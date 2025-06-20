Дмитриев: Потери ЕС от сокращения поставок газа из России составили 1,3 трлн евро

Tекст: Денис Тельманов

Потери экономики Евросоюза от сокращения поставок российского газа уже составили 1,3 трлн евро, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

«Уже 1,3 трлн евро, это актуальный размер потерь ЕС от сокращения поставок газа из России», – заявил Дмитриев. Он отметил, что эта сумма отражает реальный ущерб, который понесла европейская экономика, передает ТАСС.

В мае 2022 года Евросоюз запустил программу REPowerEU, чтобы прекратить зависимость от российского газа к 2027 году. При этом за последние три года закупки российского сжиженного природного газа Евросоюзом выросли почти в 4,6 раза из-за роста цен.

До 2022 года доля российского газа в структуре импорта Евросоюза составляла 40%, к 2023 году она снизилась до 15%, но в 2024 году увеличилась до 19%. Эта тенденция вызвала недовольство Брюсселя.

За первые четыре месяца 2025 года Евросоюз купил у России газа на сумму примерно 5,4 млрд евро, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Импорт российского СПГ составил 3,3 млрд евро против 2,5 млрд евро годом ранее, а доля России в газовом импорте ЕС достигла 16,5%, уступая только США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия сохранила объем экспорта газа в Европу после прекращения транзита через Украину благодаря увеличению поставок сжиженного природного газа.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркнул важность текущих поставок газа из России и выразил несогласие с инициативами Еврокомиссии о прекращении энергетического сотрудничества. Словацкая компания SPP указала на угрозу многомиллиардных штрафов при досрочном расторжении контрактов с Газпромом и росте цен на газ.