В России нужно думать не о том, что можно просто отдать соседям без особого ущерба для себя, или как построить на границе непроницаемую стену. Нужны рациональные экономически и выгодные политически совместные большие проекты.2 комментария
Убившего тещу в Севастополе арестовали
Под стражу помещен обвиняемый в убийстве бывшей тещи в Севастополе мужчина, об этом в среду сообщили в прокуратуре города.
Балаклавский райсуд заключил обвиняемого под арест на два месяца, сообщили в надзорном ведомстве, передает РИА «Новости».
В МВД указали, что дочь убитой женщины развелась с подозреваемым около года назад. Вместе с детьми она переехала к матери в Севастополь. Мужчина обвинял тещу в разводе.
Напомним, в понедельник бывший зять напал на тещу в Севастополе, женщина умерла на месте. Сообщалось, что нападение произошло на глазах у ребенка подозреваемого.