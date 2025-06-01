Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.0 комментариев
В Госдуме назвали подрыв моста в Брянской области чудовищным преступлением
Подрыв моста в Брянской области является чудовищным и бесчеловечным преступлением, с которым россияне столкнулись в Международный день защиты детей. Об этом написал в своем телеграм-канале депутат Госдумы Владимир Плякин («Новые люди»).
Подрыв железнодорожного моста в Брянской области депутат Госдумы Владимир Плякин назвал чудовищным и бесчеловечным преступлением, передает ТАСС. Он отметил, что происшествие произошло в Международный день защиты детей, когда весь мир должен был говорить о счастье и безопасности, а злоумышленники принесли «смерть, боль и горе невинным людям».
Плякин также заявил, что организаторы и исполнители этого акта будут найдены и понесут самое суровое наказание. По его словам, такие действия не приближают мир, а лишь усиливают решимость России бороться с подобными преступлениями до их полного искоренения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пассажирский поезд сошел с рельсов из-за обрушения автомоста в Брянской области. В результате аварии погибли машинист поезда и его помощник. Причиной происшествия стал подрыв моста.