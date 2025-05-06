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Нефть подорожала на ожиданиях вокруг торговых переговоров США и Китая
Мировые цены на нефть выросли на ожиданиях вокруг торговых переговоров США и Китая
Мировые цены на нефть во вторник растут более чем на 1,5% на ожиданиях вокруг переговоров между США и Китаем о торговой политике.
Цена июльских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.17 росла на 1,61%, до 61,2 доллара за баррель, при этом по итогам шести торговых дней котировки Brent снизились на 9,93%. В то же время июньские фьючерсы на нефть марки WTI по состоянию на 8.17 поднимались на 1,65%, до 58,07 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
«Цены растут, вероятно, из-за возвращения Китая после праздников и возобновления надежд на переговоры. Но риски по-прежнему смещены в сторону снижения из-за сохраняющейся неопределенности вокруг спроса и изменения политики ОПЕК+», – цитирует Bloomberg главe отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррена Паттерсона.
Отметим, накануне министр финансов США Скотт Бессент сообщил о возможности достижения прогресса по вопросу американо-китайских торговых отношений в ближайшие недели. Ранее Дональд Трамп заявлял, что США придется снизить импортные пошлины на товары из Китая, так как иначе развивать торговые отношения между странами станет невозможно.