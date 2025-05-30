Синоптик рассказал о погоде в начале календарного лета в Москве

Tекст: Мария Иванова

Календарное лето в Москве начнется с умеренного и комфортного тепла, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, «июнь обещает быть нежарким – всего на 1-2 градуса выше климатической нормы с небольшим недобором осадков. В среднем по ночам плюс 10 – плюс 15, днем плюс 20 – плюс 25», передает РИА «Новости».

Тишковец добавил, что купального сезона москвичам не стоит ждать раньше второй декады июня. Специалист подчеркнул, что осадков в июне будет немного меньше обычного, а температура останется в пределах комфортных значений.

Таким образом, москвичей в начале лета ждет стабильная и приятная погода без резких перепадов и изнуряющей жары.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице зафиксированы высокие уровни ультрафиолетового излучения, которые представляют опасность для здоровья.

Ранее сообщалось, что в Московском регионе в ближайшие два дня сохранится жара с температурой до плюс 30 градусов, после чего станет прохладнее.