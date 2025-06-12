В Сухум прилетел первый широкофюзеляжный самолет из Москвы

В Германии объяснили разворот СДПГ в сторону диалога с Россией

Германский политолог Рар удивился запоздалости манифеста СДПГ о диалоге с Россией

Tекст: Анастасия Куликова

«Удивительно, почему такой манифест, реалистично отражающий ситуации на Украине и в Европе, не появился в недрах Социал-демократической партии (СДПГ), когда они под лидерством Шольца находились у власти. Тогда можно было договориться о дипломатическом решении конфликта. Куда они смотрели три года назад? Или Германия делала только то, что требовали США и Британия?» – задался вопросом немецкий политолог Александр Рар.

Впрочем, по его словам, СДПГ не возглавляет правительство, и канцлер Фридрих Мерц не захочет брать документ за основу своей политики. «Сейчас воинствующие немецкие СМИ при поддержке «Зеленых» попытаются расколоть СДПГ, обливая грязью авторов манифеста. При этом инициатива партии должна вызвать поддержку со стороны других европейских левых», – спрогнозировал он. Спикер обратил внимание, что параллельно с выходом манифеста Мерц обвинил Москву в «военных преступлениях», усилив таким образом эскалацию конфликта.

«Со своей стороны СДПГ будет и далее склоняться к мирному решению украинского кризиса, что идет в одном векторе с усилиями президента США Дональда Трампа. Думаю, российские политические силы также могли бы оказать поддержку манифесту», – продолжил собеседник.

«Документ представляет собой редкую форму респектабельного выражения альтернативного мнения по внешнеполитическим вопросам внутри немецких элит. Свой заряд критики он уже получил, однако количество и статус подписантов определяет его восприятие, отличное от схожих инициатив из оппозиционного лагеря», – добавляет политолог-международник Артем Соколов в своем Telegram-канале German Wings.

По его оценке, для СДПГ появление такого документа является и вопросом преодоления последствий неудачных выборов в феврале 2025 года. «С учетом высококонкурентного левого фланга немецкой политики, внешнеполитические компетенции социал-демократов остаются значимым «уникальным торговым предложением» для избирателей и инструментом самопозиционирования в политическом пространстве ФРГ», – указал спикер.

«Заявка на решительный отказ от традиций «новой восточной политики» после 2022 года дивидендов не принесла. Возврат к ее подходам освежит немецкую внешнеполитическую дискуссию. Правда, с учетом отсутствия у СДПГ контроля над МИД практическое воплощение обсуждаемых новаций будет ограничено», – уверен аналитик.

Ранее ряд влиятельных членов СДПГ подписали манифест под названием: «Обеспечение мира в Европе посредством обороноспособности, контроля над вооружениями и взаимопонимания», где призвали к немедленному изменению внешней политики ФРГ, пишет издание Stern.

Документ поддержали, в частности, бывший лидер фракции СДПГ в Бундестаге Рольф Мютцених, эксперт по внешней политике Ральф Штегнер, экс-лидер партии Норберт Вальтер-Борьянс, а также бывший министр финансов ФРГ Ганс Айхель.

Авторы выступили за переговоры с Россией как альтернативу перевооружению бундесвера, запланированному министром обороны Борисом Писториусом. Также в СДПГ высказались против планов по развертыванию на немецкой территории новых американских ракет средней дальности и назвали «нерациональным» выделение 5% ВВП Германии на нужды НАТО.

«Военная риторика и масштабные программы вооружения не создают безопасность для Германии и Европы, а скорее ведут к дестабилизации и наращиванию взаимных угроз между НАТО и Россией», – говорится в тексте.

Социал-демократы призывают к сближению с Россией после прекращения огня и «интенсификации дипломатических усилий всех европейских государств». «Поддержка Украины должна сочетаться с интересами всей Европы в плане безопасности», – подчеркивают авторы.

В конце июня СДПГ проведет федеральную партийную конференцию, где обсудит причины и последствия своего поражения на выборах. Примерно в это же время в Гааге состоится саммит НАТО, на котором Германия намерена взять на себя обязательство по значительному увеличению расходов на оборону.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Мерц после победы на парламентских выборах получил в качестве партнера социал-демократов, которые обещали купировать его наиболее опасные шаги в отношении России.