Центральная идея Трампа: политически вернуть Америку в доглобализаторский XIX век, а технологически – запустить ее в век XXII, не менее актуальна и для нас. Лишь в этом случае мы не проиграем наше завтра. Более того, такие концепции были у нас уже во времена СССР.3 комментария
Хинштейн сообщил об удовлетворительном состоянии пострадавших после ЧП под Курском
Состояние пострадавших сотрудников поездной бригады после инцидента на железнодорожном мосту под Железногорском в Курской области оценивается как удовлетворительное, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
В результате происшествия машинист получил открытый перелом и ранения, а два помощника машиниста отделались ушибами груди, плеча, бедра и голеностопа.
Александр Хинштейн заявил: «В результате ночного ЧП на ж/д мосту под Железногорском пострадали трое сотрудников поездной бригады. Слава Богу, их жизни ничто не угрожает!» Все пострадавшие были ночью доставлены в Железногорскую больницу, где их осмотрели врачи. Состояние оценивается как удовлетворительное, однако позже всех перевели в больницу ЧУЗ КБ «РЖД-Медицина» Курска. По словам Хинштейна, в медучреждении пострадавшим оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.
Обрушение конструкций автомобильного моста в Брянской области и железнодорожного моста в Курской области произошло в результате подрывов. Генпрокурор РФ Игорь Краснов дал поручение прокурорам оказать содействие в получении помощи пострадавшими при крушениях поездов в Брянской и Курской областях.