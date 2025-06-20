Власти Ирана заявили об ударах Израиля по городу Решт на Каспийском море

Израильские ВВС нанесли удары по Решту и военным объектам Тегерана

Tекст: Вера Басилая

Удары по окрестностям города Решт, расположенному у побережья Каспийского моря на севере Ирана, были нанесены Израилем, передает ТАСС.

Заместитель губернатора провинции Гилян Али Багери заявил, что территория технологического парка Сефидруд подверглась нападению вражеских сил рано утром. По его словам, сейчас проводится осмотр для выявления возможного ущерба. Агентство IRNA сообщило о взрыве в промышленной зоне Решта.

Армия обороны Израиля минувшей ночью также нанесла серию ударов по центральным районам иранской столицы, передает «Интерфакс».

Пресс-служба военных Израиля заявила, что были поражены десятки целей, включая объекты производства ракет и штаб-квартира Организации оборонных инноваций и исследований.

Уточняется, что для атаки были использованы более 60 истребителей и около 120 боеприпасов.

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Напомним, Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами. Эффективность ПВО Израиля по перехвату иранских ракет снизилась, по данным телеканала NBC.



