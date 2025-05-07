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    Перевешивает ли один ранее совершенный благородный поступок последующие, не столь благородные? Или корректнее все же рассматривать сумму всего совершенного? Если совсем упростить, то переформулировать можно так: является ли участие в СВО индульгенцией на любые совершаемые после нее поступки?

    3 комментария
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Современное кино снова начинает чувствовать войну

    Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.

    10 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Россия всегда искала Большой смысл

    Никакие мировые катаклизмы не избавляют нас, в рамках собственных цивилизационных ценностей, от необходимости искать «точку равновесия» между повседневными потребностями людей, Большим смыслом общественной жизни и стратегическими интересами государства.

    0 комментариев
    7 мая 2025, 10:29 • Новости дня

    Сотрудник ОПК получил 18 лет за попытку теракта на Ставрополье

    Южный военный суд приговорил работника ОПК за попытку взрыва на газовой подстанции

    Tекст: Мария Иванова

    Сотрудник оборонно-промышленного предприятия на Ставрополье получил 18 лет колонии строгого режима за попытку устроить взрыв на газовой подстанции.

    Сотрудник одного из оборонно-промышленных предприятий Ставропольского края был приговорен к 18 годам лишения свободы за участие в террористической организации и попытку взрыва газовой подстанции, передает ТАСС.

    Как сообщил представитель Южного окружного военного суда, первые четыре года осужденный проведет в тюрьме, остальной срок – в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 800 тыс. рублей.

    Суд установил, что Богданов, работая на предприятии оборонно-промышленного комплекса, вступил в сговор с представителем батальона «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России) для совершения теракта.

    «Участвуя в деятельности указанной террористической организации, Богданов сообщил ее участникам, что работает на одном из оборонно-промышленных предприятий Ставропольского края, и вступил в сговор с участником ТО «Азов» на совершение взрыва газовой или трансформаторной подстанции указанного предприятия. Подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет», – рассказал собеседник агентства.

    Следствие выяснило, что в июле 2023 года мужчина сам вышел на связь с одним из участников запрещенного батальона «Азов», записал видеообращение с присягой и отправил его боевикам. В сентябре он приобрел химические вещества для изготовления взрывного устройства, которые принес домой.

    В октябре 2023 года Богданова задержали сотрудники правоохранительных органов, что помешало довести до конца подготовку теракта. В отношении него было возбуждено сразу несколько уголовных дел, в том числе по статьям об участии в террористической организации, попытке совершения теракта и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

    Ранее Центральный окружной военный суд приговорил россиянина к 18 годам колонии за подготовку теракта против главы оборонного предприятия в Ижевске.

    Второй Западный окружной военный суд назначил 19-летнему Кириллу Фомичеву 15 лет колонии за два теракта и сотрудничество с украинской организацией.

    А в Ростове-на-Дону суд приговорил Вадима Цуркана к 21 году колонии за подготовку теракта в Запорожской области по заданию ВСУ.

    6 мая 2025, 11:55 • Новости дня
    В России зажгли Вечные огни на 80 мемориалах Победы
    В России зажгли Вечные огни на 80 мемориалах Победы
    @ ООО «Газпром межрегионгаз»

    Tекст: Ольга Иванова

    В преддверии 80-летия Великой Победы в России зажгли Вечные огни на 80 мемориалах воинской славы в рамках акции «Храним огонь Победы».

    Торжественная церемония прошла на мемориале павшим воинам «Журавли» в Петербурге. В мероприятии приняли участие министр энергетики Сергей Цивилев, губернатор Петербурга Александр Беглов, представители «Газпрома», ветераны, юнармейцы и жители разных регионов страны.

    Министр энергетики заявил: «Сегодня одновременно загорелось 80 Вечных огней по всей территории Российской Федерации в память о великих людях, о дважды победителях. Тех, кто победил в той войне, а потом вернулся, израненный и уставший, и совершил свой второй подвиг, своим трудом сделав нашу страну великой державой. Мы гордимся нашими героями, и сегодня в их честь зажигаются Вечные огни, открываются музеи, места памяти и славы. И сегодня уже их дети, внуки и правнуки точно так же побеждают на фронтах и точно так же трудятся для того, чтобы наша страна, как всегда, была великой. Светлая память всем тем, кто ушел из жизни, но оставил достойный след и бессмертную память на все времена».

    Акция «Храним огонь Победы» стартовала в феврале 2025 года в селе Майма Республики Алтай. С этого времени каждую неделю к природному газу подключаются новые Вечные огни. Самые западные, восточные, северные и южные мемориалы, участвующие в акции, расположены в Калининградской, Приморской, Ханты-Мансийской областях и Карачаево-Черкесии соответственно. До Дня Победы планируется перевести на сетевой газ более 130 Вечных огней.

    Ранее в Александровском саду прошла церемония забора частиц Вечного огня для доставки по России и за рубеж.

    Кроме того, в рамках всероссийской акции по газификации мемориалов в Ульяновской, Псковской областях и Коми зажгли Вечный огонь в честь героев войны.

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    6 мая 2025, 23:50 • Новости дня
    Индия начала военную операцию на территории Пакистана
    Индия начала военную операцию на территории Пакистана
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Индийские вооруженные силы начали операцию «Синдур», нанеся удар по террористической инфраструктуре в Пакистане, сообщило минобороны Индии.

    Минобороны Индии сообщило, что атаковало девять объектов на территории Пакистана. При этом Индия заверила, что наносит удары только по «по террористической инфраструктуре в Пакистане и оккупированных Пакистаном Джамму и Кашмире, откуда планировались и осуществлялись террористические атаки против Индии». Индия заявила, что ни один пакистанский военный объект не был атакован. Удары Индия назвала «целенаправленными» и «взвешенными». Подчеркивается, что действия Индии «не носили эскалационного характера», передает РИА «Новости» со ссылкой на Geo News.

    Армия Пакистана подтвердила нанесении ракетного удара со стороны ВВС Индии. При этом генеральный директор управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудри заявил, что Индия нанесла ракетные удары «по мечети Субхануллы в районе Ахмед-Ист в Бахвалпуре, Котли и Музаффарабаде в трех местах с воздуха».

    «Все самолеты наших ВВС находятся в воздухе. Это трусливое и позорное нападение было совершено из воздушного пространства Индии. Им никогда не разрешалось вторгаться в воздушное пространство Пакистана», – заявил он, отметив, что Пакистан «ответит на это в то время и в том месте, которые он сам выберет».

    Пакистан закрыл свое воздушное пространство на 48 часов. Международный аэропорт Исламабада закрыт, все рейсы перенаправляются в аэропорт Карачи, передает ТАСС со ссылкой на Samaa TV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обострение отношений между двумя странами связано с терактом возле города Пахалгам в Джамму и Кашмире, где боевики напали на туристов. Пакистан отверг обвинения со стороны Индии в причастности к теракту.

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    6 мая 2025, 21:01 • Видео
    Трамп выбрал преемников. Кто эти люди?

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его преемником может стать вице-президент Джей Ди Вэнс или глава Госдепа Марко Рубио. Вэнс – это хороший выбор. Рубио – очень плохой.

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    6 мая 2025, 19:04 • Новости дня
    Обнародованы подробности приостановки поставок вооружений США Украине в феврале

    Reuters: США по приказу главы Пентагона приостанавливали поставки оружия Киеву

    Tекст: Валерия Городецкая

    В начале февраля поставки американского оружия на Украину были временно прекращены по устному распоряжению главы Пентагона Пита Хегсета, пишет Reuters.

    По данным Reuters, Хегсет отдал приказ отменить 11 рейсов с артиллерийскими снарядами и другим вооружением с авиабазы в штате Делавэр и базы США в ОАЭ после встречи с президентом США Дональдом Трампом и другими чиновниками по вопросам национальной безопасности, передает ТАСС.

    По данным источников агентства, на встрече обсуждалась возможность приостановки помощи Киеву, однако президент не давал официальных указаний о прекращении поставок. Некоторые собеседники Reuters считают, что Хегсет мог недопонять Трампа и самостоятельно отдал распоряжение.

    Отмена рейсов стоила Соединенным Штатам до 2,2 млн долларов. По информации агентства, приостановка поставок вызвала обеспокоенность в Киеве, а украинская сторона пыталась выяснить причины через различные дипломатические и неофициальные каналы. Американская администрация позже объяснила паузу «внутренней политикой».

    Reuters подчеркивает, что высокопоставленные чиновники в Пентагоне и Госдепартаменте не могли объяснить причину временной остановки поставок, но уже к 5 февраля рейсы с оружием были возобновлены.

    В феврале глава оборонного комитета Верховной рады Украины Роман Костенко заявил о приостановке поставок оружия Киеву из США.

    Коментарии (4)
    6 мая 2025, 21:54 • Новости дня
    Келлог: Украина предложила развести войска на 15 километров от линии соприкосновения
    Келлог: Украина предложила развести войска на 15 километров от линии соприкосновения
    @ Danylo Antoniuk/Ukrinform/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинское руководство согласно на приостановку боевых действий вдоль действующей линии боевого соприкосновения с одновременным формированием демилитаризованной полосы шириной в 30 километров вдоль нее. С таким заявлением выступил спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог.

    Киев предлагает перемирие по существующим линиям соприкосновения, с последующим созданием буферной зоны, заявил Келлог, передает ТАСС. По его словам в рамках этого плана украинские войска могут отойти на 15 километров, при условии, что Россия предпримет аналогичный шаг — с помощью посредничества США. «Получается 30-километровая зона, за которой можно следить», - добавил он.

    Ранее Келлог сообщил, что на лондонской встрече американская сторона озвучила для Киева 22 условия по украинскому урегулированию, которые получили одобрение украинских представителей.

    Коментарии (27)
    6 мая 2025, 21:17 • Новости дня
    Латвия и Литва запретили полет в Москву самолету с Вучичем
    Латвия и Литва запретили полет в Москву самолету с Вучичем
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Латвийские и литовские власти запретили пролет сербскому самолету, на борту которого должен был находиться президент Сербии Александр Вучич.

    По данным novosti.rs, речь идет о рейсе в Москву. В Литве и Латвии объяснили свой отказ необходимостью учитывать «техническую и дипломатическую деликатность» ситуации.

    Премьер-министру Словакии Роберту Фицо также было отказано в праве пролета над Польшей и Литвой, чтобы препятствовать его участию в мероприятиях в российской столице по случаю 80-й годовщины победы над нацизмом.

    Ранее Еврокомиссия предупредила Сербию о том, что визит Вучича в Москву на День Победы может осложнить переговоры по вступлению в Евросоюз.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила ЕК с пиратами, которые подобным образом раздают «черные метки».

    Коментарии (14)
    6 мая 2025, 11:24 • Новости дня
    Мерцу не хватило голосов для избрания канцлером ФРГ в первом туре
    Мерцу не хватило голосов для избрания канцлером ФРГ в первом туре
    @ Florian Gaertner/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Фридрих Мерц не получил необходимого большинства в нижней палате парламента для утверждения на посту канцлера, несмотря на формальное большинство коалиции.

    Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц не смог получить необходимое большинство голосов на первом голосовании в нижней палате парламента, что может отсрочить его инаугурацию, сообщает Bloomberg. Для избрания главой правительства ему не хватило шести голосов: парламентарии отдали Мерцу 310 голосов при необходимых 316 из 630.

    Мерц должен возглавить коалицию ХДС/ХСС и Социал-демократической партии, которые вместе контролируют 328 мандатов. Несмотря на формальное большинство, часть депутатов не поддержала своего кандидата, что стало неожиданностью для политических наблюдателей.

    Пока не известно, будет ли повторное голосование проведено сразу же. Согласно Конституции Германии, если кандидат на пост канцлера не получает абсолютного большинства в трех турах подряд, то на четвертом голосовании достаточно относительного большинства для избрания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заседание Бундестага по вопросу избрания нового канцлера в Германии назначено на 6 мая. Отмечалось, что утверждение Мерца на пост канцлера может пройти не с первой попытки из-за противоречий внутри коалиции, так как он нарушил предвыборные обещания сразу после выборов.

    Коментарии (6)
    6 мая 2025, 20:12 • Новости дня
    Сын писателя Шаргунова погиб в ДТП в Москве

    В ДТП погиб 19-летний сын писателя и журналиста Шаргунова

    Сын писателя Шаргунова погиб в ДТП в Москве
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Иван Шаргунов, студент истфака МГУ и единственный сын Сергея Шаргунова, скончался в результате дорожно-транспортного происшествия.

    О гибели Ивана Шаргунова, 19-летнего сына писателя, общественного деятеля и ведущего телеканалов «Культура» и «Россия 24» Сергея Шаргунова, сообщила в своем Telegram-канале член СПЧ Ева Меркачева, передает Фонтанка.ру.

    В тексте говорится: «Сергей Шаргунов потерял единственного сына. 19-летний парень, студент истфака МГУ Иван Шаргунов, погиб в результате ДТП. Невозможно жаль».

    По словам Меркачевой, Иван был увлеченным и талантливым молодым человеком, обладавшим глубокими знаниями истории и литературы. Она отметила, что молодой человек знал эти дисциплины едва ли не на профессорском уровне.

    Сергей Шаргунов уточнил, что отпевание сына состоится 7 мая в 11.30 в храме Святителя Николая в Пыжах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате аварии с участием квадроцикла и легкового автомобиля погиб мальчик, а его несовершеннолетняя напарница-водитель была госпитализирована с серьезными травмами. На трассе А-113 ЦКАД в Истре четыре автомобиля столкнулись, один водитель погиб.

    Коментарии (7)
    6 мая 2025, 13:04 • Новости дня
    Рар: Германия погрузилась в серьезнейший политический кризис

    Политолог Рар: Провал Мерца в бундестаге демонстрирует серьезнейший политический кризис в ФРГ

    Рар: Германия погрузилась в серьезнейший политический кризис
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Провал Фридриха Мерца на выборах канцлера в бундестаге стал следствием глубочайшего политического кризиса в Германии. В закрытом голосовании Мерца отказались поддерживать, в том числе, однопартийцы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее потенциальный канцлер не смог набрать необходимые 316 голосов депутатов.

    «Впервые со времен Второй мировой кандидат в канцлеры, имеющий большинство поддержки двух партий и потенциальных коалиционных партнеров для будущего правительства, провалился в первом туре», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    «Судя по всему, в ближайшие дни состоится второй тур. Теоретически у Фридриха Мерца набирались необходимые 316 голосов, но по какой-то причине члены его партии и социал-демократы в закрытом голосовании высказались против», – продолжил собеседник.

    «Таким образом, все идет к проведению третьего тура, где Мерцу будет достаточно набрать простое большинство. Но такой процедуры еще не было. Поэтому, судя по всему, потребуются альтернативные кандидаты или переизбрание бундестага. Допускаю, что мы увидим дисциплинирование ХДС/ХСС», – указал спикер.

    «Впрочем, как бы ни развивались события, очевидно – Германия погрузилась в серьезнейший политический кризис. У страны нет руководства, отсутствует дееспособное правительство. Решать проблемы нужно очень быстро, потому что ФРГ грозят не только внутренние, но и внешние вызовы», – заключил он.

    Фридрих Мерц в первом туре голосования в бундестаге не смог набрать необходимое большинство для избрания канцлером. Из 630 депутатов «за» высказались 310, «против» – 307. Это может привести к отсрочке его вступления в должность, произошедшее ошеломило законодателей и экспертов, сообщает Bloomberg.

    «Неудача в парламенте стала позором для 69-летнего политика, который и так страдает от низкого уровня популярности среди избирателей. Экономика ФРГ показывает стагнацию после двух лет рецессии, ухудшает ситуацию украинский кризис. При этом, поддержка АдГ усиливается по всей стране, особенно в регионах бывшей ГДР», – пишет агентство.

    По информации Bild, назначенные на вторник второй тур был отменен. «Альтернатива для Германии» (АдГ) хочет договориться о проведении голосования в среду. При этом, по словам лидера партии Тино Хрупаллы, его депутаты ни при каких обстоятельствах не проголосуют за Мерца.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем грозит ФРГ смена власти.

    Коментарии (5)
    6 мая 2025, 18:35 • Новости дня
    ВВС Израиля уничтожили аэропорт Саны в Йемене со всеми самолетами

    Tекст: Валерия Городецкая

    ВВС Израиля нанесли удары по международному аэропорту в столице Йемена, в результате авиаудара были разрушены взлетно-посадочные полосы, самолеты и инфраструктура, работа воздушной гавани полностью остановлена, заявили в пресс-службе израильской армии.

    В армии Израиля заявили, что целью атаки стала инфраструктура движения «Ансар Аллах» (хуситов), которое израильская сторона называет террористической организацией, передает ТАСС.

    В заявлении армии говорится: «Некоторое время назад ВВС Израиля атаковали и уничтожили инфраструктуру террористической организации хуситов в районе центрального аэропорта Саны, что привело к полной остановке его работы, после того как террористическая организация хуситов обстреляла израильский аэропорт Бен-Гурион».

    Военные уточнили, что в результате удара были поражены взлетно-посадочные полосы, самолеты и другие объекты аэропортовой инфраструктуры. В армии отметили, что накануне аналогичной атаке подвергся порт в городе Ходейда, где также была разрушена инфраструктура, которую использовали хуситы.

    В заявлении подчеркивается, что аэропорт Саны считался важным узлом переброски оружия и боевиков для хуситов и использовался «для террористических целей». Израильская армия также сообщила об ударах по нескольким электростанциям в районе Саны и цементному заводу «Аль-Имран» к северу от столицы. Представители армии отметили, что нанесли удары точечно и приняли меры для минимизации ущерба гражданскому населению и инфраструктуре.

    Ранее военные Израиля потребовали срочно покинуть территорию района международного аэропорта Саны из-за угрозы безопасности.

    Накануне американо-израильские силы нанесли серию авиаударов по порту Ходейда и другим районам на западе Йемена.

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    6 мая 2025, 19:28 • Новости дня
    Кандидат в президенты Польши растоптал флаг Евросоюза

    Гжегож Браун в Катовице растоптал флаг ЕС и назвал его враждебным

    Кандидат в президенты Польши растоптал флаг Евросоюза
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгения Караваева

    На встрече в министерстве промышленности в Катовице кандидат в президенты Польши Гжегож Браун растоптал флаг Европейского союза.

    Кандидат в президенты Польши и депутат Европарламента Гжегож Браун публично растоптал флаг Европейского союза, передает Ura.ru.

    Инцидент произошел в здании министерства промышленности в Катовице, куда Браун прибыл как депутат для обсуждения закрытия горнодобывающей отрасли Польши.

    Во время акции Браун сорвал флаг ЕС и заявил: «Здесь Польша, а не Брюссель!». По информации телеканала Polsat, политик также назвал Евросоюз «враждебной организацией».

    Поступок Брауна вызвал широкий общественный резонанс и стал предметом обсуждения в польских и международных СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Польше заявили о намерении выставить Украине счет за потраченные на нее средства. А в польском городе Бяла-Подляска помощник Брауна снял с ратуши флаг Украины по просьбе политика.

    Коментарии (6)
    6 мая 2025, 13:21 • Новости дня
    Кремль пообещал Украине немедленный ответ на нарушение майского перемирия
    Кремль пообещал Украине немедленный ответ на нарушение майского перемирия
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Россия согласилась прекратить огонь в дни празднования Дня Победы, однако если с Украины поступят удары по позициям или объектам, будет дан немедленный ответ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Российская сторона готова прекратить огонь на майские праздники, однако при атаках с Украины пообещан немедленный адекватный военный ответ, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что инициатива президента Путина о временном перемирии на праздничные дни сохраняет актуальность, и соответствующие указания уже даны верховным главнокомандующим России. Он добавил, что предложения по перемирию остаются в силе, однако никакой реакции от Киева пока не поступило.

    По словам пресс-секретаря, ни от представителей Украины, ни от самого руководства страны не прозвучало заявлений о готовности поддержать праздничное перемирие. Песков выразил сожаление по поводу отсутствия обратной связи с украинской стороны.

    Москва объявила перемирие на этот период и заявила о намерении остановить боевые действия с 0:00 мск с 7 на 8 мая до 0:00 с 10 на 11 мая. Владимир Зеленский отверг предложение Владимира Путина объявить перемирие с седьмого по девятое мая в честь 80-летия Победы.

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    6 мая 2025, 16:46 • Новости дня
    Ушаков: В Москву на парад Победы прибудут 29 иностранных лидеров
    Ушаков: В Москву на парад Победы прибудут 29 иностранных лидеров
    @ Кирилл Зыков/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Почти три десятка иностранных руководителей посетят Москву, чтобы принять участие в параде Победы на Красной площади, посвященном юбилею окончания войны.

    Почти три десятка иностранных лидеров примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает «Интерфакс».

    «Приглашены многочисленные иностранные гости, и мы ожидаем, что на параде Победы будет присутствовать 29 лидеров из тех стран, которые мы пригласили», – заявил он журналистам.

    На высшем уровне на мероприятиях будут представлены такие страны, как Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Абхазия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Буркина-Фасо, Венесуэла, Вьетнам, Гвинея-Бисау, Египет, Зимбабве, Китай, Конго, Куба, Лаос, Монголия, Мьянма, Палестина, Сербия, Словакия, Экваториальная Гвинея, Эфиопия и Южная Осетия. Кроме того, Индию, Никарагуа и ЮАР представят делегации на высоком уровне.

    Ушаков подчеркнул, что приглашены и генеральные секретари международных организаций, таких как ШОС, СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ, Организация Исламского сотрудничества, Союзное государство России и Белоруссии, комиссия Африканского союза, а также президент Нового банка развития. Также на параде ожидается присутствие глав всех аккредитованных в России дипломатических представительств и руководителей оборонных ведомств ряда стран.

    В параде на Красной площади примут участие парадные расчеты из 13 стран, включая Азербайджан, Вьетнам, Белоруссию, Египет, Казахстан, Китай, Киргизию, Лаос, Монголию, Мьянму, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Помимо официальных лиц, на мероприятии будут присутствовать ветераны из Армении, Израиля, Монголии и США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Москву на празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прибудут главы государств и делегации, в частности, глава сербского государства Александр Вучич заявил, что не собирается отказываться от визита в Россию на 9 Мая.

    Коментарии (13)
    7 мая 2025, 05:45 • Новости дня
    Истребитель разбился в Джамму и Кашмире
    Истребитель разбился в Джамму и Кашмире
    @ Olaf Kruger/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В индийской союзной территории Джамму и Кашмир разбился истребитель, пилот госпитализирован с травмами, сообщило Reuters со ссылкой на индийские официальные лица.

    При этом не сказано, какой именно самолет разбился и каким вооруженным силам он принадлежал, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пакистан заявил, что сбил пять истребителей индийских ВВС, не потеряв собственные самолеты.

    Коментарии (14)
    6 мая 2025, 13:18 • Новости дня
    Юшков назвал «запугиванием» заявление Трампа о виновных в подрыве «Северных потоков»
    Юшков назвал «запугиванием» заявление Трампа о виновных в подрыве «Северных потоков»
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заявление Дональда Трампа о том, что он способен назвать ответственных за подрыв трубопроводов «Северный поток», может оказаться элементом давления как на Европу, так и на элиту Демпартии. Однако до реального объявления виновных дело вряд ли дойдет, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков.

    «Дональд Трамп – эмоциональный и эпатажный человек. Его заявление по "Северным потокам" вызывает целый ряд вопросов. В частности, непонятно, кого именно готов будет назвать глава Белого дома: исполнителей или заказчиков терактов», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    «Если речь пойдет о первых, то американский лидер может "сдать" европейцев или украинцев», – считает собеседник. Причем, признаки причастности Европы к произошедшему веские: например, взрывы произошли в акватории Дании и Швеции, где до этого проходили некие учения.

    «Я допускаю, что могли быть использованы европейские ресурсы для минирования газопроводов. На этом фоне заявление президента США выглядит как элемент давления на европейцев. Не исключено, что таким образом Трамп пытается вынудить их пойти на уступки в рамках торговых сделок», – допустил аналитик.

    Если же речь пойдет о заказчике, то главе Белого дома предстоит раскрыть роль прошлой администрации Соединенных Штатов. По мнению Юшкова, в этом случае цель заявления американского президента – надавить на элиту Демпартии, чтобы что-то «выторговать».

    «То есть Трамп прямо дает понять демократам, что может рассказать об их преступлении. Такое откровение спровоцирует международный скандал. Да, некоторые представители ЕС все равно поддержат теракт. Например, глава МИД Польши Радослав Сикорский уже благодарил США», – рассуждает специалист.

    Но так или иначе, до объявления причастных дело вряд ли дойдет, считает собеседник. «Заявление Трампа – это инструмент давления, вопрос лишь в том, кого запугивает глава Белого дома. Хотя он и не станет никого раскрывать, на самого американского лидера может усилиться поток вопросов – как со стороны журналистов, так и со стороны Москвы», – заключил Юшков.

    Дональд Трамп заявил, что без расследования сможет узнать, кто взорвал «Северные потоки». Журналисты в Белом доме его спросили, рассматривает ли Вашингтон возможность начать расследование произошедшего.

    «Вероятно, если бы я спросил определенных людей, то я бы смог сказать вам [это], не тратя много денег на расследование. Думаю, многие знают, кто это взорвал», – ответил президент США. Трамп также подтвердил, что, как и ранее, отвергает вину России.

    Американский лидер напомнил, что в ходе первого срока пребывания в Белом доме (в 2017-2021 годах) он активно выступал против строительства «Северных потоков». «Однако я был тем, кто «взорвал» его [трубопровод] изначально, потому что я не позволил его построить. А затем, когда пришел Джо Байден, он позволил его построить», – посетовал он.

    Ранее издания Suddeutsche Zeitung, Die Zeit и ARD провели собственные расследования, по результатам которых назвали причастными к подрыву трех сотрудников школы дайвинга Scuba Family в Киеве – Евгения и Светлану Успенских, а также Владимира Журавлева. Федеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест последнего, передавало в августе 2024 года агентство РИА «Новости».

    Напомним, ФСБ квалифицировала подрыв «Северных потоков» как акт международного терроризма. Владимир Путин называл «чушью» версию о причастности украинских активистов. По мнению президента России, взрывы такой мощности на такой глубине могут осуществить только специалисты, поддержанные всей мощью государства.

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    6 мая 2025, 21:08 • Новости дня
    Копия «Родины-матери» в сандалиях возмутила жителей Петербурга

    В Петербурге заменили копию «Родины-матери» в сандалиях после жалоб горожан

    Копия «Родины-матери» в сандалиях возмутила жителей Петербурга
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На площади Победы в Петербурге установили копию статуи «Родина-мать» в сандалиях, что вызвало негодование горожан, после жалоб петербуржцев скульптуру заменили.

    В Петербурге на площади Победы установили копию статуи «Родина-мать» в необычном облике – монумент был «обут» в сандалии, сообщает Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал «78 Новости».

    Горожане отметили, что оригинальная скульптура в Волгограде выполнена босой, и резко раскритиковали нововведение.

    Местные жители выразили недовольство и потребовали убрать скандальную копию до 9 мая. По их мнению, такой вид памятника не соответствует историческому образу и оскорбляет память героев.

    Администрация города не дала официальных комментариев по поводу ситуации. Однако, по данным Telegram-канала «78 Новости», необычный монумент уже заменили на другую композицию.

    Ранее в Волгограде разгорелся скандал из-за рекламы «Сбермаркета» с изображением «Родины-матери». Власти города потребовали убрать баннеры с этой рекламой. Представители «Сбермаркета» принесли извинения за использование памятника в рекламной кампании.

    Коментарии (18)
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