Номинальный захват Турцией Сирии сплотит против нее страны Ближнего Востока, которые увидят в этом захвате попытку Анкары силой восстановить Османскую империю. В результате чего Реджеп Эрдоган лишится союзников в Персидском заливе и объединит против себя арабов и персов.10 комментариев
В России сообщили о сроках достройки двух десантных кораблей проекта 11711М
БДК «Василий Трушин» и «Владимир Андреев» достроят в 2026 году с улучшенными параметрами
Два больших десантных корабля проекта 11711М с улучшенными характеристиками планируют достроить в 2026 году, сообщил генеральный директор судостроительного завода «Янтарь» Илья Самарин.
По словам Самарина, БДК «Василий Трушин» и «Владимир Андреев» получат увеличенные водоизмещение и десантовместимость, передает ТАСС. Самарин отметил: «Мы планируем в соответствии с контрактом достроить эти корабли в 2026 году».
Два существующих корабля проекта 11711 – «Иван Грен» и «Петр Моргунов» – уже несут службу в составе Северного флота ВМФ России. Новые корабли, которые были заложены в апреле 2019 года, предполагается ввести в состав Тихоокеанского флота.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, судостроительный завод «Янтарь» передал ВМС Индии четвертый фрегат проекта 11356, построенный в Калининграде.