Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.7 комментариев
Гидрометцентр сообщил о вероятности первой и последней грозы мая в Москве
Синоптики ожидают грозу и сильный ветер в последний день мая, когда температура воздуха в столице поднимется до плюс 27 градусов.
Первая и, вероятно, последняя гроза мая может пройти в Москве и Подмосковье в субботу, 31 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.
В течение дня в регионе местами ожидаются кратковременные дожди, а днем возможна гроза. Как уточнили синоптики, ночью температура в столице составит 14-16 градусов, по области – до 17 градусов, а в центре Москвы может достигнуть 19 градусов.
Днем воздух прогреется до 27 градусов, а во время грозы порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. В Гидрометцентре подчеркнули, что погодные условия могут быстро меняться, особенно на фоне грозовой активности.
До 2:00 мск субботы в Подмосковье действует оранжевый уровень погодной опасности из-за высокой пожароопасности четвертого класса. Затем уровень снижается до желтого, который продлится до 22.00. В Москве желтый уровень будет сохраняться до вечера субботы.
Сейчас в регионе солнечно: на ВДНХ температура воздуха составляет 23,6 градуса, а в районе гостиницы «Балчуг» – 24,3 градуса. В Гидрометцентре напомнили, что накануне у «Балчуга» была зафиксирована максимальная температура дня – 30,4 градуса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице отмечены высокие уровни ультрафиолетового излучения, которые могут быть опасны для здоровья.
В первые дни июня в Москве ожидается дневная температура +20...+25 градусов, а ночная +10...+15 градусов.