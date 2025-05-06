Никакие мировые катаклизмы не избавляют нас, в рамках собственных цивилизационных ценностей, от необходимости искать «точку равновесия» между повседневными потребностями людей, Большим смыслом общественной жизни и стратегическими интересами государства.0 комментариев
В городе Черкассы на Украине произошел третий взрыв за утро
В административном центре Черкасской области утром зафиксировали третий по счету мощный взрыв, который произошел на фоне продолжающегося режима воздушной тревоги.
О новом взрыве в городе Черкассы информируют украинские СМИ, передает ТАСС. Третий взрыв за утро произошел в административном центре Черкасской области, расположенной в центральной части страны. Подробности инцидента не уточняются.
Ранее то же самое украинское издание сообщало еще о двух взрывах в Черкассах в течение этого же утра.
В настоящее время в Черкасской, а также Николаевской, Сумской и Харьковской областях введен режим воздушной тревоги.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что в Харьковской области Украины звучит воздушная тревога, в Харькове прогремели взрывы. Накануне взрывы также прогремели в Одессе.