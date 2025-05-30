Нефть подешевела в ожидании собрания стран ОПЕК+

Мировые цены на нефть снизились в ожидании собрания стран ОПЕК+

Tекст: Мария Иванова

Цена августовских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.39 снижалась на 0,25% – до 63,19 доллара за баррель, а июльских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,25%, до 60,79 доллара, передает РИА «Новости».

«Инвесторы ждут заседания ОПЕК, которое пройдет в субботу и внесет ясность относительно масштабов увеличения добычи. Рынкам следует готовиться к большей волатильности, поскольку риски смещаются в сторону понижения», – цитирует Bloomberg старшего рыночного аналитика Phillip Nova Pte Приянку Сачдеву.

Напомним, что в среду ОПЕК+ сохранил нынешние параметры соглашения об условиях добычи нефти, действующие до конца 2026 года. Организация при этом поручила секретариату ОПЕК разработать механизм оценки добывающих мощностей на 2027 год.

А в субботу планируется еще одна встреча, где соберутся лишь восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями добычи нефти – Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Алжир, Оман и Казахстан. Делегаты полагают, что на этом заседании «восьмерка» решит в июле – по аналогии с маем и июнем – увеличивать добычу на 411 тыс. баррелей в сутки.