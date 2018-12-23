В центре Москвы задержали ведущего блога «Дневник Хача»

Известный блогер Амиран Сардаров, который ведет на YouTube «Дневник Хача», задержан полицейскими на встрече со своими подписчиками в центре Москвы.

Автор популярного канала встречался с подписчиками на улице Охотный ряд неподалеку от гостиницы Four Seasons. Сардаров был одет в костюм Деда Мороза, он раздавал фанатам подарки из своего мешка. Встреча вызвала огромный ажиотаж, из-за чего люди стали выходить на проезжую часть и блокировали движение машин по двум полосам, сообщает «Комсомольская правда».

Полицейские, которые дежурили рядом, попытались развести толпу, а после неудачи к ним подъехал полицейский автобус. В итоге Сардаров был задержан, его посадили в автобус. Он разместил в своем Instagram stories со своим задержанием.

В Сети появилось видео задержания блогера.