Через несколько дней после нападения Израиля на Иран становится ясно, за счет чего первые израильские удары стали столь эффективными. С другой стороны, военная мощь Ирана не сломлена, а Израиль сам ежедневно подвергается ракетным атакам. Что и почему способно стать решающим фактором в военном противостоянии этих держав?0 комментариев
Власти Ирана заявили об ударах Израиля по городу Решт на Каспийском море
Израильские ВВС нанесли удары по Решту и военным объектам Тегерана
На севере Ирана в районе города Решт произошли взрывы и были зафиксированы удары по военным объектам, сообщил заместитель губернатора иранской провинции Гилян Али Багери.
Удары по окрестностям города Решт, расположенному у побережья Каспийского моря на севере Ирана, были нанесены Израилем, передает ТАСС.
Заместитель губернатора провинции Гилян Али Багери заявил, что территория технологического парка Сефидруд подверглась нападению вражеских сил рано утром. По его словам, сейчас проводится осмотр для выявления возможного ущерба. Агентство IRNA сообщило о взрыве в промышленной зоне Решта.
Армия обороны Израиля минувшей ночью также нанесла серию ударов по центральным районам иранской столицы, передает «Интерфакс».
Пресс-служба военных Израиля заявила, что были поражены десятки целей, включая объекты производства ракет и штаб-квартира Организации оборонных инноваций и исследований.
Уточняется, что для атаки были использованы более 60 истребителей и около 120 боеприпасов.
Ранее иранская баллистическая ракета упала рядом с офисом Microsoft в городе Беэр-Шева на юге Израиля.
Совет нацбезопасности Ирана потребовал репарации от Израиля.
Напомним, Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами. Эффективность ПВО Израиля по перехвату иранских ракет снизилась, по данным телеканала NBC.