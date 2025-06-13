Посол Израиля в Москве опровергла слухи о закрытии посольства

Tекст: Ольга Иванова

Посол Израиля Симона Гальперин в разговоре с ТАСС опровергла появившиеся сообщения о якобы прекращении работы диппредставительства в Москве. Она назвала подобную информацию ложью и уверила, что израильское посольство функционирует в прежнем режиме.

Гальперин пояснила, что учреждение закрыто исключительно из-за выходных дней. По ее словам, «посольство Израиля в России работает по-прежнему, все в порядке. Мы закрыты из-за выходных, а не из-за какой-либо еще причины».

До этого СМИ сообщали, что израильские консульства и посольства временно остановили деятельность во множестве стран, не уточнив сроки возобновления своей работы.