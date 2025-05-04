Автор блога «Дневника Хача» задолжал ФНС почти полмиллиона рублей

Амиран Сардаров задолжал ФНС 491 тыс. рублей

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, представители правоохранительных органов сообщили о задолженности индивидуального предпринимателя Амирана Сардарова перед Федеральной налоговой службой в размере 491 тыс. 489 рублей. Сообщается, что недоимка числится по ИНН Сардарова, который известен как владелец YouTube-канала «Дневник Хача».



Амиран Сардаров приобрел популярность благодаря своему видеоблогу, на который подписано 5,7 млн человек. Помимо блогерской деятельности, Сардаров участвует в различных телевизионных шоу и снимается в кино.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Амирана Сардарова, автора видеоблога на YouTube «Дневник Хача», отпустили из полиции после задержания в центре Москвы во время встречи с подписчиками. Также он раскритиковал коллегу-блогера Юрия Дудя* за намерение принять участие в санкционированном митинге оппозиции в Москве.