Гидрометцентр сообщил о вероятности первой и последней грозы мая в Москве

Tекст: Мария Иванова

Первая и, вероятно, последняя гроза мая может пройти в Москве и Подмосковье в субботу, 31 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

В течение дня в регионе местами ожидаются кратковременные дожди, а днем возможна гроза. Как уточнили синоптики, ночью температура в столице составит 14-16 градусов, по области – до 17 градусов, а в центре Москвы может достигнуть 19 градусов.

Днем воздух прогреется до 27 градусов, а во время грозы порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. В Гидрометцентре подчеркнули, что погодные условия могут быстро меняться, особенно на фоне грозовой активности.

До 2:00 мск субботы в Подмосковье действует оранжевый уровень погодной опасности из-за высокой пожароопасности четвертого класса. Затем уровень снижается до желтого, который продлится до 22.00. В Москве желтый уровень будет сохраняться до вечера субботы.

Сейчас в регионе солнечно: на ВДНХ температура воздуха составляет 23,6 градуса, а в районе гостиницы «Балчуг» – 24,3 градуса. В Гидрометцентре напомнили, что накануне у «Балчуга» была зафиксирована максимальная температура дня – 30,4 градуса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице отмечены высокие уровни ультрафиолетового излучения, которые могут быть опасны для здоровья.

В первые дни июня в Москве ожидается дневная температура +20...+25 градусов, а ночная +10...+15 градусов.