Минтранс рассказал об экстренных мерах после подрыва курского и брянского мостов

Tекст: Алексей Дегтярев

В Брянской области РЖД сформировали резервный состав, проследовавший по маршруту пострадавшего поезда №86, пассажиров обеспечили питанием и водой, в пути их сопровождали медицинские бригады, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Росавтодор указал, что закрыто движение на участке автодороги А-240 Брянск – Новозыбков – граница с Белоруссией. Объезд организован через населенный пункт Выгоничи.

В Курской области ликвидируются последствия подрыва железнодорожного моста. На период этих работ пригородные поезда ходят до станции Михайловский Рудник. До Арбузово организовали автобусное сообщение.

Движение дальних поездов обрушение моста не затронуло.

Автомобильная дорога, проходящая под мостом на 48-км трассы Тросна – Калиновка в Железногорском районе, перекрыта. Машины двигаются в объезд.

Напомним, число пострадавших при обрушении моста в Брянской области увеличилось до 71 человека, из них 44 остаются в больнице, семеро скончались.

Следственный комитет России сообщал, что обрушение конструкций автомобильного моста в Брянской области и железнодорожного моста в Курской области произошло из-за подрывов.

Также сообщалось, что сход вагонов в Курской области не нарушил движение поездов.