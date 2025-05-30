Стало известно о запуске рейсов VietJet Air Владивосток – Камрань

Tекст: Дмитрий Зубарев

Международный аэропорт Владивостока сообщил о старте полетов авиакомпании VietJet Air по маршруту Владивосток – Камрань с 15 июня, передает РИА «Новости». Авиарейсы будут выполняться дважды в неделю, по четвергам и воскресеньям, с технической посадкой в Ханое. Перевозку обеспечит лайнер Airbus A321 в монокомпоновке.

Время в пути из Владивостока до Камрани составит 7 часов 55 минут, обратный перелет займет 7 часов 20 минут. Туроператор Anex расширил полетную программу, добавив вылеты из Владивостока к уже существующим направлениям из других российских городов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, АТОР зафиксировала «взрывной» спрос россиян на туры во Вьетнам. Аэрофлот выполнил первый прямой рейс из Москвы в Нячанг. Azur Air анонсировала открытие рейсов во вьетнамский Камрань.