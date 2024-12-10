В России сообщили о сроках достройки двух десантных кораблей проекта 11711М

БДК «Василий Трушин» и «Владимир Андреев» достроят в 2026 году с улучшенными параметрами

Tекст: Максим Попов

По словам Самарина, БДК «Василий Трушин» и «Владимир Андреев» получат увеличенные водоизмещение и десантовместимость, передает ТАСС. Самарин отметил: «Мы планируем в соответствии с контрактом достроить эти корабли в 2026 году».

Два существующих корабля проекта 11711 – «Иван Грен» и «Петр Моргунов» – уже несут службу в составе Северного флота ВМФ России. Новые корабли, которые были заложены в апреле 2019 года, предполагается ввести в состав Тихоокеанского флота.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, судостроительный завод «Янтарь» передал ВМС Индии четвертый фрегат проекта 11356, построенный в Калининграде.