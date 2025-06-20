Иранская ракета упала рядом с офисом Microsoft в Израиле

Tекст: Александра Юдина

В районе офиса Microsoft в израильском городе Беэр-Шева после падения иранской ракеты загорелись автомобили и повреждены многоэтажные дома, передает РИА «Новости».



Газета отметила, что в результате падения ракеты на месте происшествия был виден дым. О пострадавших информации не поступало.

Ранее в пятницу армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Иран запустил ракеты в направлении Израиля. По данным Israel Hayom, в городе Беэр-Шева в результате падения одной из ракет загорелись несколько автомобилей, повреждены жилые дома. На месте происшествия работают специалисты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами. Телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного сотрудника разведки Израиля сообщает, что эффективность ПВО Израиля по перехвату иранских ракет резко упала.