Автора блога «Дневник Хача» отпустили из полиции

Амирана Сардарова, автора видеоблога на YouTube «Дневник Хача», отпустили из полиции после задержания в центре Москвы во время встречи с подписчиками.

«Ребята, все хорошо. Профбеседу провели. ОМОНу и полиции отдельное спасибо за то, что вытащили из толпы, а то реально там уже начинался хаос», – рассказал он в видеообращении в своем Instagram.

Он также пообещал впредь проводить только санкционированные встречи.

Напомним, блогер через Instagram пригласил своих фанатов на встречу в центре Москвы, анонсировав раздачу подарков. Однако желающих оказалось слишком много – они перекрыли дорогу и полностью заблокировали движение. Сардаров в костюме Деда Мороза был задержан сотрудниками полиции, сам он призвал собравшихся разойтись.

В настоящее время число подписчиков Сардарова на YouTube превышает 3 млн человек.