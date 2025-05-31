Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.0 комментариев
Восьмерка ОПЕК+ подтвердила обязательства по компенсации перепроизводства нефти
Восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями добычи нефти подтвердили намерение компенсировать любое перепроизводство с января 2024 года.
Речь идет о России, Саудовской Аравии, Ираке, ОАЭ, Кувейте, Казахстане, Алжире и Омане, передает РИА «Новости».
Эти страны в субботу решили увеличить добычу в июле еще на 411 тыс. баррелей в сутки, следуя аналогичному росту в мае и июне. По мнению представителей восьмерки, этот шаг позволит быстрее компенсировать допущенное ранее перепроизводство.
В материалах ОПЕК отмечается, что страны подтвердили коллективную приверженность достижению полного соответствия Декларации о сотрудничестве, включая дополнительные добровольные корректировки добычи нефти. В организации уточнили, что отслеживание выполнения этих обязательств будет осуществляться Мониторинговым комитетом ОПЕК+ на основании данных 53-го заседания.
Государства добровольно приняли дополнительные обязательства по сокращению предложения нефти на мировом рынке. Существующие ограничения на 1,65 млн баррелей в сутки планируется сохранить до конца 2026 года, а дополнительные ограничения в размере 2,2 млн баррелей начинают постепенно отменяться с апреля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мировые цены на нефть пятницу начали снижаться на ожидании встречи стран – участниц ОПЕК+ с добровольными сокращениями добычи.