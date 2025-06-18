В России нужно думать не о том, что можно просто отдать соседям без особого ущерба для себя, или как построить на границе непроницаемую стену. Нужны рациональные экономически и выгодные политически совместные большие проекты.8 комментариев
Россиянин Каниковский завоевал титул чемпиона мира по дзюдо
Россиянин Каниковский выиграл золото чемпионата мира по дзюдо в категории до 100 кг
Матвей Каниковский стал новым чемпионом мира по дзюдо в Будапеште, победив в финале представителя Японии и принеся России золото.
Одержав победу на мировом первенстве в Будапеште, российский дзюдоист Матвей Каниковский стал чемпионом мира в весовой категории до 100 кг, сообщает ТАСС. В финальной схватке Каниковский встретился с японским спортсменом Доту Араи и одержал уверенную победу, принеся России золотую медаль на чемпионате мира.
В полуфинале два российских спортсмена встретились между собой: Арман Адамян уступил Каниковскому, но в итоге завоевал бронзовую награду. Результаты соревнований укрепили позиции российской сборной в мировом дзюдо.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Тимур Арбузов выиграл золото на мировом первенстве по дзюдо в Будапеште, став первым россиянином, добившимся этого успеха.
Данил Лаврентьев стал чемпионом Европы по дзюдо после победы над итальянцем Ломбардо в финале категории до 73 кг.
На Олимпийских играх в Париже в четвертьфинале командного турнира встретились олимпийский чемпион Тедди Ринер весом 145 кг и ростом 2,04 м и корейский дзюдоист Ли Ен Хван весом 81 кг, который ниже соперника на 30 см.