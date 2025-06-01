Украинская сторона публичным раскрытием информации о своей спецоперации посылает сигнал: «на территории России есть еще такие схроны БПЛА». На завтрашних переговорах украинская делегация попытается разыграть эту карту.0 комментариев
Меры безопасности у места переговоров в Стамбуле не усилили
У дворца Чираган в Стамбуле, где запланирован второй раунд переговоров России и Украины, не зафиксировали усиления охраны.
Меры безопасности у места проведения второго раунда переговоров России и Украины в Стамбуле не были усилены, сообщает корреспондент РИА «Новости». У дворца Чираган, где располагается отель сети Kempinski, отсутствует вооруженная охрана, гости свободно гуляют по территории и делают фотографии.
Особняк регулярно используется для официальных мероприятий, его история восходит к 1876 году, когда здание было построено как летняя резиденция султанов. Сейчас он функционирует как роскошный отель.
В музейную часть дворца в данный момент посетителей не пускают, охранники допускают осмотр только по особому разрешению, однако сейчас вход закрыт даже для обладателей пресс-карт.
Ранее источник в турецком МИД сообщил, что новый этап переговоров российской и украинской сторон планируется провести 2 июня, он должен пройти во дворце Чираган в Стамбуле.
Сообщалось, что делегация России вылетела на переговоры с украинской стороной в Турцию.