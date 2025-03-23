Вопреки распространённому стереотипу, Европа совсем не всегда следовала за США в своей внешней политике. Просто сейчас их разногласия распространились на Россию – а раньше против нашей страны они выступали единым фронтом. К сожалению, у Евросоюза очень большие шансы переубедить Вашингтон и вернуть американцев на антироссийские рельсы.11 комментариев
Первый прямой рейс «Аэрофлота» из Москвы прибыл во вьетнамский Нячанг
Прямой рейс «Аэрофлота» из Москвы доставил пассажиров во вьетнамский Нячанг
Первый прямой рейс «Аэрофлота» из Москвы в Нячанг прибыл во вьетнамский курортный город, что, по мнению российского генконсула в Хошимине, поспособствует восстановлению и росту турпотока из России во Вьетнам.
Как сообщает ТАСС, первый прямой рейс «Аэрофлота» из Москвы благополучно прибыл в Нячанг, что в провинции Кханьхоа, Вьетнам. Генеральный консул России в Хошимине Тимур Садыков встретил рейс и отметил важность открытия этого маршрута для восстановления турпотока.
По словам Садыкова, открытие прямых рейсов из Москвы в Нячанг будет способствовать не только восстановлению туристического потока, но и укреплению торгово-экономических, научно-технических и культурных связей с Вьетнамом. Он подчеркнул, что восстановление рейсов «Аэрофлота» в Хошимин и запуск маршрута в Нячанг создадут условия для увеличения числа российских туристов.
Садыков выразил уверенность, что поток туристов из России во Вьетнам не только восстановится, но и превысит допандемийные показатели. До пандемии страну ежегодно посещали около 650 тыс. россиян, большинство из которых отдыхали в провинции Кханьхоа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, авиакомпания Azur Air планирует запустить в марте полеты во вьетнамский город Камрань. Vietnam Airlines после трехлетнего перерыва 8 мая начнет выполнять прямые рейсы между Ханоем и Москвой дважды в неделю.