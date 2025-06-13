Полностью отделить от себя Центральную Азию ментально, видеть в ней «обычную» заграницу, у нас вряд ли получится. А вот постепенно учиться несколько отстраненным, хотя и дружественным, отношениям все равно придется.8 комментариев
Посол Израиля в Москве опровергла слухи о закрытии посольства
Дипломат Симона Гальперин отвергла слухи о приостановке деятельности израильского посольства, подчеркнув, что учреждение временно закрыто только из-за выходных.
Посол Израиля Симона Гальперин в разговоре с ТАСС опровергла появившиеся сообщения о якобы прекращении работы диппредставительства в Москве. Она назвала подобную информацию ложью и уверила, что израильское посольство функционирует в прежнем режиме.
Гальперин пояснила, что учреждение закрыто исключительно из-за выходных дней. По ее словам, «посольство Израиля в России работает по-прежнему, все в порядке. Мы закрыты из-за выходных, а не из-за какой-либо еще причины».
До этого СМИ сообщали, что израильские консульства и посольства временно остановили деятельность во множестве стран, не уточнив сроки возобновления своей работы.