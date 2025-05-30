В Калининграде спустили на воду БДК «Владимир Андреев»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Торжественный спуск на воду большого десантного корабля «Владимир Андреев» состоялся на Прибалтийском судостроительном заводе Объединенной судостроительной корпорации «Янтарь» в Калининграде, передает ТАСС. Корабль класса БДК построен по модернизированному проекту 11711 по заказу Минобороны России и стал самым крупным по водоизмещению, созданным для ВМФ в современной России, отметили в пресс-службе завода.

В составе ВМФ России уже эксплуатируются два подобных корабля – «Иван Грен» и «Петр Моргунов». Новый БДК отличается увеличенной площадью вертолетной палубы, улучшенной архитектурой надстройки, повышенной мощностью двигательной установки, наличием подруливающих устройств и расширенными возможностями по размещению экипажа. Водоизмещение корабля также стало больше по сравнению с предшественниками.

Корабль способен транспортировать до 15 танков или около 35 бронетранспортеров и боевых машин пехоты, а также перевозить батальон морской пехоты. Вооружение включает две артиллерийские установки АК-630 и одну АК-630М-2. Предусмотрено базирование вертолетов Ка-27 или Ка-29.

Главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев заявил: «При его строительстве учтен опыт эксплуатации кораблей серии, которые подтвердили свои высокие мореходные и боевые характеристики тысячами пройденных морских миль, неоднократными боевыми службами, БДК способны решать задачи в любой части Мирового океана».

Корабль назван в честь адмирала Владимира Андреева, руководившего десантными операциями на Тихом океане в 1945 году. На церемонии традиционно провели освящение судна и разбили бутылку шампанского о борт. Отличившиеся работники завода были награждены. После спуска корабля приступят к достроечным работам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, два больших десантных корабля проекта 11711М с улучшенными характеристиками планируют достроить в 2026 году. БДК «Александр Шабалин» приступил к заводским ходовым испытаниям после ремонта. Для восстановления БДК «Минск» решили использовать агрегаты бывшего корабля ВСУ.