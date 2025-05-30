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Синоптик рассказал о погоде в начале календарного лета в Москве
В первые дни июня в Москве ожидается дневная температура от плюс 20 до плюс 25 градусов, а ночами – от плюс 10 до плюс 15, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Календарное лето в Москве начнется с умеренного и комфортного тепла, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, «июнь обещает быть нежарким – всего на 1-2 градуса выше климатической нормы с небольшим недобором осадков. В среднем по ночам плюс 10 – плюс 15, днем плюс 20 – плюс 25», передает РИА «Новости».
Тишковец добавил, что купального сезона москвичам не стоит ждать раньше второй декады июня. Специалист подчеркнул, что осадков в июне будет немного меньше обычного, а температура останется в пределах комфортных значений.
Таким образом, москвичей в начале лета ждет стабильная и приятная погода без резких перепадов и изнуряющей жары.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице зафиксированы высокие уровни ультрафиолетового излучения, которые представляют опасность для здоровья.
Ранее сообщалось, что в Московском регионе в ближайшие два дня сохранится жара с температурой до плюс 30 градусов, после чего станет прохладнее.