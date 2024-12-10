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    Крах Сирии был заложен в ее истории
    Опубликовано видео боя российских Су-30 и Ми-8 с катерами ВСУ у Крымского моста
    Меркель рассказала о своем понимании главной цели Путина
    Актера Щербакова успешно прооперировали
    Путин присвоил Евкурову и Горемыкину звание генерала армии
    Нетаньяху заявил о переходе Голанских высот под контроль Израиля навсегда
    В Госдуме предложили создать стратегический резерв биткоина
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Кто победил и кто проиграл в Сирии

    Номинальный захват Турцией Сирии сплотит против нее страны Ближнего Востока, которые увидят в этом захвате попытку Анкары силой восстановить Османскую империю. В результате чего Реджеп Эрдоган лишится союзников в Персидском заливе и объединит против себя арабов и персов.

    10 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Призрак Османской империи пришел в Сирию

    Мы обычно говорим о геополитической ситуации в связи с совокупным Западом (США, Британией, Германией) и Востоком – арабским миром, Индией и Китаем. Но тень Османской империи на наших глазах встает во весь рост – например, в Сирии.

    7 комментариев
    Александр Коц Александр Коц Не буду горевать по Сирии больше, чем по Херсону или Киеву

    Россия никогда и не брала на себя обязательства воевать за Сирию. Против террористических группировок, в которых были и наши сограждане – да. Но не за сирийцев. И не вместо них.

    35 комментариев
    10 декабря 2024, 03:18 • Новости дня

    В России сообщили о сроках достройки двух десантных кораблей проекта 11711М

    БДК «Василий Трушин» и «Владимир Андреев» достроят в 2026 году с улучшенными параметрами

    Tекст: Максим Попов

    Два больших десантных корабля проекта 11711М с улучшенными характеристиками планируют достроить в 2026 году, сообщил генеральный директор судостроительного завода «Янтарь» Илья Самарин.

    По словам Самарина, БДК «Василий Трушин» и «Владимир Андреев» получат увеличенные водоизмещение и десантовместимость, передает ТАСС. Самарин отметил: «Мы планируем в соответствии с контрактом достроить эти корабли в 2026 году».

    Два существующих корабля проекта 11711 – «Иван Грен» и «Петр Моргунов» – уже несут службу в составе Северного флота ВМФ России. Новые корабли, которые были заложены в апреле 2019 года, предполагается ввести в состав Тихоокеанского флота.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, судостроительный завод «Янтарь» передал ВМС Индии четвертый фрегат проекта 11356, построенный в Калининграде.

    9 декабря 2024, 18:25 • Новости дня
    Меркель рассказала о своем понимании главной цели Путина
    Меркель рассказала о своем понимании главной цели Путина
    @ Juliane Sonntag/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Владимир Путин стремится вернуть России статус великой державы, пишет The Independent.

    Как пишет The Independent, Меркель также поделилась мыслями о том, как ФРГ могла бы помочь принести демократию в Россию, передает «Московский комсомолец». Она рассказала о неудачной приватизации, когда некоторые люди стремились разбогатеть, а не развивать малый бизнес, что помешало формированию среднего класса.

    «Путин – тот, кто, будучи президентом, вывел россиян из хаоса, из-под власти олигархов и перевел экономику на рыночные рельсы», – подчеркнула экс-канцлер.

    По словам Меркель, Путин считает распад Советского Союза худшим событием прошлого века. Она отметила, что после конца СССР и падения Берлинской стены Путин начал активно работать над превращением России в великую державу.

    Напомним, Меркель в своих мемуарах подчеркнула, что Путин предпринял все меры для восстановления статуса России как важного международного игрока.

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    9 декабря 2024, 20:38 • Новости дня
    Опубликовано видео боя российских Су-30 и Ми-8 с катерами ВСУ у Крымского моста
    Опубликовано видео боя российских Су-30 и Ми-8 с катерами ВСУ у Крымского моста
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Сети появились кадры, на которых запечатлены действия российских Су-30 и Ми-8 в ходе отражения атаки украинских беспилотных катеров на Крымский мост.

    Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель», передает «Газета.Ru».

    В подписи к видео указано, что кадры сняты с самих украинских катеров, которые обстреливали российские вертолеты из пулеметов. Атака была попыткой нанести удар по мосту и объектам в Керчи.

    Как сообщается, украинские катера, оснащенные пулеметами и авиаракетами, были использованы для отвлечения российских сил, чтобы другие катера могли прорваться к мосту.

    В пятницу сообщалось, что ВСУ атаковали Крымский мост новейшими польскими безэкипажными катерами, но российские военные успешно отразили нападение, уничтожив все боевые единицы противника. В ноябре в акватории Черного моря были уничтожены четыре безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова.

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    9 декабря 2024, 20:30 • Видео
    Почему пал Асад

    Теперь уже бывший президент Сирии Башар Асад получит политическое убежище в России, сообщения об уничтожении самолета, на котором он покинул Дамаск, оказались ложными. Почему режим, успешно сопротивлявшийся сильнейшим врагам все эти годы, обрушился всего за несколько дней?

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    9 декабря 2024, 21:52 • Новости дня
    Чемпионка России по гольфу Малахова перешла в сборную Подмосковья

    Tекст: Валерия Городецкая

    Трехкратная чемпионка России по гольфу Екатерина Малахова перешла из столичной команды в сборную Московской области.

    Федерация гольфа Московской области объявила о расширении состава своей сборной, передает «Спорт-Экспресс». Екатерина Малахова, трехкратная чемпионка России, перешла из московской команды в сборную региона.

    В числе новых спортсменов также оказалась Елизавета Кошкина, которая, перейдя в команду в этом сезоне, уже успела выиграть Спартакиаду учащихся и занять второе место на первенствах России и Московской области.

    К сборной позднее присоединился Елисей Антропенко, который также внес значительный вклад в успехи команды, став победителем первенства Московской области и завоевав бронзу на первенстве России.

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    9 декабря 2024, 20:15 • Новости дня
    Актера Щербакова прооперировали
    Актера Щербакова прооперировали
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сын народного артиста России Бориса Щербакова Василий сообщил, что его отец успешно перенес операцию по восстановлению скулы.

    Щербаков-младший заявил, что его отцу провели хирургическое вмешательство по восстановлению скулы и что операция прошла успешно, передает ТАСС.

    «Да, правда», – сказал он, отвечая на вопрос о том, действительно ли Бориса Щербакова прооперировали.

    Борис Щербаков известен как актер театра и кино, а также телеведущий. Он снялся в ряде популярных фильмов, включая «Шаг навстречу», «Долгие версты войны», «С любимыми не расставайтесь», «Битва за Москву» и «Легенда № 17».

    В пятницу стало известно, что народного артиста России Бориса Щербакова перевели из московского НИИ имени Склифосовского в другую больницу после того, как он был госпитализирован из-за неудачного падения, в результате которого получил перелом лицевой кости и сотрясение мозга.

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    9 декабря 2024, 20:30 • Новости дня
    Путин присвоил Евкурову и Горемыкину звание генерала армии
    Путин присвоил Евкурову и Горемыкину звание генерала армии
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин присвоил звание генерала армии двум заместителям министра обороны России – Юнус-Беку Евкурову и Виктору Горемыкину.

    Глава государства подписал соответствующий указ, документ размещен на официальном портале правовой информации.

    «Присвоить воинские звания: генерала армии Горемыкину Виктору Петровичу, Евкурову Юнус-Беку Баматгиреевичу», – говорится в указе.

    Помимо этого, звание генерал-полковника было присвоено замминистра обороны Андрею Булыге, врио командующему группировкой войск «Юг» Александру Санчику и командующему войсками противовоздушной и противоракетной обороны, а также заместителю главнокомандующего Воздушно-космическими силами Андрею Семенову.

    Кроме того, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов получил звание генерал-лейтенанта.

    Ранее Путин присвоил 34-й и 5-й мотострелковым бригадам звание «гвардейская» за героизм и мужество.

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    9 декабря 2024, 22:15 • Новости дня
    Молодые стюардессы попали под поезд в Москве

    Две стюардессы из Калининграда пострадали на платформе Нагатинская в Москве

    Tекст: Максим Попов

    В Москве две стюардессы попали под электричку на платформе Нагатинская Павелецкого направления.

    Сообщается, что в Москве две молодые стюардессы из Калининграда, которые недавно устроились в авиакомпанию «Уральские авиалинии», попали под поезд. Инцидент произошел возле платформы Нагатинская Павелецкого направления, пишет «Лента.Ру».

    20-летняя Агата и 19-летняя Диана направлялись утром в аэропорт. Они пошли по железнодорожным путям и, пытаясь подняться на высокую платформу станции, оказались под электричкой.

    По неподтвержденным данным, от полученных травм обе скончались на месте.

    Правоохранительные органы проверяют версию алкогольного опьянения у подруг, а Западное МСУТ СКР организовало проверку по признакам ч. 3, ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), сообщили в пресс-службе ведомства.

    Напомним, во время рейса из Сиднея в Окленд стюардесса случайно нажала на кнопку в кресле пилота и чуть не спровоцировала падение самолета Boeing-787-9.

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    9 декабря 2024, 17:30 • Новости дня
    Путин пригласил лидеров ОДКБ на парад Победы в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин пригласил лидеров стран ОДКБ и их военные расчеты на парад в Москве, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    Путин отметил, что ждет лидеров стран ОДКБ в Москве 9 мая 2025 года, и призвал их военные подразделения присоединиться к российским войскам на Красной площади, передает ТАСС.

    «Мы, конечно же, ждем лидеров государств – членов ОДКБ в Москве 9 мая 2025 года. Кроме того, приглашаем воинские расчеты ваших стран принять участие вместе с российскими военными в параде на Красной площади», – сказал российский лидер в ходе встречи с руководителями парламентов стран ОДКБ.

    Президент также подчеркнул, что в 2025 году во всех странах организации пройдут памятные мемориальные, социальные и культурно-просветительские мероприятия, посвященные этой знаменательной дате. Путин напомнил о значимости 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, особо отметив вклад всех стран – участниц ОДКБ в эту победу.

    Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия планируют объединенное шествие «Бессмертный полк» и «Беларусь помнит» в 2025 году в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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    9 декабря 2024, 15:28 • Новости дня
    Путин вручил медали «Золотая Звезда» Героям России
    Путин вручил медали «Золотая Звезда» Героям России
    @ Алексей Майшев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин вручил медали «Золотая Звезда» военнослужащим по случаю Дня Героев Отечества.

    Церемония состоялась в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, передает ТАСС.

    Среди награжденных майор Сергей Селиванов, под командованием которого российские войска захватили восемь опорных пунктов, бронированную технику и вражеских боевиков. Это содействовало продвижению российских войск и созданию плацдарма для дальнейшего наступления. Рядовой Алексей Асылханов получил награду за уничтожение 15 танков и 50 боевых бронированных машин.

    Капитан Валерий Енин отмечен за командование штурмовым отрядом, который взял под контроль стратегически важные высоты. В ходе атаки он лично уничтожил два дрона и более десяти боевиков. Прапорщик Артем Прохода и лейтенант Денис Распопов также получили награды за успешные штурмовые операции и разрушение оборонительных позиций противника.

    Награду получил и полковник Дмитрий Саблин, командир добровольческого подразделения аэроразведки БАРС «Каскад» и бригады беспилотной авиации ГРОМ «Каскад» Воздушно-космических сил России.

    Ранее Путин заявил, что бойцы специальной военной операции на Украине проявляют решимость, которая не оставляет сомнений в победе России, а также пообещал опираться на ветеранов СВО как на элиту России.

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    9 декабря 2024, 16:04 • Новости дня
    В Подмосковье в складском здании произошел взрыв

    Tекст: Валерия Городецкая

    В подмосковном Пушкине произошел взрыв в производственно-складском здании, под завалами могут находиться три человека.

    Уточняется, что инцидент произошел в производственно-складском здании в поселке Лесной, передает ТАСС. «По предварительным данным, произошел взрыв. Под завалами могут находиться три человека», – сообщил агентству сотрудник оперативных служб.

    Ранее в понедельник сообщалось, что на севере Москвы в жилом доме произошел взрыв бытового газа, в результате которого пострадали два человека, включая ребенка. В октябре в Черкесске произошел взрыв газа в доме, в результате которого погибли люди.

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    9 декабря 2024, 14:34 • Новости дня
    Россия передала Индии фрегат Tushil проекта 11356

    Судостроительный завод «Янтарь» передал ВМС Индии фрегат Tushil

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Судостроительный завод «Янтарь» передал ВМС Индии четвертый фрегат проекта 11356, построенный в Калининграде. Новый корабль Tushil станет седьмым фрегатом этого проекта в составе индийских ВМС.

    Судостроительный завод «Янтарь» Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) передал индийским ВМС фрегат Tushil проекта 11356, передает ТАСС. Это уже четвертый фрегат, построенный для Индии на калининградской верфи. Проект разработало проектно-конструкторское бюро ОСК «Северное ПКБ».

    По данным ОСК, Tushil станет седьмым фрегатом проекта 11356 в составе индийского флота, что подчеркивает доверие индийской стороны к российским кораблестроительным возможностям. В пресс-службе завода сообщили: «Два корабля данного проекта строятся в Индии на предприятии Goa Shipyard Limited с частичной передачей технологий из России».

    Техническое содействие включает поставку материалов и оборудования. На фрегате Tushil установлены индийские системы, в частности, сверхзвуковой ракетный комплекс BrahMos, который разработан российско-индийским совместным предприятием BrahMos Aerospace. Это отражает программу Make in India, в рамках которой увеличивается доля отечественных компонентов.

    Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев отметил, что Россия и Индия реализуют около десяти совместных военно-морских проектов. «Поднятие индийского флага на Tushil – важный этап в двустороннем сотрудничестве», – заявил он, подчеркнув, что обсуждаются новые программы в этом направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия до конца первого полугодия 2024 года получит два фрегата проекта 11356, которые строятся на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь», а посол Индии подтвердил выполнение военных контрактов с Россией.

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    9 декабря 2024, 09:10 • Новости дня
    Индия приблизилась к подписанию соглашения с Россией на покупку РЛС

    Индия приблизилась к подписанию соглашения с Россией на покупку РЛС «Воронеж» за 4 млрд долларов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Индия близка к подписанию соглашения с Россией о покупке радиолокационной системы «Воронеж» на сумму более 4 млрд долларов, причем значительная часть компонентов будет производиться в Индии, отмечает канал India Today.

    Индия намерена подписать с Россией соглашение о приобретении радиолокационной системы «Воронеж» на сумму более 4 млрд долларов, сообщает ТАСС.

    По информации телеканала India Today, переговоры между представителями министерства обороны Индии и российской делегацией, возглавляемой АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей», продвигались быстрыми темпами. Встречи на высоком уровне прошли в Нью-Дели и Бангалоре.

    Ожидается, что около 60% компонентов системы будут производиться в Индии, что позволит стране укрепить свой оборонный потенциал. «Воронеж» способен выявлять и отслеживать угрозы, включая баллистические ракеты и самолеты, на расстоянии более 6 тыс. км. Это станет значительным шагом вперед для Индии в улучшении своих оборонных возможностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, радиолокационная станция «Воронеж-М» должна была заступить на боевое дежурство в Иркутской области. Су-57Э считается идеальным выбором для Индии благодаря своим уникальным характеристикам и возможностям. Индия также проявила интерес к покупке производимых в стране автоматов АК-203, что может усилить ее оборонный потенциал.

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    9 декабря 2024, 16:59 • Новости дня
    Названы самые популярные авторы и сериалы платформы VK Видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Платформа VK Видео в 2024 году продемонстрировала рост: суточный рекорд просмотров достиг 2,9 млрд, а активная месячная аудитория возросла до 72,2 млн человек. Самым популярным автомом платформы стал ведущий, юморист и актер Азамат Мусагалиев.

    Число авторов контента увеличилось на 52%, а подписки на их страницы выросли в 3,5 раза, говорится в сообщении VK. Около 30% просмотров приходятся на Smart TV, сообщили в пресс-службе компании.

    Лидером среди популярных авторов стал Азамат Мусагалиев, чьи видео собрали 451 млн просмотров. Следом идет Влад А4 с 300 млн просмотров, а Антон Шастун замыкает тройку лидеров. Самым обсуждаемым стало шоу «Натальная карта», а также сообщество о китайской гимнастике, набравшее 152 тыс. комментариев.

    Среди сериалов самыми популярными стали первые эпизоды «Подростков в космосе» (25 млн просмотров), «Амура» (13,9 млн) и «Ректора» (11,9 млн). Среди мультфильмов – «Добрая пчела. Песенка про козу дерезу!» лидирует с 1,46 млн просмотров. за ним следуют за ним следуют «Лунтик и его друзья» – 1,45 млн просмотров, на третьем месте – «Барбоскины. Пчелка» (1,39 млн).

    В настоящее время направление «Культура и искусство» активно развивается на платформе VK Видео – в этой категории уже работают более 2,5 тысячи активных авторов. В среднем ежемесячно публикуется порядка 36 тысяч видеороликов, посвященных данной тематике, общее количество просмотров этих видеоматериалов уже превышает 500 тысяч.

    Ранее сообщалось, что число авторов с монетизацией на «VK видео» достигло 81 тыс. человек.

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    9 декабря 2024, 14:37 • Новости дня
    В МИД заявили о внимании окружения Трампа к инициативам Путина по Украине

    Замглавы МИД России Галузин заявил о внимании окружения Трампа к инициативам Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва считает, что окружение избранного президента США Дональда Трампа внимательно изучило инициативу президента России Владимира Путина по долгосрочному урегулированию кризиса на Украине, сообщил замглавы российского МИД Михаил Галузин.

    По его словам, российская сторона исходит из того, что на Западе, включая окружение Дональда Трампа, внимательно следят за российскими инициативами по урегулированию кризиса на Украине, передает ТАСС.

    Галузин подчеркнул, что инициатива российского президента Владимира Путина, представленная 14 июня, является основой для долгосрочного решения конфликта.

    Замминистра добавил, что именно эта инициатива должна лечь в основу любых дальнейших контактов с Западом и киевским режимом, если они проявят к этому готовность.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что мирное разрешение конфликта на Украине возможно только при отказе Киева от вступления в НАТО, закрытии на Украине западных военных баз и отмене учений с иностранными войсками. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия заявила о готовности поддержать любые посреднические инициативы для возобновления переговоров по Украине.

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    10 декабря 2024, 00:05 • Новости дня
    Вступили в силу новые правила сдачи экзаменов по русскому языку для мигрантов

    В России вступили в силу ужесточения правил сдачи экзаменов по русскому языку для мигрантов

    Вступили в силу новые правила сдачи экзаменов по русскому языку для мигрантов
    @ Ilya Moskovets/ Ura.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    В России с 10 декабря запрещено участие посредников в приеме экзаменов у мигрантов, сертификаты будут выдавать только госучреждения из специального перечня.

    С 10 декабря право выдачи сертификатов о владении русским языком будет предоставлено исключительно государственным учреждениям, которые включены в специальный перечень, говорится в Telegram-канале председателя Госдумы Вячеслава Володина.

    Эти изменения затронут процесс сертификации иностранных граждан, стремящихся подтвердить свои языковые навыки для проживания и работы в России. Цель нововведений – усиление контроля и исключение недобросовестных посредников из процесса сертификации.

    Напомним, 9 ноября президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который устанавливает полный запрет для посреднических организаций на участие в приеме экзаменов по русскому языку у мигрантов.  С 23 ноября в России начали действовать повышенные штрафы за изготовление или оборот поддельных документов в целях организации незаконной миграции. Эти меры направлены на борьбу с фальсификацией документов и предотвращение нелегальной миграции.

    Ранее российское правительство одобрило идею запрета на зачисление детей мигрантов в школы без знания языка.


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    9 декабря 2024, 14:08 • Новости дня
    Песков: Путин продолжит консультации по Сирии с Эрдоганом и Пезешкианом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин продолжит консультации по ситуации в Сирии с лидерами Турции и Ирана Тайипом Эрдоганом и Масудом Пезешкианом, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля заявил, что формат консультативных встреч остается актуальным, передает ТАСС. «В том или ином виде эти консультации, конечно же, будут продолжаться», – подчеркнул Песков в ответ на вопрос о будущем Астанинского формата.

    Астанинский формат, в который входят Россия, Иран и Турция, был создан для урегулирования конфликта в Сирии. С 2017 года он объединяет страны – гаранты процесса, представителей правительства и оппозиции Сирии, ООН и страны-наблюдатели, такие как Иордания, Ирак и Ливан.

    На прошлой неделе Путин и Эрдоган провели телефонный разговор, в котором обсудили обострение ситуации в Сирии и необходимость поддержки законных властей в восстановлении стабильности. Путин также обсудил этот вопрос с иранским лидером Масудом Пезешкианом.

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    • Почему пал Асад

      Теперь уже бывший президент Сирии Башар Асад получит политическое убежище в России, сообщения об уничтожении самолета, на котором он покинул Дамаск, оказались ложными. Почему режим, успешно сопротивлявшийся сильнейшим врагам все эти годы, обрушился всего за несколько дней?

    • Украина ищет подход к Трампу

      Визит главы офиса президента Украины Андрея Ермака в США для встречи с командой Дональда Трампа окончился худшим для Украины образом. Если коротко, денег не дадут, в НАТО не возьмут, а Владимиру Зеленскому велено идти на выборы, чтоб избавиться от статуса «просроченного президента».

    • Угроза в Сирии стала критической

      Антиправительственные боевики в Сирии, снабжаемые и опекаемые Турцией, овладели стратегически важным городом Хама и теперь наступают на еще более важный город Хомс, подбирая по пути оставленную сирийской армией технику. Если Хомс падет, Дамаск будет отделен от побережья, а российские военные базы окажутся под угрозой.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

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