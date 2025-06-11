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В День России по всей стране впервые пройдет марафон классической музыки «Кантата. Россия»
В День России классическая музыка впервые прозвучит в 12 регионах страны в рамках масштабного марафона «Кантата. Россия», посвящённого Году защитника Отечества.
В День России впервые по всей стране пройдет Всероссийский марафон классической музыки «Кантата. Россия», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Акция посвящена Году защитника Отечества и проводится 12 июня сразу в 12 регионах – от Владивостока до Калининграда, включая такие города, как Якутск, Иркутск, Новосибирск, Москва, Петербург, Ярославль, Нижний Новгород, а также Крым и Севастополь. Организаторы подчеркивают, что марафон станет крупнейшим событием в сфере классической музыки в стране.
«Марафон фестиваля «Кантата» становится единым культурным мостом, соединяющим в День России регионы, музыкантов, композиторов, слушателей, зрителей. Это позволяет нам через музыку ощутить нашу общую силу национального духа и единства, преемственность поколений, величие нашей страны», – заявил yачальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков.
В Москве концерты состоятся на Красной площади под руководством Валерия Гергиева и в Национальном центре «Россия» с участием Юрия Башмета. «Классическая музыка – это душа России, невероятная созидательная сила, вызывающая гордость, радость и сопричастность к нашей великой истории», – заявил Валерий Гергиев. В столице прозвучат произведения Глинки, Рахманинова, Бородина, Чайковского, Прокофьева в исполнении Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» и ведущих солистов.
К марафону присоединились и другие виды искусства: Государственная Третьяковская галерея подготовила специальный проект «Защитники Родины – герои холстов» с работами, отражающими ключевые моменты отечественной истории. По словам директора галереи Елены Проничевой, экспозиция связана с темой героизма российского народа и охватывает широкий хронологический период.
Марафон классической музыки даст старт V Международному фестивалю «Кантата», который до 15 июня пройдет в Калининграде и завершится обширной музыкальной и просветительской программой. Все сборы фестиваля направят на восстановление памятных объектов Победы в Великой Отечественной войне, а поддерживают его Президентский фонд культурных инициатив, региональные и федеральные власти и культурные организации.