Перевешивает ли один ранее совершенный благородный поступок последующие, не столь благородные? Или корректнее все же рассматривать сумму всего совершенного? Если совсем упростить, то переформулировать можно так: является ли участие в СВО индульгенцией на любые совершаемые после нее поступки?3 комментария
Сотрудник ОПК получил 18 лет за попытку теракта на Ставрополье
Южный военный суд приговорил работника ОПК за попытку взрыва на газовой подстанции
Сотрудник оборонно-промышленного предприятия на Ставрополье получил 18 лет колонии строгого режима за попытку устроить взрыв на газовой подстанции.
Сотрудник одного из оборонно-промышленных предприятий Ставропольского края был приговорен к 18 годам лишения свободы за участие в террористической организации и попытку взрыва газовой подстанции, передает ТАСС.
Как сообщил представитель Южного окружного военного суда, первые четыре года осужденный проведет в тюрьме, остальной срок – в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 800 тыс. рублей.
Суд установил, что Богданов, работая на предприятии оборонно-промышленного комплекса, вступил в сговор с представителем батальона «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России) для совершения теракта.
«Участвуя в деятельности указанной террористической организации, Богданов сообщил ее участникам, что работает на одном из оборонно-промышленных предприятий Ставропольского края, и вступил в сговор с участником ТО «Азов» на совершение взрыва газовой или трансформаторной подстанции указанного предприятия. Подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет», – рассказал собеседник агентства.
Следствие выяснило, что в июле 2023 года мужчина сам вышел на связь с одним из участников запрещенного батальона «Азов», записал видеообращение с присягой и отправил его боевикам. В сентябре он приобрел химические вещества для изготовления взрывного устройства, которые принес домой.
В октябре 2023 года Богданова задержали сотрудники правоохранительных органов, что помешало довести до конца подготовку теракта. В отношении него было возбуждено сразу несколько уголовных дел, в том числе по статьям об участии в террористической организации, попытке совершения теракта и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.
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