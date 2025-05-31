Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.0 комментариев
Наводнение в Нигерии унесло жизни не менее 175 человек
Центральные районы Нигерии пострадали от мощного наводнения, после чего власти развернули палаточные лагеря и обеспечили пострадавших водой и продуктами.
По информации газеты The Nation, на которую ссылается ТАСС, число жертв наводнения в центральной части Нигерии достигло не менее 175 человек. Ливни, обрушившиеся на регион в конце мая, вызвали затопление района Моква в штате Нигер, где под водой оказались 50 домов вместе с жильцами.
Президент страны Бола Тинубу распорядился создать национальный центр реагирования на чрезвычайные ситуации. Для пострадавших оборудованы временные палаточные лагеря, их снабжают продовольствием и питьевой водой. Поисково-спасательные операции продолжаются, спасатели извлекают пострадавших из подтопленных построек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, наводнение охватило север Сенегала, затопив 20 населенных пунктов у реки Сенегал и ее притока Фалеме, впервые с 1955 года. Большое количество осадков привело к частичному затоплению пустыни Сахара впервые за несколько десятилетий, есть жертвы. Наводнения в Шри-Ланке затронули 118 тыс. человек.