрачена.

    10 комментариев
    Александр Тимохин Александр Тимохин Кто и почему победит в войне Израиля и Ирана

    Через несколько дней после нападения Израиля на Иран становится ясно, за счет чего первые израильские удары стали столь эффективными. С другой стороны, военная мощь Ирана не сломлена, а Израиль сам ежедневно подвергается ракетным атакам. Что и почему способно стать решающим фактором в военном противостоянии этих держав?

    16 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков В иранской развилке Израиль не может, США не хотят

    У американцев пока нет тех, на кого можно в случае смены режима «оставить власть в Тегеране». А без таких – пусть не легитимных, но хотя бы способных к реальному управлению – сменщиков в стране может наступить хаос.

    12 комментариев
    21 июня 2025, 09:09 • Новости дня

    Путин заявил о позиции России против распространения ядерного оружия

    Tекст: Александра Юдина

    Россия сохраняет приверженность позиции о нераспространении ядерного оружия, заявил в интервью телеканалу Sky News Arabia президент России Владимир Путин.

    «Позиция РФ заключается в том, что мы против распространения оружия массового уничтожения за счет какой бы то ни было страны в мире, включая Иран», – передает ТАСС его слова.

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    По его словам, иранская сторона неоднократно подчеркивала отсутствие намерений создавать ядерное оружие.

    Ранее президент России на пленарном заседании ПМЭФ отметил важность мирного разрешения ситуации на Ближнем Востоке и высказал поддержку иранским интересам в сфере атомной энергетики.

    20 июня 2025, 16:24 • Новости дня
    Путин объявил о рекордном снижении бедности в России

    Путин сообщил о падении уровня бедности до 7,2% по итогам года

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Владимир Путин отметил исторически минимальный уровень бедности, подчеркнув, что положительная тенденция продолжается на фоне роста доходов малообеспеченных.

    Россия достигла рекордного снижения уровня бедности, передает РИА «Новости». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

    «Мы уже сделали многое для опережающего роста доходов наименее обеспеченных граждан страны. И в целом достигли, я хочу об этом тоже сказать отдельно, особо подчеркнуть, мы достигли рекордного за всю историю страны снижения уровня бедности в Российской Федерации. По итогам прошлого года она составила 7,2%. И позитивная динамика здесь сохраняется», – заявил Путин.

    Глава государства подчеркнул, что динамика по снижению бедности продолжает оставаться положительной и в текущем году.

    «В 2000 году уровень бедности составлял 29% в Российской Федерации. И в такой, скажем прямо, унизительной ситуации у нас находилось 42,3 млн человек. По итогам 2024 года это уже не 29%, а 7,2%, и это не 42,3 млн человек, это 10,5 млн человек», – сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2025.

    По словам главы государства, повышение доходов граждан, семей и сокращение неравенства напрямую связано с созданием новых рабочих мест и качественной, структурно новой занятостью.

    Путин отметил: «Именно в качественной, структурно новой занятости ключ к повышению доходов граждан, семей, к сокращению социального неравенства. Конечно, это еще остается для нас проблемой, но мы ее последовательно решаем. Мы уже сделали многое для опережающего роста доходов наименее обеспеченных граждан страны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин открыл пленарное заседание Петербургского международного экономического форума 2025 года и обратился с приветственным словом к участникам.

    Россия заняла четвертое место в мире по объему ВВП и первое место в Европе. Президент отметил, что за последние два года рост ВВП обеспечивался не только за счет оборонно-промышленного комплекса. Зависимость российской экономики от сырьевого сектора снизилась.

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    20 июня 2025, 19:17 • Новости дня
    Путин: Использование Киевом «грязной бомбы» станет последней ошибкой неонацистов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Возможные планы киевского режима использовать грязную бомбу против России станут последней ошибкой украинского руководства, заявил президент Владимир Путин на ПМЭФ.

    «Это (применение грязной бомбы против России – прим. ВЗГЛЯД) было бы колоссальной ошибкой со стороны тех, кого мы называем неонацистами на территории сегодняшней Украины. Может быть, было их последней ошибкой», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Он добавил, что подтверждений о подобных планах у украинского режима пока нет.

    «Нет, у нас, слава Богу, никаких подтверждений о таких намерениях нет. Но мы исходим из того, что у кого-то в больном воображении такие идеи могут появиться», – заключил он.

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    20 июня 2025, 11:48 • Видео
    Эстония хочет войны с Россией. Побереглась бы

    Глава МИД Эстонии Маргус Цакхна заявил о новой концепции НАТО, согласно которой «война будет перенесена на территорию России». Что это значит? И о чем нужно срочно напомнить прибалтам?

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    20 июня 2025, 18:58 • Новости дня
    Путин не исключил взятие под контроль города Сумы на севере Украины
    Путин не исключил взятие под контроль города Сумы на севере Украины
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Перед российскими военными не стоит задача о взятии под контроль города Сумы, заявил президент Владимир Путин на ПМЭФ.

    «У нас нет такой задачи – забрать Сумы. Но, в принципе, я этого не исключаю», – цитирует Путина ТАСС.

    Он добавил, что глубина зоны безопасности в Сумской области должна составить от восьми до 12 километров, передает РИА «Новости».

    Также Путин объяснил действия российской армии в Сумской области логикой развития конфликта. По его словам, попытки вторжения украинских войск в Курскую область имеют политические цели и направлены на то, чтобы показать западным спонсорам собственные возможности и получить дополнительную помощь.

    Путин отметил, что Украина уже получила почти 250 млрд долларов поддержки из-за рубежа, однако требует еще больше и, по его словам, значительную часть этих средств разворовывает.

    Глава государства добавил, что российская армия действует на территории Сумской области потому, что оттуда исходит угроза приграничным регионам России и регулярно происходят обстрелы. Он подчеркнул, что у России нет задачи брать город Сумы. Президент России заявил: «Почему мы это делаем? Потому что они для нас угрозу создают, постоянно обстреливают приграничные территории. Вот, пожалуйста, это результат их абсолютно безграмотных, ничем необоснованных действий».

    Ранее подконтрольные киевскому режиму власти Сумской области заявляли, что ситуация в регионе остается крайне напряженной.

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    20 июня 2025, 11:18 • Новости дня
    ФОМ: Путину доверяют 81% опрошенных россиян

    ФОМ: Уровень доверия россиян Путину составил 81%

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину не изменился и остался на уровне 81%, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину за последнюю неделю остался стабильным и составляет 81%, передает ТАСС.

    Согласно данным опроса фонда «Общественное мнение», 82% респондентов считают, что Путин хорошо справляется с обязанностями главы государства.

    Положительную оценку работе правительства дали 57% участников исследования, а деятельность премьер-министра Михаила Мишустина как хорошую отметили 58% опрошенных, что на два процентных пункта ниже предыдущего показателя.

    Поддержка партии «Единая Россия» выросла на один процентный пункт и достигла 46%. За КПРФ высказались 8% респондентов, за ЛДПР – 10%, за «Справедливую Россию – За правду» и «Новых людей» – по 3%.

    Опрос проходил с 13 по 15 июня, в нем приняли участие 1,5 тыс. человек.

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    20 июня 2025, 20:04 • Новости дня
    Путин назвал экономический эффект от экспорта водки в ЮАР
    Путин назвал экономический эффект от экспорта водки в ЮАР
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Поставки водки из России в Южно-Африканскую Республику – это очень правильный шаг, заявил президент Владимир Путин на ПМЭФ.

    «Вы знаете, ведь это очень правильный и серьезный шаг. Почему? Потому что, если водки выпить, как у нас говорят, надо же закусить чем-то. И поэтому за этим наверняка последуют поставки мясной продукции. Или поставки зерна», – аргументировал свою позицию российский лидер.

    Он добавил, что Россия и Бахрейн намерены построить хаб по поставкам зерна, и указал, что российская сторона занимает первое место в мире по продажам зерна на мировом рынке.

    До этого вице-президент ЮАР Пол Машатиле заявил, что российская и южноафриканская стороны достигли соглашения о поставках водки. Он не исключил, что подобные соглашения могут заключить и другие африканские страны.

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    20 июня 2025, 18:40 • Новости дня
    Путин: Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины
    Путин: Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва настаивает на признании сложившихся на земле реалий, а не на капитуляции Киева.

    Президент Владимир Путин заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, что Россия не требует капитуляции от Украины, передает РИА «Новости». Путин заявил: «Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины. Мы настаиваем на признании реалий, которые сложились на земле».

    Также глава государства отметил принципиальные различия между ситуацией в зоне конфликта на Украине и на Ближнем Востоке. По словам Путина, Россия придерживается последовательной позиции по урегулированию ситуации и не ставит перед собой задачи навязывать Киеву условия капитуляции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский предположил завершение конфликта до 2029 года, фактически увязав это с окончанием своего президентского срока.

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    20 июня 2025, 19:24 • Новости дня
    Путин назвал Израиль почти русскоговорящей страной

    Путин заявил о проживании двух миллионов выходцев из СССР в Израиле

    Путин назвал Израиль почти русскоговорящей страной
    @ Eyal Warshavsky/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин подчеркнул значительное присутствие выходцев из СССР в Израиле, упомянув их влияние на отношения между государствами.

    На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин отметил, что Израиль сегодня стал почти русскоговорящей страной. Об этом сообщает РИА «Новости». По словам Путина, в Израиле проживает почти 2 млн человек, которые являются выходцами из бывшего Советского Союза и Российской Федерации.

    Путин подчеркнул: «Хочу обратить ваше внимание, что в Израиле проживает почти 2 млн человек, выходцев из бывшего Советского Союза и Российской Федерации. Это почти русскоговорящая страна сегодня. И мы, безусловно, всегда в новейшей российской истории учитываем этот фактор».


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    20 июня 2025, 20:47 • Новости дня
    КСИР подтвердил удар по офису Microsoft в Беэр-Шеве
    КСИР подтвердил удар по офису Microsoft в Беэр-Шеве
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Представитель Корпуса стражей исламской революции объявил о нанесении ракетного удара по региональному офису корпорации Microsoft в израильском городе Беэр-Шева.

    Он заявил: «Корпорация Microsoft была уничтожена всего одной ракетой, выпущенной по Беэр-Шеве. Пособничество режиму имеет последствия!», передает ТАСС со ссылкой на IRNA.

    В пятницу заместитель губернатора иранской провинции Гилян Али Багери заявил, что на севере Ирана в районе города Решт произошли взрывы и были зафиксированы удары по военным объектам.

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    Ранее иранская баллистическая ракета упала рядом с офисом Microsoft в городе Беэр-Шева на юге Израиля. Совет нацбезопасности Ирана потребовал репарации от Израиля.

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    20 июня 2025, 21:41 • Новости дня
    На севере Ирана произошло землетрясение

    Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на севере Ирана

    На севере Ирана произошло землетрясение
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В районе города Семнан в северо-западной части Ирана зарегистрированы подземные толчки магнитудой 5,1, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

    Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении магнитудой 5,1, передает ТАСС. Подземные толчки были зафиксированы в 36 километрах к северо-западу от иранского города Семнан, где проживает около 124 тыс. человек.

    Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. По предварительной информации, сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.

    Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац отдал приказ армейскому командованию усилить удары по объектам, находящимся на иранской территории.

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    20 июня 2025, 18:21 • Новости дня
    Путин: Россия и Китай не формируют новый миропорядок, мы его только оформляем
    Путин: Россия и Китай не формируют новый миропорядок, мы его только оформляем
    @ Иван Секретарев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Россия и Китайская народная республика не заняты созданием нового мирового порядка, они лишь «расчищают дорогу» для этого процесса, заявил российский президент Владимир Путин на ПМЭФ.

    Путин в ходе дискуссии на панельной сессии ПМЭФ вспомнил, как один из спикеров заявил, что Россия и Китай якобы создают новый миропорядок.

    «Россия и Китай не формируют новый миропорядок. Мы его только оформляем. Новый миропорядок возникает естественным образом, это все равно, что восход солнца. От этого никуда не деться. А мы его оформляем и, может быть, расчищаем дорогу для этого процесса, чтобы он был более сбалансированным и отвечал интересам подавляющего большинства стран», – сказал президент.

    Москва и Пекин рассчитывают на то, что все страны будут это осознавать, и поймут, что поиски различных решений лучше, чем способ давления на другие страны.


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    20 июня 2025, 16:10 • Новости дня
    Путин: Россия уже занимает четвертое место в мире по объему ВВП, в Европе – первое
    Путин: Россия уже занимает четвертое место в мире по объему ВВП, в Европе – первое
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия заняла четвертое место в мире по объему ВВП, а в Европе – первое.

    Во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума Владимир Путин заявил, что представление о российской экономике как исключительно сырьевой устарело, передает РИА «Новости». Глава государства отметил, что такие оценки уходят в прошлое и реальная ситуация говорит об ином.

    Путин подчеркнул: «Представления о российской экономике как исключительно сырьевой, зависимой от экспорта углеводородов, явно устарели. Они уходят в прошлое. Реальность говорит о другом. Россия уже занимает четвертое место в мире по объему валового внутреннего продукта. В Европе – первое».

    ПМЭФ проходит в Петербурге с 18 по 21 июня. Информационным партнером форума выступает РИА Новости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленарное заседание Петербургского международного экономического форума с участием президента России Владимира Путина началось.

    Сотни желающих заполнили все входы на площадку форума, чтобы попасть на сессию с президентом России. Советник по национальной безопасности и командующий Королевской гвардией Бахрейна принц Насер бен Хамад Аль Халифа поздравил Владимира Путина с успешной организацией форума.

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    20 июня 2025, 13:49 • Новости дня
    Захарова: У Израиля не было реальных оснований для атаки на Иран
    Захарова: У Израиля не было реальных оснований для атаки на Иран
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Израиль не имел реальных оснований для нападения на Иран, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на XIX Генассамблее OANA.

    Захарова во время Петербургского международного экономического форума подчеркнула, что обвинения Израиля в якобы скором создании Ираном ядерного оружия не подтверждаются ни одним международным наблюдением, в том числе данными МАГАТЭ, передает ТАСС.

    Захарова напомнила слова главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который заявил: «На момент начала израильских ударов в рамках нынешней эскалации МАГАТЭ не имела ни одного подтверждения того, что у Ирана могут быть те наработки, которые Израиль сделал поводом для агрессии».

    По ее словам, атака могла быть организована с целью срыва переговоров между Тегераном и Вашингтоном. Она отметила, что у России сложилось четкое понимание: «К сожалению, эта агрессия могла быть запланирована и могла быть реализована для того, чтобы сорвать очередной раунд переговоров непрямых, опосредованных, через Оман, которые вели Соединенные Штаты Америки с Ираном».

    Дипломат предупредила о непосредственной угрозе ядерной катастрофы в регионе, указывая, что удары Израиля наносятся в непосредственной близости от объектов, где хранятся радиоактивные материалы: «Мы в буквальном смысле слова – в сантиметрах от ядерной катастрофы».

    Захарова подчеркнула важность возвращения ситуации к дипломатическому диалогу, заявив, что Россия делает все возможное, чтобы снизить напряженность и обезопасить регион Каспийского моря.

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    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва выразила готовность содействовать в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке и при необходимости предложить посредничество между Ираном и Израилем, однако настаивать на этом не намерена. Песков также отметил, что нестабильность на Ближнем Востоке негативно влияет на мировую экономику и представляет опасность для России.

    В пятницу вооруженные силы Израиля уничтожили иранские ракетные комплексы и радиолокационные станции, расположенные в районах Исфахана и Тегерана.

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    20 июня 2025, 15:35 • Новости дня
    Министр обороны Израиля приказал усилить удары по Ирану

    Министр обороны Израиля приказал ЦАХАЛ усилить удары по объектам Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац отдал приказ армейскому командованию усилить удары по объектам, находящимся на иранской территории, сообщил Ynet.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал армии усилить удары по объектам на территории Ирана, передает РИА «Новости».

    В публикации Ynet отмечается, что распоряжение направлено на подрыв позиций режима Ирана и сдерживание ракетных обстрелов по израильскому тылу. Кац также подчеркнул необходимость нанести ущерб Корпусу стражей исламской революции (КСИР) и подразделениям народной милиции «Басидж».

    В министерстве обороны Израиля уточнили, что это решение было принято после оценки ситуации в регионе совместно с начальником Генштаба.

    В четверг израильские военные атаковали ядерные объекты в Араке, Хондабе и Натанзе. Иранская организация по атомной энергии подтвердила эти удары и сообщила о произошедшем МАГАТЭ.

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    Вооруженные силы Израиля в пятницу уничтожили иранские ракетные комплексы и радиолокационные станции в районах Исфахана и Тегерана.

    Израильская армия сообщила об атаке на 35 объектов на территории Ирана, связанных с хранением и запуском ракет.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Израиль не имел реальных оснований для нападения на Иран.

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    20 июня 2025, 18:08 • Новости дня
    Путин объяснил падение доли «Большой семерки» в мировой экономике

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Изменения в мировой экономике вызваны объективными тенденциями мирового развития, заявил президент Владимир Путин на ПМЭФ.

    «Изменения происходят вне зависимости от того, будем мы им способствовать, или нет. Это объективные тенденции мирового развития», – сказал глава государства. По его словам, они связаны с тем, что появляются новые экономические лидеры.

    «Посмотрите за предыдущие годы, как изменялась доля так называемой "Большой семерки" в мировой экономике? Она уменьшается из года в год. И как растет доля тех стран, которые объединились в рамках БРИКС. Это объективный процесс. Он не связан даже с какими-то столкновениями, с какими-то острыми вооруженными конфликтами. Он продолжается на протяжении десятилетий», – указал президент.

    Иногда звучат заявления о том, что Россия сделала внезапный поворот в сторону развития отношений с Глобальным Югом и Азией.

    «Да нет, мы же давно приняли эти решения, имея в виду тенденции мирового развития. Они объективный характер носят», – сказал Путин.

    «Мне кажется, все, что делает Россия, направлено на то, чтобы объединить усилия всех наших партнеров, всех наших друзей, всех, кто хочет работать с Россией, для решения этих общемировых цивилизационных задач», – подчеркнул он.

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    20 июня 2025, 13:15 • Новости дня
    Трамп назвал виновного в развитии ядерной программы Ирана

    Трамп назвал Обаму виновным в развитии ядерной программы Ирана

    Трамп назвал виновного в развитии ядерной программы Ирана
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп опубликовал пост, в котором дал понять, что бывший президент Барак Обама должен нести ответственность за развитие ядерной программы Ирана.

    Трамп опубликовал ссылку на пост, в котором назвал бывшего американского лидера Барака Обаму ответственным за развитие ядерной программы Ирана. Публикация в Truth Social сопровождалось сгенерированным изображением, где Обама позировал на фоне пачек наличных денег.

    «Мы знаем, кто виновен в ядерной программе Ирана!» – сказано в посте Трампа.

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    Ранее Axios сообщил, что Трамп изучает риски в случае атаки США на иранский ядерный объект Фордо.

    Нацразведка США не обнаружила признаков создания Ираном ядерного оружия.

    Президент России Владимир Путин заявил, что нужно обеспечить как интересы Ирана, включая мирную атомную деятельность, так и интересы Израиля с точки зрения безусловной безопасности еврейского государства.

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    • Эстония хочет войны с Россией. Побереглась бы

      Глава МИД Эстонии Маргус Цакхна заявил о новой концепции НАТО, согласно которой «война будет перенесена на территорию России». Что это значит? И о чем нужно срочно напомнить прибалтам?

    • Трамп хочет добить Иран

      Президент США Дональд Трамп намекнул, что в ближайшие часы Пентагон может присоединиться к атакам Израиля на Иран, если Тегеран не капитулирует. Что случилось с «президентом-миротворцем»?

    • Израиль против Ирана. Кто победит?

      В войне, которую Израиль начал против Ирана, ему опять сопутствует удача, как это было в случаях с ХАМАС, «Хезболлой» и Сирией.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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