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Дмитриев: Потери ЕС от сокращения поставок газа из России составили 1,3 трлн евро
По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, ущерб экономике Европы от снижения объемов поставок российского газа превысил триллион евро.
Потери экономики Евросоюза от сокращения поставок российского газа уже составили 1,3 трлн евро, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
«Уже 1,3 трлн евро, это актуальный размер потерь ЕС от сокращения поставок газа из России», – заявил Дмитриев. Он отметил, что эта сумма отражает реальный ущерб, который понесла европейская экономика, передает ТАСС.
В мае 2022 года Евросоюз запустил программу REPowerEU, чтобы прекратить зависимость от российского газа к 2027 году. При этом за последние три года закупки российского сжиженного природного газа Евросоюзом выросли почти в 4,6 раза из-за роста цен.
До 2022 года доля российского газа в структуре импорта Евросоюза составляла 40%, к 2023 году она снизилась до 15%, но в 2024 году увеличилась до 19%. Эта тенденция вызвала недовольство Брюсселя.
За первые четыре месяца 2025 года Евросоюз купил у России газа на сумму примерно 5,4 млрд евро, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Импорт российского СПГ составил 3,3 млрд евро против 2,5 млрд евро годом ранее, а доля России в газовом импорте ЕС достигла 16,5%, уступая только США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия сохранила объем экспорта газа в Европу после прекращения транзита через Украину благодаря увеличению поставок сжиженного природного газа.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркнул важность текущих поставок газа из России и выразил несогласие с инициативами Еврокомиссии о прекращении энергетического сотрудничества. Словацкая компания SPP указала на угрозу многомиллиардных штрафов при досрочном расторжении контрактов с Газпромом и росте цен на газ.