Россиянин Каниковский завоевал титул чемпиона мира по дзюдо

Россиянин Каниковский выиграл золото чемпионата мира по дзюдо в категории до 100 кг

Tекст: Денис Тельманов

Одержав победу на мировом первенстве в Будапеште, российский дзюдоист Матвей Каниковский стал чемпионом мира в весовой категории до 100 кг, сообщает ТАСС. В финальной схватке Каниковский встретился с японским спортсменом Доту Араи и одержал уверенную победу, принеся России золотую медаль на чемпионате мира.

В полуфинале два российских спортсмена встретились между собой: Арман Адамян уступил Каниковскому, но в итоге завоевал бронзовую награду. Результаты соревнований укрепили позиции российской сборной в мировом дзюдо.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Тимур Арбузов выиграл золото на мировом первенстве по дзюдо в Будапеште, став первым россиянином, добившимся этого успеха.

Данил Лаврентьев стал чемпионом Европы по дзюдо после победы над итальянцем Ломбардо в финале категории до 73 кг.

На Олимпийских играх в Париже в четвертьфинале командного турнира встретились олимпийский чемпион Тедди Ринер весом 145 кг и ростом 2,04 м и корейский дзюдоист Ли Ен Хван весом 81 кг, который ниже соперника на 30 см.



