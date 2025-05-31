Губерниев заявил о «чудовищном раздолбайстве» в ситуации с допингом в России

Tекст: Антон Антонов

В частности, Губерниев указал на ситуацию вокруг фигуристки Камилы Валиевой: «Уже президент (России Владимир Путин) обратил внимание на ситуацию с допингом Валиевой, сказал, что это бардак», – передает «Матч ТВ».

Губерниев раскритиковал российскую «защиту в этом деле». «Дедушка, который то ли был, то ли нет», – отметил он. По его мнению, ситуация свидетельствует о «чудовищном уровне раздолбайства».

Как подчеркнул Губерниев, если сложившееся положение привлекло внимание даже главы российского государства, то следует «не позориться и навести порядок с допингом». «Я давно к этому призываю», – заявил он.

Напомним, в ходе заседания совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта Путин выразил возмущение тем, что из-за сомнительных методов в спорте возникают ситуации, которые сложно объяснить болельщикам и руководству страны. В частности, он указал на дела Камилы Валиевой и Марии Шараповой.

Валиева была дисквалифицирована на четыре года по решению Спортивного арбитражного суда, из-за этого были пересмотрены и результаты сборной России на Олимпиаде в Пекине. Допинг-проба Валиевой дала положительный результат на триметазидин. Высказывалось предположение, что запрещенное вещество случайно попало в ее организм бытовым путем из-за ее дедушки, который использует триметазидин после операции на сердце.