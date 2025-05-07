Сотрудник ОПК получил 18 лет за попытку теракта на Ставрополье

Южный военный суд приговорил работника ОПК за попытку взрыва на газовой подстанции

Tекст: Мария Иванова

Сотрудник одного из оборонно-промышленных предприятий Ставропольского края был приговорен к 18 годам лишения свободы за участие в террористической организации и попытку взрыва газовой подстанции, передает ТАСС.

Как сообщил представитель Южного окружного военного суда, первые четыре года осужденный проведет в тюрьме, остальной срок – в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 800 тыс. рублей.

Суд установил, что Богданов, работая на предприятии оборонно-промышленного комплекса, вступил в сговор с представителем батальона «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России) для совершения теракта.

«Участвуя в деятельности указанной террористической организации, Богданов сообщил ее участникам, что работает на одном из оборонно-промышленных предприятий Ставропольского края, и вступил в сговор с участником ТО «Азов» на совершение взрыва газовой или трансформаторной подстанции указанного предприятия. Подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет», – рассказал собеседник агентства.

Следствие выяснило, что в июле 2023 года мужчина сам вышел на связь с одним из участников запрещенного батальона «Азов», записал видеообращение с присягой и отправил его боевикам. В сентябре он приобрел химические вещества для изготовления взрывного устройства, которые принес домой.

В октябре 2023 года Богданова задержали сотрудники правоохранительных органов, что помешало довести до конца подготовку теракта. В отношении него было возбуждено сразу несколько уголовных дел, в том числе по статьям об участии в террористической организации, попытке совершения теракта и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

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