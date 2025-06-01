Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.0 комментариев
В Москве встретили первую группу пострадавших под Брянском
На Киевском вокзале столицы дежурят медики и экипажи скорой помощи, готовые принять прибывающих из Брянской области после железнодорожного инцидента.
В Москве первую группу пострадавших при крушении поезда под Брянском встретили врачи, передает ТАСС. На Киевском вокзале дежурят медицинские бригады и экстренные службы с раннего утра, чтобы оказать необходимую помощь прибывающим пассажирам. В заявлении столичного департамента здравоохранения отмечается, что уже принята первая партия пострадавших, которым начали оказывать медицинскую помощь.
Скорые и специалисты Центра экстренной медицинской помощи находятся на вокзале и продолжают ожидать второй поезд с прибывающими из Брянской области. Экстренные службы координируют свои действия для оперативного реагирования на ситуацию и дальнейшего распределения пострадавших по лечебным учреждениям Москвы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пассажирский поезд сошел с рельсов в Брянской области из-за обрушения автомоста. При аварии погибли машинист и его помощник. Причиной происшествия стал подрыв моста.