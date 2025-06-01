  • Новость часаПасечник: ВСУ обстреляли ракетами Storm Shadow Краснодон
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    Как Северный флот стал важнейшей военно-морской опорой России
    Жители Иркутской области пытались сорвать вылет вражеских дронов из фуры
    БМПТ «Терминатор» получит новое имя
    Эксперт назвал способы реакции на подрывы на транспорте
    Вражеские дроны совершили налет на Мурманскую область
    Пассажирка брянского поезда рассказала, как люди пережили падение моста
    Ушаков заявил о необходимости тщательной подготовки встречи Путина и Трампа
    Богомаз: Семьям погибших при обрушении моста выплатят по 1,5 млн рублей
    Reuters: Киев на переговорах выдвинет прежние условия мира
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    Владимир Можегов Владимир Можегов Завтрашняя Россия как звездолет «Александр III»

    Центральная идея Трампа: политически вернуть Америку в доглобализаторский XIX век, а технологически – запустить ее в век XXII, не менее актуальна и для нас. Лишь в этом случае мы не проиграем наше завтра. Более того, такие концепции были у нас уже во времена СССР.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Запад испытывает мандраж перед саммитом НАТО

    Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.

    10273 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов «Афоня» играет панк

    Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.

    24 комментария
    1 июня 2025, 17:32 • Новости дня

    Названо время и место переговоров России и Украины в Турции

    Источник: Переговоры России и Украины пройдут 2 июня

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Новый этап переговоров российской и украинской сторон планируется провести 2 июня, он должен пройти во дворце Чираган в Стамбуле, сообщил источник в турецком МИД.

    Переговоры намечены на 2 июня на 13.00 мск, сообщил собеседник ТАСС.

    Ранее сообщалось, что делегация России вылетела на переговоры с украинской стороной в Турцию.

    1 июня 2025, 12:10 • Новости дня
    Эксперт назвал способы реакции на подрывы на транспорте

    Эксперт Иванников: Подрывы мостов могут быть подготовкой украинцев к новому наступлению

    Эксперт назвал способы реакции на подрывы на транспорте
    @ РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    У России есть два трека для ответа на взрывы на железной дороге. МВД нужно переводить линейные подразделения на усиленный вариант несения службы до окончания СВО, а Вооруженные силы должны рассмотреть возможность уничтожения мостов через Днепр, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Олег Иванников.

    «На произошедшее должна в первую очередь обратить внимание транспортная полиция – огромное подразделение МВД, отвечающее как раз за безопасность на железнодорожном, водном и воздушном транспорте», – пояснил Олег Иванников, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук.

    «Транспортная полиция была создана больше века назад. У нее в распоряжении огромный опыт работы и новейшие образцы специального досмотрового оборудования. Технически подразделение не уступает ни другим российским правоохранительным органам, ни силовым ведомствам противника», – отметил подполковник запаса.

    «Главному управлению МВД на транспорте и его региональным отделам нужно улучшить агентурную работу, повысить плотность нарядов, переводить линейные подразделения на усиленный вариант несения службы до окончания СВО», – продолжил собеседник.

    Эксперт полагает, что ответственность за взрывы с высокой вероятностью несет киевский режим и его спецслужбы. «Второй трек для российской реакции пролегает в рамках СВО. Для того, чтобы в будущем предотвратить подобные атаки, Россия должна дать Украине достойный военный ответ, и один из его вариантов мог бы быть рассмотрен в виде уничтожения их значимых объектов. Думаю, в первую очередь речь идет о разрушении нескольких мостов через Днепр», – подчеркнул он.

    «Не исключаю, что нынешние теракты могут быть подготовкой киевского режима к новому наступлению. Это доказывает необходимость вышеназванных мер. Кроме того, на днях начальник Главного управления разведки ВСУ Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) и несколько его подчиненных получили ордена «За заслуги перед Польшей». Вероятно, терактами в России они захотели подчеркнуть свои «компетенции» в глазах Варшавы», – резюмировал эксперт.

    В субботу вечером в Выгоничском районе Брянской области после обрушения автомобильного моста сошел с рельсов пассажирский поезд № 86 Климов – Москва. ЧП произошло на однопутном перегоне Пильшино – Выгоничи. Погибли семь человек, более 70 пострадали, из них 44 госпитализированы.

    Также минувшей ночью во время движения грузового локомотива обрушился мост на 48-м километре трассы Тросна – Калиновка в Курской области. Тепловоз и три грузовых вагона поезда сошли с рельсов. У одного из машинистов тепловоза повреждены ноги, всю бригаду доставили в больницу.

    Президент Владимир Путин переговорил по телефону с губернатором Брянской области Александром Богомазом и руководителем РЖД Олегом Белозеровым, выслушал их доклады о принимаемых мерах. Глава государства в течение всей ночи получал доклады по линии ФСБ и МЧС о произошедшем, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

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    1 июня 2025, 14:53 • Новости дня
    Губернатор Иркутской области назвал фуру источником атаки дронов

    Tекст: Ольга Иванова

    В Иркутской области после атаки дронов на военную часть правоохранители блокировали фуру, из которой, по данным властей, были запущены беспилотники.

    Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил в своем Telegram-канале, что источник атаки дронами в регионе был оперативно блокирован. Кобзев уточнил, что им оказалась фура, с которой запускались беспилотники.

    Он подчеркнул: «Источник, откуда были выпущены дроны, уже блокирован. Это фура. Главное – не нужно поддаваться панике. Угрозы жизни и здоровью мирных жителей нет».

    Ранее губернатор информировал об атаке дронов на одну из военных частей области. Силовые структуры выясняют все обстоятельства происшествия. По последним данным, ситуация находится под контролем и угрозы населению отсутствуют.

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    1 июня 2025, 14:30 • Видео
    Поссорились: Маск уходит от Трампа

    Самый богатый человек мира Илон Маск уходит из американской системы власти, напоследок поссорившись с президентом Дональдом Трампом. Что между ними произошло?

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    1 июня 2025, 06:07 • Новости дня
    Келлог согласился с мнением Путина о прокси-войне НАТО против России

    Спецпосланик США Келлог согласился с мнением Путина о прокси-войне НАТО

    Келлог согласился с мнением Путина о прокси-войне НАТО против России
    @ Andreas Stroh/imago/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский спецпосланник по Украине Кит Келлог в интервью Fox News подтвердил, что действия НАТО против России имеют признаки прокси-войны, о чем неоднократно говорил российский президент Владимир Путин.

    «Он считает, что в настоящее время это также является прокси-войной НАТО, и, честно говоря, в некотором смысле это так. Я имею в виду, посмотрите, что сделали европейские страны в плане поддержки. Я имею в виду, что Путин явно это видит», – приводит ТАСС слова Келлога.

    Комментируя возможное решение Германии о поставках Украине крылатых ракет Taurus, Келлог подчеркнул, что подобные действия западных стран только подтверждают позицию Москвы в этом вопросе.

    Комментируя переговоры между Россией и Украиной, Келлог отметил, что США пока не получили официального предложения от России по меморандуму, но отметил, что верит в мирное разрешение конфликта.

    «Все очень усердно работают, чтобы довести дело до конца», – сказал спецпосланник.

    Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, Кремль выразил согласие с заявлением госсекретаря США Марко Рубио о том, что конфликт на Украине представляет собой прокси-войну между Россией и США.

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    1 июня 2025, 14:20 • Новости дня
    Губернатор Иркутской области сообщил об атаке дронов на военную часть
    Губернатор Иркутской области сообщил об атаке дронов на военную часть
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В поселке Средний Усольского района Иркутской области дроны атаковали военный объект, угрозы для жизни и здоровья граждан, по словам властей, отсутствуют.

    О происшествии сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале. По словам Кобзева, атака дронов произошла на военную часть в поселке Средний Усольского района, что стало первым подобным случаем в Сибири. Один из сбросов также пришелся на старое здание в близлежащем Новомальтинске.

    На место происшествия прибыли сотрудники ФСБ, МЧС, бойцы Росгвардии и другие оперативные службы. В регионе был создан оперативный штаб для координации действий, а сам губернатор выехал в Усольский район для контроля ситуации.

    Кобзев отметил: «Прошу не поднимать волну дезинформации и верить только проверенным данным». Он также подчеркнул, что точное количество беспилотников пока уточняется, а источник, откуда были выпущены дроны, заблокирован. Угрозы жизни и здоровью мирных жителей нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по поселку Пантелеймоновка были ранены восемь человек, среди которых находились местные жители, сообщили в оперативных службах.

    Российский МИД заявил, что в связи резким ростом числа атак украинских беспилотников и ракет по гражданским объектам в разных регионах страны, включая Москву, Россия даст адекватный ответ на массированные террористические атаки.

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    1 июня 2025, 17:11 • Новости дня
    Пасечник: ВСУ обстреляли ракетами Storm Shadow Краснодон
    Пасечник: ВСУ обстреляли ракетами Storm Shadow Краснодон
    @ Владислав Демьяненко/wikipedia.org

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные ударили по городу Краснодону в ЛНР ракетами Storm Shadow, пострадали несколько человек, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

    ВСУ ударили по промышленной зоне ракетами Storm Shadow, также повреждены многоквартирные и частные дома, есть пострадавшие, сообщил Пасечник в своем Telegram-канале.

    Ранее ВСУ нанесли ракетный удар по Пантелеймоновке в ДНР, повреждения получили Дворец культуры, школа, административное здание и жилые дома.

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    1 июня 2025, 06:48 • Новости дня
    В Турции назвали ключевой момент для успеха на переговорах по Украине

    Aydinlik Gazetesi: Ради мира на Украине Турция должна закрыть ЕС доступ к переговорам

    Tекст: Ирма Каплан

    Великобритания, Германия, Франция своими стараниями якобы поддержать Украину делают все возможное, чтобы война продолжалась, поэтому Турция должна сделать самое главное, что требуется – пресечь делегации ЕС доступ к переговорам, пишет Aydinlik Gazetesi.

    «На этих переговорах не должно произойти того, что случилось в 2022 году. Турция должна настаивать на мире здесь и препятствовать европейцам, которые хотят, чтобы Украина продолжала войну. Это важно как для стабильности региона, так и для позитивного отражения отношений Турции с двумя странами», – говорится в статье.

    Чего бы не заявляли европейские сторонники Украины, пишет газета, на деле они лишь увеличивают военные бюджеты и угрожают России – в таких условиях абсурдно пытаться договариваться о мире.

    «Учитывая все это, Европе необходимо принять решение. Евросоюз либо подвергнет риску свое собственное единство, продолжая невыносимую войну, либо завершит ее, чтобы обеспечить мир и спокойствие», – подчеркнули в материале.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Анкара прилагает усилия для организации переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле с целью достижения мира в регионе, о чем заявил президент Турции.

    Эрдоган выразил надежду, что после переговоров в Стамбуле может состояться встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. Однако Украина запросила у Турции деньги и оружие накануне переговоров.

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    1 июня 2025, 07:18 • Новости дня
    Пленный рассказал о приказе ВСУ расстрелять эвакуирующихся из Часов Яра жителей

    Пленный ВСУ: Командование приказывало стрелять в мирных жителей Часова Яра

    Пленный рассказал о приказе ВСУ расстрелять эвакуирующихся из Часов Яра жителей
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Пленный украинский военнослужащий рассказал, как командование ВСУ отдало приказ стрелять по пытавшимся эвакуироваться мирным жителям с белым флагом в Часовом Яре.

    Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) приказало открыть огонь по группе мирных жителей, которые пытались эвакуироваться из Часова Яра с белым флагом, рассказал пленный украинский солдат на видео в распоряжении РИА «Новости».

    Пленный рассказал, что его и группу военных ВСУ взяли в плен бойцы 331-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й дивизии при зачистке квартала в Часовом Яре. Некоторое время пленные помогали десантникам, сообщая своим командирам ложную информацию об обстановке.

    По словам пленного украинского военного, однажды мирные граждане вышли из дома и направились к заводу в Часовом Яре, размахивая белым флагом.

    «Наши, когда это заметили, доложили руководству, что гражданские уходят в сторону завода... Вот им было приказано открыть огонь... Наши открыли огонь из стрелкового оружия и не только. Гражданские погибли... Это приказы, которые нельзя выполнять, просто по-человечески. Я не знаю, как с этим просто дальше жить», – сказал пленный.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, один из пленных украинских военных  рассказывал, что был подвергнут пыткам за отказ убивать россиян в составе ВСУ. Еще один пленный ВСУ сообщил о нехватке боевого опыта среди командования своего подразделения, подчеркнув их нерешительность и неспособность руководить в критических ситуациях.

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    1 июня 2025, 13:17 • Новости дня
    «Искандер» разнес пункт запуска дальнобойных дронов ВСУ в Чугуеве
    «Искандер» разнес пункт запуска дальнобойных дронов ВСУ в Чугуеве
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Расчет оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» нанес удар по пункту запуска беспилотных летательных аппаратов самолетного типа дальнего действия в Харьковской области, сообщило Министерство обороны России.

    Удар наносился по аэродрому в Чугуеве, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Ракетным ударом уничтожено шесть пусковых установок для запуска дронов, восемь единиц автомобильной техники, а также порядка 30 единиц беспилотников «Камикадзе».

    Ранее ВС России нанесли комплексный удар по штабу центра сил спецопераций «Юг» ВСУ в Николаевской области с применением «Искандера-М» и БПЛА «Герань-2».

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    31 мая 2025, 21:00 • Новости дня
    Американский экономист Сакс усомнился в выгоде сделки по недрам с Украиной

    Tекст: Вера Басилая

    Американский экономист Джеффри Сакс выразил сомнения в целесообразности сделки США с Украиной по редкоземельным металлам на фоне неопределенности объемов и условий добычи.

    Сакс считает, что американская экономика не получит значительной выгоды от сделки с Украиной по редкоземельным металлам, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что не ожидает большого эффекта от подобного сотрудничества. По его мнению, существует множество неизвестных параметров, включая реальные запасы, экономическую целесообразность, сроки добычи и вопросы переработки.

    Сакс отметил, что сейчас много шумихи вокруг украинских горнодобывающих активов, но не считает их «золотым дном» для США. Он добавил, что возможно на территории Украины действительно есть значительные ресурсы, однако это не гарантирует крупной выгоды для американской экономики.

    Ранее, 1 мая, Кабмин Украины обнародовал текст соглашения по недрам, подписанного с США. По данным СМИ и депутатов Рады, документ предоставляет США долгосрочные привилегии в доступе к украинским недрам, но не содержит обещанных Киеву гарантий безопасности. Кроме того, парламентарии сообщили, что им предоставили лишь общую часть сделки, без подробных условий, согласованных с Вашингтоном.

    Газета Politico уточняет, что США и Украина уже подписали все три документа, связанные с соглашением по природным ресурсам. Эти подробности пока не раскрыты широкой публике.

    Ранее экс-член команды Госдепа по восстановлению Украины Тайсон Баркер заявил, что на Украине до сих пор не подтверждено наличие значимых запасов редкоземельных металлов.

    Крупнейшие мировые компании не видят выгоды в разработке месторождений на Украине.

    Эксперты сообщили, что соглашение по минералам между США и Украиной не обеспечит прибыль от добычи полезных ископаемых как минимум в течение ближайших 10-15 лет.

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    31 мая 2025, 20:31 • Новости дня
    США выступили против затягивания переговоров России и Украины на годы

    Tекст: Вера Басилая

    Власти США считают, что переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине должен быть завершен как можно скорее, заявила официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс.

    Тэмми Брюс заявила, что Штаты не хотят, чтобы переговоры между Россией и Украиной затянулись на месяцы и годы, передает РИА «Новости».

    По ее словам, вопрос урегулирования конфликта не является стандартной процедурой, и США рассчитывают на достижение конкретных целей в кратчайшие сроки.

    Брюс отметила, что каждая прошедшая день важна для окончательного решения ситуации. Помимо этого, она подчеркнула, что президент Дональд Трамп остается оптимистом и рассчитывает на скорое завершение конфликта на Украине.

    Ранее сообщалось, что США могут вынудить делегацию с Украины участвовать в переговорах с Россией в Стамбуле.

    Украинская сторона подготовила меморандум с предложениями по прекращению огня на суше, в воздухе и на море.

    Российская делегация заявила о готовности представить свой меморандум по урегулированию 2 июня на переговорах в Стамбуле.

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    1 июня 2025, 15:40 • Новости дня
    Российская делегация направилась на переговоры в Стамбул
    Российская делегация направилась на переговоры в Стамбул

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Делегация Российской Федерации вылетела на переговоры с украинской стороной в Турцию днем в воскресенье, сообщают новостные агентства.

    Делегация России направилась в Стамбул, передает RT.

    Напомним, киевский режим подготовил меморандум с положениями о прекращении огня на суше, в воздухе и на море. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская делегация во главе с Владимиром Мединским готова 2 июня представить меморандум России украинской стороне.

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    31 мая 2025, 22:34 • Новости дня
    Зеленский заявил о непонимании повестки переговоров с Россией в Стамбуле

    Зеленский пожаловался на непонимание повестки переговоров в Стамбуле

    Зеленский заявил о непонимании повестки переговоров с Россией в Стамбуле
    @ Скриншот с видео/Telegram-канал Владимира Зеленского

    Tекст: Ирма Каплан

    Российская сторона не предоставила ожидаемого Украиной предварительного проекта меморандума, в связи с чем глава киевского режиме Владимир Зеленский и его спонсоры недоумевают, что же намерены привезти в Стамбул россияне.

    «На данный момент нет четкой информации о том, что именно россияне планируют привезти в Стамбул. У нас этого нет, у Турции этого нет, у Соединенных Штатов этого тоже нет, как и у других партнеров», – передает слова Зеленского ТАСС со ссылкой на его Telegram-канал.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что жалобы Зеленского на то, что Россия не передала Украине меморандум по урегулированию ситуации на Украине, являются лукавством, и объяснил, в какие игры играет глава киевского режима.

    Ранее украинская сторона подготовила меморандум с положениями о прекращении огня на суше, в воздухе и на море. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская делегация во главе с Владимиром Мединским готова 2 июня представить меморандум России украинской стороне.

    При этом в российском МИД отметили, что власти Киева вновь поднимают истерию перед вторым раундом переговоров в Стамбуле с целью повысить переговорную цену.

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    1 июня 2025, 12:54 • Новости дня
    ВСУ потеряли свыше 1400 военнослужащих за сутки
    ВСУ потеряли свыше 1400 военнослужащих за сутки
    @ Juan Moreno/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия в последние сутки в зоне специальной военной операции потеряла свыше 1,4 тыс. человек, сообщило Министерство обороны России.

    У населенных пунктов Андреевка, Павловка, Могрица и других в Сумской области подразделения группировки «Север» поразили формирования нескольких бригад, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    ВСУ потеряли свыше 200 бойцов, бронетранспортер, шесть автомобилей, пять артиллерийских орудий и станцию радиоэлектронной борьбы.

    Группировка «Запад» нанесла удары по механизированным, штурмовым и аэромобильным бригадам ВСУ в Харьковской области и ДНР. Потери противника составили до 210 военнослужащих, три бронированные машины, девять автомобилей, пять артиллерийских орудий, в том числе польская САУ Krab, также уничтожены станция РЭБ «Квертус» и три склада боеприпасов.

    В зоне ответственности Южной группировки украинская армия потеряла до 280 человек, бронетранспортер М113, боевую машину HMMWV, три автомобиля, три артиллерийских орудия, две станции РЭБ и склад боеприпасов.

    Группировка «Центр» продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ, нанеся удары по ряду бригад. В зоне ее действий ВСУ за сутки потеряли более 510 человек, пять бронетранспортеров (три Sisu Pasi ХА-185, два М113), бронеавтомобиль HMMWV, семь автомобилей, три артиллерийских орудия, радиолокационную станцию 36Д6 и РЛС AN/TPQ-37.

    Группировка «Восток» улучшила тактическое положение, поразив позиции ВСУ в ДНР и Запорожской области, уничтожив до 155 человек, две бронированные машины, шесть автомобилей, пять орудий, станцию РЭБ и четыре склада боеприпасов.

    Группировка «Днепр» нанесла поражение двум механизированным, двум береговым и одной бригаде теробороны, потери ВСУ составили свыше 85 человек, шесть автомобилей, две гаубицы (М777 США и TRF1 Франции), две станции РЭБ и два склада боеприпасов.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по инфраструктуре аэродрома, заводу по ремонту техники, цехам по производству и запуску беспилотников, складам боеприпасов и временным пунктам дислокации ВСУ.

    Средства ПВО сбили семь управляемых авиабомб JDAM производства США и 100 самолетных беспилотников.

    Ранее сообщалось, что ВС России освободили населенный пункт Алексеевка в Сумской области.

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    31 мая 2025, 20:19 • Новости дня
    Британский полковник призвал помочь Украине создать ядерное оружие

    Британский полковник Кэмп предложил Лондону содействовать ядерной программе Украины

    Британский полковник призвал помочь Украине создать ядерное оружие
    @ REUTERS/Toby Melville

    Tекст: Вера Басилая

    Британский военный эксперт полковник Ричард Кэмп предложил включить помощь Киеву в создании ядерного оружия в повестку стратегического партнерства между Британией и Украиной, сообщили украинские СМИ.

    Полковник британской армии Ричард Кэмп на форуме Black Sea Security Forum в Одессе заявил о необходимости поддержки со стороны Британии в разработке Украиной собственного ядерного оружия. Он подчеркнул, что такая поддержка должна быть организована в рамках договора о стратегическом партнерстве между двумя странами, передает «Газета.Ru» .

    В январе тэтого года Владимир Зеленский и премьер-министр Британии Кир Стармер подписали соглашение о «столетнем партнерстве». Документ включает развитие сотрудничества Киева и Лондона в военной сфере и предусматривает продолжение предоставления военной помощи со стороны Британии.

    Ранее США напомнили Украине, что ядерное оружие, от которого страна отказалась после распада СССР, изначально принадлежало России.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина не может создать ядерное оружие самостоятельно, так как ей необходимы важные компоненты из других государств.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия будет следить за действиями Киева и использует все доступные средства, чтобы не допустить получения Украиной ядерного оружия.

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    1 июня 2025, 16:41 • Новости дня
    Командующий сухопутными войсками ВСУ Драпатый подал в отставку

    Tекст: Ольга Иванова

    Командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Михаил Драпатый объявил, что сложил с себя полномочия и подал рапорт об отставке.

    О решении подать в отставку командующий сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый сообщил на своей странице в социальной сети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская), передает РИА «Новости». В публикации Драпатый заявил: «Я принял решение подать рапорт об отставке с должности командующего сухопутными войсками Вооруженных сил Украины».

    В январе президент Украины Владимир Зеленский поручил Драпатому возглавить оперативно-стратегическую группировку «Хортица» в Донецкой области, сохранив за ним полномочия командующего сухопутными войсками.

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    Главное
    Российская делегация направилась на переговоры в Стамбул
    Командующий сухопутными войсками ВСУ Драпатый подал в отставку
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    Чем опасны амбициозные планы США по экспорту СПГ

    США мечтают утроить свой экспорт СПГ на мировой рынок. При этом они уже и так являются крупнейшим в мире экспортером сжиженного газа. Реализация этих крайне амбициозных планов опасна, причем не только для России, но и для самих Соединенных Штатов. Что не так с ростом этого ресурса? Подробности

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    Визит вдовы Абэ к Путину подарил надежду отношениям России и Японии

    Российско-японский диалог пополнился неожиданным событием: Владимир Путин в Москве встретился с вдовой экс-премьера Страны восходящего солнца Синдзо Абэ, Акиэ Абэ. Официальный Токио отказался оценивать итоги данного визита, однако эксперты отмечают, что произошедшее может свидетельствовать о попытке нормализовать отношения двух стран. Какую роль может сыграть приезд Акиэ Абэ в диалоге Токио и Москвы? Подробности

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    «Я не оловянный солдатик, но могу помочь бойцам»

    Сначала она не приняла решение мужа пойти добровольцем на СВО. Теперь она благодарна своему бойцу за то, что по его примеру вышла из привычного ей образа жизни. Оренбургский психолог Галина Данчук рассказала спецкору газеты ВЗГЛЯД о том, что переживают жены участников СВО, когда их мужья уходят воевать, и чем она может помочь тем, кто вернется с фронта к своим семьям. Подробности

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    Без Илона Маска Белый дом станет хуже

    Богатейший человек мира Илон Маск уходит с госслужбы. Свою прощальную пресс-конференцию он провел в кабинете президента США Дональда Трампа, что должно было опровергнуть наличие конфликта между ними. Но бессмысленно опровергать то, что очевидно: конфликт был. По его итогам «ястребы» съели Маска, как аборигены Кука. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Поссорились: Маск уходит от Трампа

      Самый богатый человек мира Илон Маск уходит из американской системы власти, напоследок поссорившись с президентом Дональдом Трампом. Что между ними произошло?

    • Переговоры с Украиной: слишком мало отчаяния

      Американские СМИ выяснили содержание украинского меморандума, который был направлен в Россию перед переговорами в Стамбуле. Чего от них ждать?

    • Сербия подавала патроны Зеленскому

      Служба внешней разведки России заявила о том, что оборонные предприятия Сербии отправили на Украину сотни тысяч снарядов для реактивных систем залпового огня и гаубиц, а также миллион патронов для стрелкового оружия. Как это понимать?

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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