В городе Черкассы на Украине произошел третий взрыв за утро

Tекст: Ольга Иванова

О новом взрыве в городе Черкассы информируют украинские СМИ, передает ТАСС. Третий взрыв за утро произошел в административном центре Черкасской области, расположенной в центральной части страны. Подробности инцидента не уточняются.

Ранее то же самое украинское издание сообщало еще о двух взрывах в Черкассах в течение этого же утра.

В настоящее время в Черкасской, а также Николаевской, Сумской и Харьковской областях введен режим воздушной тревоги.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что в Харьковской области Украины звучит воздушная тревога, в Харькове прогремели взрывы. Накануне взрывы также прогремели в Одессе.