РЖД: На восстановлении брянского моста работают почти 200 человек

Tекст: Алексей Дегтярев

Над восстановлением конструкции также работают три восстановительных поезда, направлена спецтехника для демонтажа и дробления конструкций, перегораживающих пути, сообщается в Telegram-канале «Телеграмма РЖД».

На время восстановительных работ поезд №86 будет курсировать по укороченному маршруту от станции Брянск.

Пассажиров будут доставлять в Брянск компенсационными автобусами от Почепа и Унечи. До Почепа из Климова будет организован рельсовый автобус №910 с отправлением в 17.42 мск.

Ранее сообщалось, что на устранении последствий подрыва моста в Курской области задействованы два восстановительных поезда.

Следственный комитет России заявлял, что автомобильный мост в Брянской области и железнодорожный мост в Курской области обрушились из-за подрывов.