Обрушившиеся части моста в Брянской области повредили локомотив и два вагона

Tекст: Дмитрий Зубарев

Обрушение автомобильного моста в Выгоничском районе Брянской области произошло ночью, передает РИА «Новости». При падении конструкции фрагменты оказались на локомотиве и двух первых вагонах пассажирского поезда №86 Климов – Москва, сообщают экстренные службы. В момент обрушения на мосту находились три автомобиля.

В результате происшествия погибли семь человек, детей среди погибших нет. Пострадали 66 человек, среди них трое детей, одного из которых в тяжелом состоянии планируется отправить в Москву.

Пострадавших госпитализировали в три медучреждения Брянска. Целые вагоны поезда были отогнаны с места аварии, оставшихся пассажиров эвакуировали в Брянск для отправки в Москву резервным поездом. Для транспорта организован объезд через Выгоничи.

На месте работают два восстановительных поезда. Врачи и психологи встречают невредимых пассажиров на Киевском вокзале Москвы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пассажирский поезд сошел с рельсов из-за обрушения автомоста в Брянской области. В результате инцидента погибли машинист состава и его помощник. При обрушении моста пострадали 47 человек.