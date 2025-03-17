Vietnam Airlines возобновила рейсы между Ханоем и Москвой

Vietnam Airlines возобновила рейсы Ханой-Москва спустя три года после перерыва

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает ТАСС, авиакомпания Vietnam Airlines объявила о возобновлении прямых рейсов между Ханоем и Москвой с 8 мая. Полеты будут осуществляться два раза в неделю по вторникам и четвергам на широкофюзеляжных самолетах Boeing 787. К 2026 году частота рейсов увеличится до трех в неделю.

Восстановление воздушного сообщения между Вьетнамом и Россией предоставит пассажирам более удобные и безопасные варианты путешествий, а также поддержит развитие двусторонних отношений в сферах торговли, инвестиций и культурных обменов. Vietnam Airlines подчеркивает важность российского рынка для вьетнамского туризма и торговли.

В 2024 году пассажиропоток между Вьетнамом и Россией превысил 220 тыс. человек, что на 2,3 раза больше по сравнению с предыдущим годом, но пока составляет лишь 26% от уровня 2019 года, до начала пандемии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил по итогам встречи с вьетнамским коллегой То Ламом, что Москва и Ханой плодотворно наращивают связи в области культуры, а Вьетнам стал популярным направлением для российских туристов. Россия и Вьетнам подписали более десяти документов о стратегическом партнерстве.