Первый прямой рейс «Аэрофлота» из Москвы прибыл во вьетнамский Нячанг

Прямой рейс «Аэрофлота» из Москвы доставил пассажиров во вьетнамский Нячанг

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает ТАСС, первый прямой рейс «Аэрофлота» из Москвы благополучно прибыл в Нячанг, что в провинции Кханьхоа, Вьетнам. Генеральный консул России в Хошимине Тимур Садыков встретил рейс и отметил важность открытия этого маршрута для восстановления турпотока.

По словам Садыкова, открытие прямых рейсов из Москвы в Нячанг будет способствовать не только восстановлению туристического потока, но и укреплению торгово-экономических, научно-технических и культурных связей с Вьетнамом. Он подчеркнул, что восстановление рейсов «Аэрофлота» в Хошимин и запуск маршрута в Нячанг создадут условия для увеличения числа российских туристов.

Садыков выразил уверенность, что поток туристов из России во Вьетнам не только восстановится, но и превысит допандемийные показатели. До пандемии страну ежегодно посещали около 650 тыс. россиян, большинство из которых отдыхали в провинции Кханьхоа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, авиакомпания Azur Air планирует запустить в марте полеты во вьетнамский город Камрань. Vietnam Airlines после трехлетнего перерыва 8 мая начнет выполнять прямые рейсы между Ханоем и Москвой дважды в неделю.