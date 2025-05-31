Зеленский пожаловался на непонимание повестки переговоров в Стамбуле

Tекст: Ирма Каплан

«На данный момент нет четкой информации о том, что именно россияне планируют привезти в Стамбул. У нас этого нет, у Турции этого нет, у Соединенных Штатов этого тоже нет, как и у других партнеров», – передает слова Зеленского ТАСС со ссылкой на его Telegram-канал.

Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что жалобы Зеленского на то, что Россия не передала Украине меморандум по урегулированию ситуации на Украине, являются лукавством, и объяснил, в какие игры играет глава киевского режима.

Ранее украинская сторона подготовила меморандум с положениями о прекращении огня на суше, в воздухе и на море. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская делегация во главе с Владимиром Мединским готова 2 июня представить меморандум России украинской стороне.

При этом в российском МИД отметили, что власти Киева вновь поднимают истерию перед вторым раундом переговоров в Стамбуле с целью повысить переговорную цену.