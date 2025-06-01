В Госдуме назвали подрыв моста в Брянской области чудовищным преступлением

Эксперт оценил возможности «коалиции желающих» спонсировать Украину без участия США

Политолог Денисов оценил возможности «коалиции желающих» спонсировать Украину без США

Tекст: Андрей Резчиков

«В рамках НАТО еще больше полугода назад были приняты все решения касательно поддержки Украины, в том числе Соединенными Штатами. Но возможна ситуация, при которой по некоторым направлениям произойдет урезание бюджетов, а в месте с ними и поддержки», – отметил Денис Денисов, эксперт Финансового университета при правительстве РФ.

Однако в настоящий момент нет оснований прогнозировать, что сокращение поддержки катастрофическим образом отразится на способности Украины продолжать конфликт: «Позиция Запада по Украине неоднозначная и зачастую двойственная. Поэтому следует ориентироваться на конкретные решения. Если бы США решили заморозить помощь Украине, то европейским партнерам Киева было бы достаточно сложно. Но вместе с тем их ресурсы позволяют подпитывать Украину, чтобы она более или менее эффективно продолжала сопротивление».

Если США действительно полностью прекратят поддерживать Украину, «хотя такой сценарий не видится реалистичным», европейцы частично компенсируют возможные потери, считает эксперт.

«Ресурсы у них для этого есть. Но мы видим метания со стороны американского президента и его администрации. Утром Дональд Трамп говорит по Украине одно, а вечером – полностью противоположное. Но я бы не сильно рассчитывал на то, что американцы полностью прекратят помощь Киеву. Это не в геополитических интересах США», – полагает Денисов.

Что касается намерений стран Евросоюза усиливать экономическое давление на Россию, то эксперт отметил ограниченные возможности «коалиции желающих» по данному вопросу: «Не просто так было уже введено 17 пакетов санкций. Как мы знаем, сейчас разрабатывается 18-й пакет. Но в настоящий момент крайне ограничены инструменты для того, чтобы эти страны как-то оказывали дополнительное влияние на Российскую Федерацию», – добавил собеседник.

Как пишет зарубежная пресса, на встрече западных представителей внешнеполитических ведомств в Гааге по вопросам поддержки Украины царила мрачная атмосфера. Представители «коалиции желающих» выражали сомнения в возможности продолжения значимой американской помощи Киеву.

Как отметил один из европейских дипломатов, в ходе встречи обсуждались сценарии, при которых Вашингтон ограничит роль в поддержке Украины лишь предоставлением разведданных. По данным газеты The Daily Telegraph, страны «коалиции желающих» уже разрабатывают меры поддержки Киева в случае отказа США поставлять украинцам вооружения.

В частности, Британия и Франция смещают акценты с возможной отправки войск на Украину на меры долгосрочной поддержки без участия США после возможного прекращения огня.