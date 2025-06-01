Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.0 комментариев
Стало известно о готовности Марий Эл принять пострадавших под Брянском
В оздоровительных учреждениях и лагерях Марий Эл смогут пройти восстановление и отдых те, кто пострадал при подрыве моста в Брянской области, сообщил глава республики Юрий Зайцев.
Власти Марий Эл готовы принять пострадавших под Брянском на реабилитацию и отдых, передает ТАСС. Глава республики Юрий Зайцев сообщил, что в регионе действуют оздоровительные учреждения и летние детские лагеря, где смогут разместить как детей, так и взрослых, оказавшихся жертвами происшествия.
Зайцев подчеркнул: «Мы готовы обеспечить реабилитацию и летний отдых в оздоровительных учреждениях для пострадавших». Он отметил, что в регионе есть специалисты, способные оказывать квалифицированную медицинскую помощь, в том числе по реабилитации после травм.
Глава республики также выразил соболезнования родственникам погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Он выразил уверенность, что компетентные органы разберутся в случившемся и виновные понесут наказание.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пассажирский поезд сошел с рельсов из-за обрушения автомоста в Брянской области. В результате аварии погибли машинист поезда и его помощник. Причиной обрушения моста стал подрыв конструкции.