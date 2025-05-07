Tекст: Александра Юдина

По его словам, за последние сутки войска РФ продвинулись вперед в районах населенных пунктов Макеевка ЛНР, Катериновка и Новое в ДНР, были зафиксированы успехи в районах Торского и Ямполовки, передает РИА «Новости».

Марочко отметил, что украинская армия ведет маневренную оборону, однако вынужденно оставила ряд позиций из-за невозможности своевременно восполнить потери. Эксперт подчеркнул, что продвижение российских сил обеспечивается благодаря активным боевым действиям и успешному наступлению в указанных районах.

Он добавил, что ситуация на линии соприкосновения остается напряженной, однако инициатива на ряде участков перешла к российским подразделениям.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские подразделения провели наступление у Макеевки и форсировали реку Текуч, заняв стратегически важные рубежи в этом районе.