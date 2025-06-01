Стало известно о готовности Марий Эл принять пострадавших под Брянском

Tекст: Дмитрий Зубарев

Власти Марий Эл готовы принять пострадавших под Брянском на реабилитацию и отдых, передает ТАСС. Глава республики Юрий Зайцев сообщил, что в регионе действуют оздоровительные учреждения и летние детские лагеря, где смогут разместить как детей, так и взрослых, оказавшихся жертвами происшествия.

Зайцев подчеркнул: «Мы готовы обеспечить реабилитацию и летний отдых в оздоровительных учреждениях для пострадавших». Он отметил, что в регионе есть специалисты, способные оказывать квалифицированную медицинскую помощь, в том числе по реабилитации после травм.

Глава республики также выразил соболезнования родственникам погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Он выразил уверенность, что компетентные органы разберутся в случившемся и виновные понесут наказание.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пассажирский поезд сошел с рельсов из-за обрушения автомоста в Брянской области. В результате аварии погибли машинист поезда и его помощник. Причиной обрушения моста стал подрыв конструкции.