  • Новость часаВоенкор Коц назвал три сценария развития событий на границе Курской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Европа угрожает любому российскому газу
    Трамп заявил о возможности назвать виновных в подрыве «Северных потоков»
    Бразилия задумалась о посредничестве между Россией и Украиной
    Украинские военные прошли по навозу на параде в Лондоне
    «Северяне» отразили пять попыток ВСУ прорваться в Курскую область
    Обломки БПЛА упали на Каширское шоссе в Москве
    Мерц пообещал ускорить восстановление лидерства Германии в мире
    Стало известно о планах снизить порог бюджетного правила России
    ЕС подготовил «дорожную карту» отказа от газовых сделок с Россией
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Россия всегда искала Большой смысл

    Никакие мировые катаклизмы не избавляют нас, в рамках собственных цивилизационных ценностей, от необходимости искать «точку равновесия» между повседневными потребностями людей, Большим смыслом общественной жизни и стратегическими интересами государства.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв День Победы разрушает миф об изоляции России

    «Международная» составляющая празднования Дня Победы уже достигла своей цели. Россия показала, что не находится ни в какой «глубокой изоляции». У нас есть партнеры по всему миру – и мы с удовольствием разделим с ними наш священный день.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему прозападная идеология несовместима с памятью о Победе

    То, что для них было семейной драмой, для нас стало вопросом существования нашей страны и нашего народа. А вот по этому вопросу между тогдашним Гитлером и каким-нибудь сегодняшним Макроном нет принципиальных разногласий: разумеется, хорошо бы этих русских оттеснить куда-нибудь подальше – за Волгу, за Урал, в Сибирь.

    4 комментария
    6 мая 2025, 10:35 • Новости дня

    В городе Черкассы на Украине произошел третий взрыв за утро

    Tекст: Ольга Иванова

    В административном центре Черкасской области утром зафиксировали третий по счету мощный взрыв, который произошел на фоне продолжающегося режима воздушной тревоги.

    О новом взрыве в городе Черкассы информируют украинские СМИ, передает ТАСС. Третий взрыв за утро произошел в административном центре Черкасской области, расположенной в центральной части страны. Подробности инцидента не уточняются.

    Ранее то же самое украинское издание сообщало еще о двух взрывах в Черкассах в течение этого же утра.

    В настоящее время в Черкасской, а также Николаевской, Сумской и Харьковской областях введен режим воздушной тревоги.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что в Харьковской области Украины звучит воздушная тревога, в Харькове прогремели взрывы. Накануне взрывы также прогремели в Одессе.

    5 мая 2025, 13:19 • Новости дня
    Опубликованы кадры отражения попытки прорыва ВСУ в районе Теткино Курской области
    Опубликованы кадры отражения попытки прорыва ВСУ в районе Теткино Курской области
    @ t.me/warriorofnorth

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия попыталась совершить прорыв на участке границы у Теткино в Курской области, сообщил неофициальный Telegram-канал группировки войск «Север».

    Военнослужащие группировки отразили атаку украинской армии и уничтожили две инженерные машины разграждения (ИМР), одну единицу УР-77 (самоходная реактивная установка разминирования на базе САУ «Гвоздика), сообщается в Telegram-канале «Северный ветер». Также уничтожены два квадроцикла.

    В подтверждение опубликованным данным также опубликованы кадры уничтожения украинской бронетехники с помощью FPV-дронов.

    Отмечается, что кроме попытки наступления на Теткино, ВСУ пытались прорваться у населенного пункта Новый Путь.

    Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» сообщает, что украинские боевики пытаются воспользоваться плохими погодными условиями.

    ВСУ намереваются подготовить атаку еще на одном участке, к востоку от Теткино, в Глушковском районе Курской области. Машины разминирования пытаются сделать проходы в минных полях, чтобы за ними смогли пройти бронетехника и десант.

    Военкор Александр Коц в своем Telegram-канале заявил, что ВСУ предприняли попытку проникнуть в Курскую область у Теткино. По его данным, ВСУ пытаются расчистить дорогу в минных полях, но уже потеряли несколько инженерных машин. «Слишком очевидный участок границы для провокаций, чтобы они остались безнаказанными», – отметил корреспондент.

    По его мнению, у украинской армии нет сил на масштабное вторжение, аналогичное прорыву в 2024 году. Вместе с тем подобные попытки накануне Дня Победы ожидаемы, как и комбинированные атаки беспилотников по Крыму.

    «Ждать можно продолжения и на Теткино, и в Рыльском и Хомутовском районах со стороны Шосткинского района Сумской области. И ждут, на самом деле. Как сейчас на Теткино ждали», – заключил военкор.

    В прошлые сутки сообщалось, что группировка «Север» уничтожила более 160 украинских военных на Сумском направлении.

    Коментарии (11)
    5 мая 2025, 19:42 • Новости дня
    Зеленский сфотографировался с украинскими уборщицами в Чехии
    Зеленский сфотографировался с украинскими уборщицами в Чехии
    @ @Daniel Moravec

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Зеленский во время визита в Чехию сделал снимки с украинскими женщинами, работающими уборщицами в здании парламента.

    Снимки были опубликованы чешским фотографом Даниэлем Моравецом, на них украинский президент позирует с тремя женщинами на фоне белой стены, передает «Газета.Ru» со ссылкой на издание «Страна».

    Одна из женщин, по информации журналистов, одновременно ведет разговор с Зеленским во время съемки.

    Ранее Зеленский занял четвертое место в рейтинге доверия украинцев.

    Коментарии (23)
    5 мая 2025, 19:29 • Видео
    В Германии меняется власть. Что дальше?

    Во вторник Германия должна получить новое правительство во главе с Фридрихом Мерцем – политиком, которому везет как утопленнику. Утащит ли он Германию на дно вместе с собой?

    Коментарии (0)
    6 мая 2025, 01:42 • Новости дня
    Обломки БПЛА упали на Каширское шоссе в Москве
    Обломки БПЛА упали на Каширское шоссе в Москве
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Беспилотники атаковали Москву, обломки одного из них упали на Каширское шоссе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Собянин сообщил в Telegram, что силами ПВО «отражена атака пяти беспилотников, летевших на Москву». Позднее глава города сообщил об уничтожении еще четырех БПЛА.

    Как сообщил Собянин, на месте «падения обломков одного из беспилотников на Каширском шоссе работают экстренные службы». Никто не пострадал. Собянин уточнил, что по предварительным данным, обошлось без «серьезных повреждений».

    Напомним, беспилотники также атаковали БрянскуюКурскую, Белгородскую и Липецкую области.

    Коментарии (10)
    6 мая 2025, 03:52 • Новости дня
    Украинские военные прошли по навозу на параде в Лондоне
    Украинские военные прошли по навозу на параде в Лондоне
    @ James Manning/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Во время парада в Лондоне, посвященного 80-летию Победы, украинские военные прошли по конскому навозу, как и остальные участники парада, сообщают СМИ.

    Соответствующее видео опубликовано RT.


    В начале парада шел большой кавалерийский расчет, за которым двигались пешие колонны, включая военных с Украины. Отмечается, что украинские военные шли не в ногу, при этом конский навоз оказался прямо на пути марширующих. Та же ситуация произошла и с другими участниками парада, передает РИА «Новости».

    Дополнительно отмечается неудачный выбор полотна для украинского флага: его длина оказалась слишком большой, из-за чего государственный символ практически волочился по земле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что британские власти вывели на парад настоящих нацистов.

    Коментарии (14)
    6 мая 2025, 09:09 • Новости дня
    Нанесен удар по иностранным наемникам ВСУ в Харькове
    Нанесен удар по иностранным наемникам ВСУ в Харькове
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Мария Иванова

    В Харькове поражен пункт временного размещения иностранных наемников, где, по сообщениям пророссийского николаевского подполья, находились европейцы, включая женщин-снайперов.

    По пункту временной дислокации, где находились иностранные наемники в Харькове, был нанесен удар, передает РИА «Новости» со ссылкой на координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева. По его словам, «прилетело в ПВД с иностранными наемниками. По слухам, были европейцы, в том числе женщины-снайперы».

    Лебедев добавил, что в Харьков и область продолжают прибывать военные, техника, а подполье фиксирует большое количество наемников. По его информации, вновь появились поляки и ходят слухи о присутствии британцев среди иностранных бойцов.

    Детали о числе пострадавших или разрушениях не уточняются. Официальные представители украинских властей пока не комментировали эти заявления.

    Ранее на территории Запорожья был нанесен удар по предприятию, где ремонтировали иностранные бронемашины и изготавливали детали для беспилотников.

    В селе в Сумской области 1 мая было уничтожено формирующееся подразделение ВСУ, где находились сбежавшие с Курской области украинские военные. В тот же день в Белицком уничтожены штаб, казарма, позиции операторов беспилотников, а также ликвидированы офицеры и сержанты ВСУ.

    Коментарии (5)
    5 мая 2025, 14:53 • Новости дня
    СВР сравнила приглашенные в Киев на 9 мая страны с коалицией Гитлера

    Tекст: Валерия Городецкая

    Планы некоторых лидеров стран Евросоюза посетить Киев 9 мая демонстрируют их крайнюю степень цинизма, заявила Служба внешней разведки (СВР) России.

    В СВР обратили внимание, что приглашенные страны почти полностью повторяют состав гитлеровской коалиции, участвовавшей в войне против СССР, передает ТАСС. В заявлении отмечено, что мероприятие в Киеве совпадает с демонстративным почитанием украинских карателей батальона «Нахтигаль» и дивизии СС «Галичина», принимавших участие в преступлениях на территории Словакии, Сербии и Польши.

    По мнению СВР, ключевая роль режима Зеленского на подобных встречах наносит существенный репутационный ущерб европейским государствам, отстаивающим «европейские ценности». В заявлении подчеркивается, что действия европейских лидеров вызвали негативную реакцию комментаторов, которые назвали инициативу «пиар-акцией негодяев из Брюсселя», «Днем проигравших» и «Днем потомков нацистов».

    Ранее СВР заявила о попытках Европы и Киева омрачить юбилей Победы.

    Сообщалось, что украинские власти пригласили европейских лидеров посетить Киев 9 мая, чтобы отвлечь внимание от парада в Москве. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что посетит Киев 9 мая, чтобы принять участие во встрече министров иностранных дел европейских стран.

    Коментарии (3)
    5 мая 2025, 11:33 • Новости дня
    В Раде потребовали раскрыть соглашение Украины и США о недрах

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава профильного комитета Рады Даниил Гетманцев выступил с требованием публично раскрыть полный текст соглашения между Украиной и США о недрах, включая детали и условия.

    Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обратился к украинским властям с требованием опубликовать полный текст соглашения с США по недрам, передает ТАСС.

    Гетманцев заявил: «Первоисточники, включая технические условия, детали и другие «тонкие моменты», должны быть опубликованы». По его мнению, текущее положение дел на переговорах свидетельствует о том, что Киеву не удалось полностью добиться изначально желаемых условий в соглашении.

    Он также подчеркнул, что отказ от заключения данного соглашения принес бы Украине более негативные последствия, чем его подписание.

    Ранее правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект о ратификации соглашения с США по природным ресурсам, рассчитывая на его быстрое одобрение.

    Соединенные Штаты и Киев ранее подписали сделку, предусматривающую совместное управление природными ресурсами Украины.

    Депутат Верховной рады Ирина Геращенко выступила с критикой инициативы Владимира Зеленского, призвавшего США лишать визы депутатов, которые не поддержат соглашение по недрам.

    Коментарии (8)
    5 мая 2025, 12:49 • Новости дня
    Украинская армия за сутки потеряла почти 1,4 тыс. человек
    Украинская армия за сутки потеряла почти 1,4 тыс. человек
    @ Кадр из видео/ Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Суммарные потери украинских подразделений за минувшие сутки превысили 1395 человек, также уничтожено более 20 единиц военной техники и склады боеприпасов, сообщили в Министерстве обороны.

    ВС России нанесли удары по позициям ВСУ в Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской областях и в ДНР. Потери украинских подразделений за сутки составили более 1395 военнослужащих, а также значительное количество военной техники, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Север» в районе населенных пунктов Садки, Рясное, Великая Писаревка и Гранов ликвидировала до 150 бойцов ВСУ, уничтожила три танка, две бронемашины, шесть автомобилей и склад боеприпасов.

    В зоне ответственности группировки «Запад» в Харьковской области и ДНР ВСУ потеряли свыше 225 человек, одну бронемашину, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия и три склада боеприпасов.

    В зоне действия Южной группировки украинская армия потеряла свыше 315 военнослужащих, две бронемашины и восемь артиллерийских орудий. В зоне ответственности группировки «Центр» ВСУ потеряли до 465 бойцов, танк, четыре бронемашины, шесть автомобилей и четыре артиллерийских орудия.

    В зоне действия группировки «Восток» украинская армия потеряла до 170 человек, одну бронемашину, пять автомобилей и четыре артиллерийских орудия, две станции РЭБ.

    В зоне ответственности группировки «Днепр» ВСУ потеряли до 70 человек, пять автомобилей, РСЗО HIMARS, два артиллерийских орудия, две станции РЭБ и склад боеприпасов.

    За прошлую неделю ВС России освободили четыре населенных пункта в ДНР и Харьковской области, а также в Курской области.

    Коментарии (3)
    5 мая 2025, 12:07 • Новости дня
    При атаке дронов в Подмосковье повреждения получили дома и автомобили

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В городе Подольске в Московской области украинские дроны повредили несколько жилых домов и машин, сообщили в администрации городского округа.

    В микрорайоне Климовск и над поселком Сосновый Бор отразили атаку дронов, по предварительным данным, из-за падения дронов незначительно повреждены жилые дома и легковые авто, сообщили в администрации, передает ТАСС.

    Там добавили, что в результате атаки никто не пострадал.

    К месту ЧП отправили экстренные службы. До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в городском округе Подольск сбили четыре дрона.

    Ранее Минобороны сообщало, что средства противовоздушной обороны за несколько часов перехватили и уничтожили 26 беспилотников самолетного типа. Четыре из них сбиты в Московском регионе.

    Коментарии (2)
    6 мая 2025, 01:20 • Новости дня
    Жителям Глушково в Курской области предложили выехать в более безопасные районы

    Tекст: Антон Антонов

    В Глушковском районе власти и добровольцы оказывают помощь жителям в перемещении в более безопасные районы Курской области, сообщили оперштаб Курской области и глава поселка Глушково Василий Худяков.

    «В настоящее время в Глушково и других населенных пунктах района работают добровольцы «Барс-Курск» и «Патриота». Они помогают всем ранее вернувшимся жителям выехать из района в более безопасное место», – сообщил Худяков в соцсети «ВКонтакте».

    Худяков пояснил, что решение о выезде жители могут принимать сами. Он отметил, что прежде «людей уже временно перемещали из Глушково, но некоторые по собственной инициативе вернулись назад».

    Он также извинился за то, что ранее ошибочно объявил о «временной эвакуации». Худяков подчеркнул, что «никакой эвакуации населения не проводится». «Ситуация в поселке контролируемая», – говорится в сообщении.

    Оперштаб Курской области пояснил в Telegram, что «в Глушковском районе власти оказывают помощь в перемещении жителей в более безопасные районы Курской области».

    «За последние сутки участились атаки вражеских FPV-дронов. Есть случаи гибели, ранений людей, разрушения домов, объектов гражданской инфраструктуры», – заявил глава Глушковского района Павел Золотарев.

    Он пояснил, что «добровольцы проводят подомовой обход, чтобы помочь выехать тем, кто этого захочет». Подчеркивается, что «ситуация в приграничье контролируется нашими Вооруженными силами». Золотарев также указал, что «жителей Званного, Глушково и других населённых пунктов близ границы ранее уже временно перемещали», но они «вернулись назад».

    «Враг продолжает агонизировать и пытается отыграться на мирных жителях. Нам крайне важно сохранить жизни и здоровье людей, которые могут стать жертвами нацистов! Всю необходимую помощь власти оказывают и будут оказывать», – заявил Золотарев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ вновь попытались прорваться на территорию Курской области. Опубликованы кадры отражения попытки прорыва ВСУ в районе Теткино.

    Коментарии (2)
    6 мая 2025, 02:44 • Новости дня
    ПВО уничтожила 19 летевших на Москву беспилотников
    ПВО уничтожила 19 летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российская ПВО сбила еще десять беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

    Собянин сообщил в Telegram, что БПЛА приближались к городу «с разных направлений». По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет.

    Напомним, до этого сообщалось об уничтожении девяти беспилотников. В аэропортах Москвы и Московской области, Калуги, Волгограда, Саратова и Самары введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.


    Коментарии (0)
    6 мая 2025, 08:12 • Новости дня
    Суд Лондона приостановил взыскание средств с России за «Крымэнерго»

    Tекст: Александра Юдина

    Высокий суд Лондона разрешил России временно не исполнять решение Гаагского арбитража о взыскании 207,8 млн долларов в пользу украинского АО «ДТЭК Крымэнерго» за утрату активов в Крыму.

    Исполнение приостановлено до рассмотрения Апелляционным судом Гааги жалобы России на аннулирование арбитражного решения, передает «Коммерсантъ».

    Судебное разбирательство в голландской апелляции может затянуться от полутора до четырех с половиной лет.

    Лондонский суд отметил, что у российской стороны есть «реальная перспектива успеха» по ряду ключевых аргументов, включая вопрос о характере инвестиций.

    Ранее полный пакет акций «Крымэнерго» (все 100%), ранее находившийся в федеральной собственности, был передан Республике Крым. Такой указ подписал президент России Владимир Путин.

    Коментарии (0)
    6 мая 2025, 06:59 • Новости дня
    «Северяне» не допустили прорыва ВСУ на Теткинском направлении
    «Северяне» не допустили прорыва ВСУ на Теткинском направлении
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины предприняли попытку вторгнуться на территорию России, но группировка российских войск «Север» не допустила прорыва на Теткинском направлении.

    Подразделения ВСУ «перешли к крупномасштабному наступлению на участке от Рыжевки до Павловки». «Северяне» отразили пять попыток противника прорвать оборону в трех направлениях: Искрисковщина – Теткино, Рыжевка – Теткино и Павловка – Новый Путь. ВСУ передвигались в пешем порядке, на квадроциклах, бронетехнике, пользуясь поддержкой машин разграждения и танка.

    В результате российских ударов вражеская техника и живая сила частично были уничтожены, частично – «попытались сбежать вглубь Сумской области», сообщил связанный с группировкой российских войск Telegram-канал «Северный Ветер».

    Кроме того, удары наносились по вскрытым резервам ВСУ на территории всего Белопольского района Сумской области.

    «По итогу сегодняшней провокации на Теткинском направлении враг понес существенные потери в живой силе и технике, так и не прорвав оборонительные порядки «Северян», – говорится в сообщении. – На данном участке фронта за прошедшие сутки «Северянами» уничтожена 24 единица вражеской техники».

    Кроме того, на Сумском направлении продолжается расширение полосы безопасности: подразделения ВДВ в районах сел Беловоды и Локня продвинулись вглубь Сумской области, а морпехи выбили ВСУ в приграничных лесных массивах. Российские войска продвинулись на 4,3 тыс. м.

    «На направлении Поповки, Демидовки и Гоптаровки «Северяне» продолжили уничтожение личного состава и техники противника на территории Сумской области», – говорится в сообщении.

    На Липцовском направлении уничтожены две боевые группы и склад боеприпасов ВСУ, на Волчанском – восемь боевых групп ВСУ с автомобильной техникой. За сутки потери ВСУ превысили 270 человек (из них более 190 на Сумском и свыше 40 на Теткинском направлениях).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 5 мая ВСУ предприняли попытку снова прорваться на территорию Курской области, атаковав участок границы в районе населенного пункта Теткино.

    Коментарии (0)
    6 мая 2025, 07:19 • Новости дня
    Уралвагонзавод отправил в зону СВО новые партии танков Т-72Б3М и Т-90М
    Уралвагонзавод отправил в зону СВО новые партии танков Т-72Б3М и Т-90М
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Перед Днем Победы очередные партии танков Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв» были направлены в войска концерном «Уралвагонзавод».

    Пресс-служба предприятия сообщила, что отправление совпало с подготовкой ко Дню Победы, а лично проводить танки на место отправки приехал легендарный Т-34-85, передает ТАСС.

    По информации пресс-службы, за последние три года специалисты Уралвагонзавода внесли порядка 200 изменений в конструкцию танков. Модернизации коснулись их боевых и технических характеристик – была усилена мощь, защищенность и подвижность.

    Среди нововведений отмечаются средства радиоэлектронной борьбы для подавления беспилотников, специальные сетки против FPV-дронов и резиноармированная защита, устанавливаемая на корму башни и моторно-трансмиссионный отсек.

    Представители Уралвагонзавода подчеркнули, что эти танки существенно отличаются от поставлявшихся до начала спецоперации на Украине.

    Ранее УВЗ сообщил о появлении дронов и РЛС на танках будущего. В частности, танки будущего могут быть оснащены новыми оптическими системами, штатными РЛС и беспилотниками, запускаемыми с борта.

    Коментарии (3)
    5 мая 2025, 22:07 • Новости дня
    Украинские беспилотники сбиты над Курской и Белгородской областями
    Украинские беспилотники сбиты над Курской и Белгородской областями
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Над Курской и Белгородской областями уничтожено девять украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Telegram, что с 20.30 до 21.00 мск силами ПВО пять беспилотников сбиты над Курской областью, четыре – над Белгородской.

    Напомним, за ночь с 4 на 5 мая средствами ПВО были уничтожены 26 украинских беспилотников.

    Коментарии (0)
    Главное
    Власти Дагестана заявили о срыве планов напавших на патруль ДПС в Махачкале
    Уралвагонзавод отправил в зону СВО новые партии танков Т-72Б3М и Т-90М
    Британия решила пересмотреть план обороны на случай войны
    Санду обвинили во вмешательстве в выборы в Румынии
    В Тбилиси назвали «вражеским» антигрузинский акт Конгресса США
    Renault и Stellantis предупредили об угрозе обвала авторынка ЕС
    Пригожин и Валерия назвали любимые песни о Великой Отечественной войне

    Европа угрожает любому российскому газу

    Брюссель намерен заставить европейцев полностью отказаться от любого российского газа – и трубопроводного, и СПГ. Но не сегодня, а только к концу 2027 года. Почему Еврокомиссия готова терпеть российский газ еще целых три года, и почему даже эта отсрочка не спасет европейцев от жестких последствий от такого решения? Подробности

    Перейти в раздел

    Смена власти в Германии не сулит ничего хорошего

    В ФРГ представлены все министры нового правительства, скоро они приступят к обязанностям. Но уже на этом этапе партия нового канцлера – лидера ХДС Фридриха Мерца – уступает по популярности «Альтернативе для Германии». Поэтому в Берлине начали процесс по запрету главной оппозиционной силы страны. Чего еще ждать от Мерца? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский пытается омрачить День Победы

    Приближающаяся дата 9 мая стала для украинских властей поводом к новым агрессивным действиям. Помимо угроз Владимира Зеленского в адрес лидеров, планирующих посетить Парад Победы в Москве, ВСУ предприняли атаку на курское приграничье. Эксперты отмечают, что таким образом Киев пытается омрачить торжество по случаю 80-летнего юбилея Победы над фашистской Германией. Подробности

    Перейти в раздел

    Европа напугана посылками из Китая

    Онлайн-платформы по доставке дешевых товаров напрямую из Китая внезапно стали беспокоить власти Евросоюза. Каждые сутки несколько сотен грузовых авиалайнеров рейсом из КНР доставляют в страны ЕС миллионы посылок – и это становится одной из причин подрыва европейского экономического благополучия. Как такое произошло и что в Европе планируют с этим делать? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В Германии меняется власть. Что дальше?

      Во вторник Германия должна получить новое правительство во главе с Фридрихом Мерцем – политиком, которому везет как утопленнику. Утащит ли он Германию на дно вместе с собой?

    • Украинские изуверы против русских детей

      Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

    • «Людоловов» Украины настигла расплата

      В украинском Генштабе заявили, что сотрудники так называемых ТЦК (в народе – «людоловы») без боевого опыта будут отправлены на фронт. Иными словами, пойдут в «мясные штурмы» в компании людей, которых они отлавливали на улицах украинских городов.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............