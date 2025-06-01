Меры безопасности у места переговоров в Стамбуле не усилили

Tекст: Ольга Иванова

Меры безопасности у места проведения второго раунда переговоров России и Украины в Стамбуле не были усилены, сообщает корреспондент РИА «Новости». У дворца Чираган, где располагается отель сети Kempinski, отсутствует вооруженная охрана, гости свободно гуляют по территории и делают фотографии.

Особняк регулярно используется для официальных мероприятий, его история восходит к 1876 году, когда здание было построено как летняя резиденция султанов. Сейчас он функционирует как роскошный отель.

В музейную часть дворца в данный момент посетителей не пускают, охранники допускают осмотр только по особому разрешению, однако сейчас вход закрыт даже для обладателей пресс-карт.

Ранее источник в турецком МИД сообщил, что новый этап переговоров российской и украинской сторон планируется провести 2 июня, он должен пройти во дворце Чираган в Стамбуле.

Сообщалось, что делегация России вылетела на переговоры с украинской стороной в Турцию.