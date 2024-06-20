Путин: Россия и Вьетнам наращивают связи в области культуры и туризма

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Развиваются туристические обмены, россияне с удовольствием посещают вьетнамские курорты, чему заметно способствует наличие прямого авиасообщения между двумя нашими странами», – передает ТАСС слова Путина, напомнившего о запущенных регулярных рейсах Москва – Хошимин и самолетах из Иркутска во Вьетнам.

По словам российского президента, «доброй традицией стало проведение на регулярной основе взаимных дней культуры, которые на деле помогают россиянам и вьетнамцам лучше узнать об истории, обычаях, быте друг друга». Путин рассказал, что в этом году такие мероприятия пройдут в Москве и Санкт-Петербурге 1–7 июля.

«Большим успехом в России и Вьетнаме также пользуются национальные недели кино, выставки картин, фотографии, выступления творческих коллективов», – отметил российский лидер.

Ранее Россия и Вьетнам подписали более десяти документов о стратегическом партнерстве.