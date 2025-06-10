Появилось видео стрельбы мужчины в российской военной форме по домам Суджи

Tекст: Вера Басилая

Стрельбу российского солдата из гранатомета по жилым постройкам в Судже зафиксировали на видео, передает Lenta.Ru.

На записи видно мужчину в военной форме с шевроном комендатуры, стреляющего в сторону здания через дорогу, при этом рядом расположен храм.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале сообщил, что после появления ролика он обратился в органы военного управления и военную прокуратуру. Там сообщили, что по инциденту уже проведена проверка, а стрелявший – младший сержант 158-й военной комендатуры.

По словам Хинштейна, младший сержант уже не понесет ответственности – в начале июня он погиб в ДТП, уходя от преследования ГИБДД.

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в Telegram-канале заявил, что подобных военных нужно отправлять на передовую. Алаудинов пообещал, что найдет для таких место в своем подразделении, и выразил уверенность, что после этого у них пропадет желание стрелять по пустым домам. Он также подчеркнул, что в Судже нет бойцов «Ахмата», они задействованы на других участках фронта.

Ранее блогер Аким Апачев сдался правоохранителям по обвинению в вандализме из-за граффити в Судже и заявил о готовности понести наказание, а также предложил помощь в восстановлении памятников в Курской области.

Рэпер извинился перед жителями Курской области за свои граффити, отметив, что его целью была поддержка военнослужащих.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что извинения Апачева не освобождают его от ответственности за административное правонарушение.