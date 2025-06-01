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РЖД пообещала выплатить родственникам погибших под Брянском по 2,2 млн рублей
Родственники пассажиров, погибших в результате аварии поезда Климов – Москва в Брянской области, получат по 2,2 млн рублей компенсации от РЖД.
«Российские железные дороги» выплатят по 2,2 млн рублей родственникам погибших пассажиров поезда № 86 Климов – Москва после аварии в Брянской области, передает ТАСС. В компании выразили соболезнования близким погибших, подчеркнув: «Компания приносит глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в результате происшествия в Брянской области. РЖД выплатят родственникам погибших пассажиров поезда № 86 Климов – Москва по 2,2 млн рублей».
Также в РЖД сообщили, что для родственников погибших и госпитализированных будет организован бесплатный проезд до станции Брянск. Пострадавшим предоставят возможность бесплатно пройти лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях РЖД.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пассажирский поезд сошел с рельсов в Брянской области из-за обрушения автомоста. Количество пострадавших при происшествии увеличилось до 71. Следственный комитет России заявил, что обрушение конструкций автомобильного моста в Брянской области и железнодорожного моста в Курской области произошло из-за подрывов.