Депутат Рады предложил включить поставки оружия в совместный с США фонд по недрам

Депутат Рады Горбенко предложил включить поставки оружия в совместный с США фонд по недрам

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, на фронте ощущаются последствия применения управляемых авиационных бомб, поэтому важно иметь паритет в авиации, передает ТАСС. Горбенко выразил мнение, что в рамках соглашения о полезных ископаемых можно было бы получать от США необходимое вооружение в качестве доли по фонду.

Ранее похожую идею высказывал президент Украины Владимир Зеленский. Он отмечал, что США могли бы поставлять Киеву системы ПВО и открыть доступ к закупкам американского вооружения.

Напомним, 1 мая американские и украинские власти согласовали создание фонда, направленного на совместные инвестиции и восстановление экономики Украины с акцентом на природные ресурсы.

Глава профильного комитета Рады Даниил Гетманцев выступил с требованием публично раскрыть полный текст соглашения между Украиной и США о недрах, включая детали и условия.